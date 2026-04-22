Oltre il mito dell’artigianale: cosa determina davvero la sicurezza alimentare

Nel mondo alimentare contemporaneo, “artigianale” è diventato sinonimo di qualità e, quasi automaticamente, anche di sicurezza. È una convinzione diffusa, trasversale a molte categorie merceologiche, dalla panificazione ai prodotti lattiero-caseari, dal retail sino alla ristorazione. Un riflesso culturale potente, alimentato da anni di narrazione sul ritorno alla tradizione, sulla naturalità e sull’autenticità e, proprio per questo, raramente messo in discussione. Eppure, dal punto di vista tecnico, l’associazione tra artigianale e maggiore sicurezza è tutt’altro che scontata. Anzi, spesso è fuorviante. Perché la sicurezza alimentare non è una percezione, ma un risultato misurabile e non segue le logiche del marketing, bensì quelle del controllo dei processi.

La sicurezza è un prerequisito, non una percezione

Il Sistema di allerta rapido Ue (Rasff) notifica ogni anno 9-10mila allerte (ritiri, richiami), distribuite per il 55-65% su rischi chimici, 20-30% su rischi biologici e 5-10% su rischi fisici dei prodotti alimentari. I dati Efsa-Ecdc registrano ogni anno in Ue oltre 60mila casi confermati di malattie trasmesse da alimenti, con circa 6.500 focolai epidemici. Tuttavia, il numero reale è stimato essere sino a 10-20 volte superiore, a causa della sottodiagnosi e della sottosegnalazione. Nel 2023, l’Italia ha registrato il numero più alto di casi di botulismo in Europa, con 36 segnalazioni confermate. Tra il 2001 e il 2024 sono stati segnalati oltre 1.276 casi sospetti, con 15 decessi. Nell’estate 2025 è stato affrontato un allarme botulino con quattro decessi confermati tra Calabria e Sardegna e numerosi intossicati, riconducibili al consumo di conserve alimentari artigianali o casalinghe (sott’oli, guacamole).

Tra il 2001 e il 2024 sono stati segnalati oltre 1.276 casi sospetti di botulismo

Tra il 2001 e il 2024 sono stati segnalati oltre 1.276 casi sospetti di botulismo

Ogni alimento, indipendentemente dalla sua origine o dalla scala produttiva, è esposto a rischi lungo tutta la filiera: rischi biologici legati alla presenza di microrganismi patogeni (es. Salmonella, Campilobacter, Norovirus, Listeria, E. coli, botulino); rischi chimici derivanti da allergeni, pesticidi, micotossine, metalli pesanti; rischi fisici associati alla presenza di corpi estranei di varia natura (es. frammenti di metallo, vetro o plastica, parti di insetti o roditori). Il rischio biologico è il più critico, il rischio chimico è il più frequente, il rischio fisico è reputazionale.

Questi elementi non dipendono dal fatto che un prodotto sia artigianale o industriale, ma da come il processo produttivo viene progettato, gestito e monitorato. È su questo principio che si basa il “Sistema di gestione della sicurezza alimentare secondo il metodo Haccp - Codex Alimentarius” del 1963: l’analisi dei rischi e il controllo dei punti critici. Un approccio che non riguarda solo le grandi industrie, ma tutte le imprese alimentari, comprese le realtà più piccole, artigianali, familiari. La sicurezza, quindi, non è una qualità intrinseca del prodotto né un valore percepibile dal consumatore, ma il risultato di un sistema fatto di procedure, verifiche e responsabilità. Il sistema di gestione si fonda su quattro parole chiave: prevenzione, controllo, azione, miglioramento.

Variabilità vs controllo: dove nasce il rischio

Proprio qui si crea il primo scarto tra percezione e realtà. Nel modello artigianale, la produzione è spesso caratterizzata da una forte componente esperienziale. Le lavorazioni sono meno standardizzate, i processi più flessibili e il risultato finale può variare in funzione di numerosi fattori, come la materia prima, le condizioni ambientali o la competenza dell’operatore. Tutto questo rappresenta un valore in termini di identità e unicità del prodotto, ma introduce inevitabilmente anche una maggiore variabilità nella gestione dei rischi.

