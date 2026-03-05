Abi Professional, il Convegno nazionale sarà ad Agrigento: spazio a giovani e formazione

Il 2026 è ufficialmente partito e, come da tradizione, Abi Professional non si è mai fermata. Un’associazione viva, dinamica, che continua a crescere grazie all’impegno quotidiano dei suoi soci e a una progettualità sempre più strutturata. A breve prenderanno il via i concorsi regionali e interregionali, appuntamenti fondamentali che decreteranno i vincitori chiamati a partecipare al prossimo Convegno Nazionale, in programma dal 24 al 26 novembre. Il 23 novembre sarà invece dedicato all’incontro del Comitato Esecutivo e dei Coordinatori, un momento di confronto essenziale per analizzare l’anno in corso e gettare le basi operative e strategiche per il 2027.

La formazione è al centro dei programmi di Abi Professional per il 2026

Agrigento, cornice culturale del Convegno Nazionale 2026

Proprio il Comitato Esecutivo, dopo aver valutato con attenzione le numerose candidature pervenute, ha deciso di tornare in Sicilia, precisamente ad Agrigento, una scelta che unisce valore simbolico, cultura e bellezza. Agrigento, antica Akragas, è una delle culle più affascinanti della Magna Grecia: una città che racconta secoli di storia, arte e civiltà. Dal prestigioso Museo Archeologico Regionale di Agrigento, che custodisce testimonianze uniche del passato, alla straordinaria Scala dei Turchi, con le sue falesie bianche affacciate su un mare senza tempo.

La Valle dei Templi di Agrigento

Senza dimenticare la Valle dei Templi e il maestoso Tempio della Concordia, spesso paragonato al Partenone per armonia e imponenza, simbolo di equilibrio e solidità: valori che sentiamo profondamente nostri. Una cornice ideale per un evento che guarda al futuro con rispetto per la storia e per le radici della nostra professione.

Formazione professionale e sviluppo del Centro di Formazione

Il 2026, però, non è solo fatto di appuntamenti: è soprattutto un anno di grandi progetti già in pieno sviluppo. Tra questi spicca il CDF – Centro di Formazione, coordinato da Ernesto Molteni insieme al suo team e supervisionato dal nostro vice presidente Andrea Balleri. Un progetto che sta rivoluzionando e migliorando uno dei focus principali della nostra Associazione: la formazione. Un investimento concreto rivolto in particolare ai giovani, che non sono soltanto il domani, ma rappresentano già oggi il presente e il futuro della nostra categoria.

Ernesto Molteni, vice presidente di Abi Professional

Comunicazione associativa e identità di ABI Professional

Altro asse strategico fondamentale è la comunicazione. Un plauso sentito va a Fiorenzo Colombo, tesoriere di Abi Professional, che insieme al suo team sta costruendo una rete di comunicazione moderna, strutturata e proficua, capace di dare continuità e visibilità al lavoro dell’Associazione e di rafforzarne l’identità nel tempo.

Onestà, valore fondante dell’associazione professionale

In qualità di presidente, non posso che esprimere grande soddisfazione per il lavoro che tutti i soci, coordinati dai responsabili di progetto, stanno portando avanti con passione, competenza e senso di appartenenza. Ma c’è un aspetto che mi rende particolarmente orgoglioso e che sento il dovere di sottolineare con forza: il valore dell’onestà.

Abi Professional sceglie di rendere l’onestà un tratto distintivo, un vero e proprio manifesto identitario. Non uno slogan, ma un principio operativo. Onestà nei rapporti interni, nei concorsi, nella formazione, nella comunicazione e nel modo di rappresentare la nostra professione. Un valore che il sottoscritto, insieme a tutta l’associazione, ha deciso di sposare senza compromessi, consapevole che sia la strada più impegnativa, ma anche l’unica realmente credibile.

In un contesto che spesso cerca scorciatoie, Abi Professional sceglie la trasparenza, il rispetto e la correttezza. Perché solo attraverso un comportamento chiaro e coerente si costruisce un’associazione solida, autorevole e capace di durare nel tempo. È una scelta condivisa, che appartiene a ogni socio e che prende forma ogni giorno nei fatti, prima ancora che nelle parole. Questa è la nostra direzione. Questa è la nostra identità. E su questi valori continueremo a costruire il presente e il futuro di Abi Professional.