Eatsplore, la piazza digitale del gusto

Un social network del food dove raccogliere, scoprire e condividere le migliori esperienze gastronomiche, alimentando una community che riunisce in un unico spazio virtuale buon cibo, eventi e locali. È lo spirito con cui è stata pensata e programmata Eatsplore, un’App gratuita che promette di ritagliarsi un ruolo da protagonista in un panorama digitale sempre più affollato di app di recensioni, prenotazioni e delivery, cambiando il modo in cui consumatori e ristoratori vivono l’esperienza gastronomica. Nata dall’intuizione di tre milanesi – Federico Tornaghi, Roberto Chiapparini e Roberto Garavaglia – è stata lanciata ufficialmente all’inizio del 2025, conta già migliaia di utenti attivi nella community e circa 100mila locali selezionati, ed è pensata sia per chi cerca esperienze nuove e ama condividerle con gli amici, sia per chi i locali deve gestirli.

L’idea alla base di Eatsplore è in fondo semplice, e parte da una constatazione: “Oggi le persone non cercano più soltanto un luogo dove andare a mangiare – spiegano i tre fondatori – ma vogliono vivere un’esperienza completa, ognuno secondo le proprie esigenze. Ecco, la nostra App dà una risposta proprio a questa necessità offrendo una mappa condivisa e in costante aggiornamento dei locali e degli eventi che vi si tengono, costruita e arricchita di contenuti dalla community in crescita”.

Attraverso Eatsplore, infatti, ogni utente può indicare i propri locali preferiti – ristoranti, trattorie, pizzerie, gelaterie, cocktail bar e così via – e allo stesso tempo scoprire l’esistenza di eventi e serate speciali. Ma non è tutto: una delle funzionalità più innovative è quella che consente di creare una serie di playlist personalizzate da condividere con gli amici in base alle affinità gastro-elettive, come se fossero “mappe esperienziali” di serate gastronomiche. “Secondo noi il social network più antico di tutti è la tavola e gli influencer più autentici sono gli amici che danno un consiglio dopo aver provato un locale, dando vita al passaparola – raccontano ancora Tornaghi, Chiapparini e Garavaglia, titolari di SBB Ideas”.

Ecco perché su Eatsplore non esistono classifiche o recensioni, ma solo la versione contemporanea del classico ed efficace passaparola, che diventa così strumento di scoperta e socialità. La piattaforma è attiva anche sul fronte dei gestori dei locali, con una sezione ad essi dedicata in cui – sempre senza alcun costo – gli chef e gli imprenditori del settore possono gestire prenotazioni, ridurre i no show e promuovere eventi o menù speciali. Insomma, un vero e proprio social network del cibo che va oltre stelle o algoritmi imposti, grazie a oltre 200 filtri (per gusti, atmosfere e preferenze) con cui Eatsplore punta a trasformare ogni uscita a cena in una piccola comunità di scoperta e condivisione.