Nel modello artigianale prevalgono identità e variabilità, nell’industriale controllo e standardizzazione

Nel modello artigianale prevalgono identità e variabilità, nell’industriale controllo e standardizzazione

Nel modello industriale, al contrario, la standardizzazione è un elemento centrale. I processi sono definiti, replicabili e costantemente monitorati; le condizioni operative vengono mantenute entro parametri precisi e ogni eventuale deviazione è gestita attraverso procedure strutturate. Quella che spesso viene percepita come un limite, cioè la standardizzazione, è in realtà uno degli strumenti più efficaci per garantire la sicurezza, perché consente di ridurre l’incertezza e mantenere sotto controllo le variabili. Questo non significa che un prodotto artigianale sia meno sicuro o che uno industriale lo sia automaticamente di più. Significa, piuttosto, che la sicurezza non può essere dedotta dalla tipologia produttiva, ma deve essere valutata in funzione del livello di controllo del processo.

I due modelli produttivi a confronto

In questo contesto si inserisce anche uno degli equivoci più diffusi, quello legato al concetto di “naturale”. Nel linguaggio comune, naturale viene associato a sano e genuino e, quindi, implicitamente sicuro. Ma, dal punto di vista tecnico-scientifico, questa associazione non regge. Molti alimenti si basano su processi biologici complessi, come fermentazioni o maturazioni, che richiedono condizioni precise per svilupparsi correttamente. Se queste condizioni non vengono gestite in modo adeguato, il rischio non è solo una perdita di qualità, ma anche la possibile formazione di composti indesiderati o la proliferazione di microrganismi non controllati. In altre parole, un processo naturale può essere sicuro solo se è anche controllato. Il successo dell’artigianale, d’altra parte, non è casuale.

In un mercato sempre più standardizzato, il consumatore cerca autenticità, riconoscibilità e relazione con il territorio. Cerca prodotti che raccontino una storia, che abbiano un volto e un’identità chiara. È una ricerca legittima, che ha contribuito a valorizzare molte produzioni di qualità. Il problema nasce quando questi elementi simbolici, come tradizione, manualità o piccola scala produttiva, vengono interpretati come indicatori di sicurezza. Quando la narrazione prende il posto dell’analisi. La sicurezza alimentare, infatti, ha una caratteristica fondamentale: è invisibile, non si può valutare con i sensi, non si può dedurre dall’etichetta e non si può intuire dalla comunicazione. Per questo motivo, nel processo decisionale del consumatore, viene spesso sostituita da indicatori indiretti. L’artigianale diventa sinonimo di fiducia, mentre l’industriale viene percepito come distante o artificiale. È una semplificazione comprensibile, ma rischiosa, perché sposta l’attenzione da ciò che realmente determina la sicurezza a elementi che non hanno un legame diretto con essa.

Oltre il mito: la sicurezza come sistema

Per il settore alimentare, questa distorsione rappresenta una sfida concreta. Da un lato c’è la necessità di continuare a valorizzare identità, tradizione e differenziazione. Dall’altro c’è la responsabilità di comunicare in modo corretto ciò che garantisce realmente la sicurezza. Non si tratta di contrapporre artigianale e industriale, ma di superare questa contrapposizione e riportare il tema su un piano tecnico, senza rinunciare alla capacità di raccontare il prodotto. In questo contesto, la trasparenza assume un ruolo centrale. Non una trasparenza fatta di slogan, ma una capacità reale di rendere comprensibili i processi, i controlli e le responsabilità lungo la filiera. Alla base di tutto resta un principio semplice: la sicurezza alimentare è funzione del controllo dei processi, non della dimensione aziendale o della narrazione commerciale.

La sicurezza alimentare dipende dal controllo dei processi, non dal modello produttivo

La sicurezza alimentare dipende dal controllo dei processi, non dal modello produttivo

Un piccolo laboratorio può essere estremamente sicuro se gestisce con rigore i propri processi. Una grande industria può garantire livelli elevati di sicurezza grazie alla standardizzazione e al monitoraggio continuo. Allo stesso modo, entrambe possono presentare criticità se il sistema di controllo non è adeguato. In un contesto in cui il consumatore è sempre più informato ma anche esposto a messaggi contrastanti, è fondamentale ricostruire un equilibrio tra percezione e realtà. Perché la fiducia, nel settore alimentare, non può basarsi solo su ciò che emoziona, ma deve poggiare su ciò che è verificabile, misurabile, governato. Superare il mito dell’artigianale come sinonimo di sicurezza non significa ridimensionarne il valore, ma rafforzarlo. La sicurezza non appartiene a una categoria produttiva, ma al metodo: ed è esattamente su questo che si gioca oggi la vera qualità nel settore alimentare.