Sulla nuova tessera Abi Professional il cocktail vincitore del Convegno Nazionale

La tessera Abi Professional 2026 raffigura Imperium, il cocktail vincitore del Convegno Nazionale, trasformando anche quest'anno la tessera in un’opera d’arte visiva. Il drink creato da Filippo Falzone, unisce tecnica, equilibrio e identità, consolidando la cultura, il merito e l’eccellenza dell’associazione in un oggetto simbolico e da collezione

di Bernardo Ferro
presidente Abi Professional
29 gennaio 2026 | 11:47
In anteprima vi presentiamo la tessera associativa Abi Professional 2026, ma definirla semplicemente “tessera” sarebbe riduttivo. Per la nostra associazione, infatti, questo supporto non è mai stato solo un mero strumento di riconoscimento: è un manifesto, un segno tangibile di visione, cultura e appartenenza.

La nuova tessera 2026 di Abi Professional, col cocktail Imperium in bella evidenza
Abi Professional è l’unica associazione che, anno dopo anno, sceglie di cambiare completamente il volto della propria tessera. Una decisione coraggiosa, controcorrente, che rompe la staticità e afferma un principio chiaro: la professione evolve, e l’identità deve evolvere con essa.

Il progetto dei cocktail su tessera

Da questa filosofia nasce, alcuni anni fa, un progetto tanto semplice quanto rivoluzionario: trasformare la tessera in una tela, imprimendo ogni anno il cocktail vincitore del Convegno Nazionale. Un’idea che eleva la competizione a patrimonio permanente, rendendo il talento non effimero ma memoria visiva e simbolica dell’associazione.

La tessera 2026 è il risultato concreto di questo progetto visionario e celebra il cocktail vincitore del Convegno Nazionale Abi Professional, svoltosi nel novembre 2025 a Saint-Vincent, durante un grande concorso ospitato dalla sezione Valle d’Aosta, coordinato da Davide Benventuto (alias Puffo) e supervisionato da me in persona, in qualità di Consigliere Regionale e Presidente Nazionale Abi.

Imperium, il cocktail protagonista

Protagonista assoluto è Imperium, il cocktail creato dal barman siciliano Filippo Falzone, una miscela che ha saputo imporsi per equilibrio, tecnica, identità e capacità di raccontare una storia. Un drink che non si limita a essere degustato, ma interpretato, come una vera opera contemporanea della miscelazione italiana.

Filippo Falzone col suo Imperium, il cocktail vincitore dell'ultimo Convegno Nazionale Abi Professional
Imperium nasce dall’incontro tra eleganza e carattere:

  • Prosecco Ca’ Bertaldo
  • Liquore di alloro
  • Gin Fabbri
  • Succo di limone
  • Ratafià
  • Aria e velluto Fabbri
  • Decorazione di scorza di limone e amarene

Il rosa violaceo che fa da sfondo alla tessera non è una semplice scelta cromatica: è un segno distintivo, moderno e riconoscibile, che amplifica il valore iconico del cocktail e trasforma la tessera in un oggetto da conservare, non da archiviare.

Una collezione viva di eccellenza e merito

Questo progetto rende ogni tessera un capitolo della storia Abi Professional, una collezione viva che racconta territori, competenze, persone e visioni. Un percorso che premia il merito, celebra l’eccellenza e rafforza il senso di comunità. La tessera 2026 è, ancora una volta, la prova che Abi Professional non segue il cambiamento: lo anticipa, lo costruisce e lo rende identità.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
ABI Professional tessera 2026 Imperium Filippo Falzone cocktail vincitore Convegno Nazionale Saint-Vincent miscelazione italiana cultura del cocktail identità professionaleBernardo Ferro Davide Benventuto Filippo Falzone
 
