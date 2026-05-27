Hotel e ristorazione, la sfida non è solo assumere, ma formare nuove professionalità

Solidus Fiapor - Federazione Italiana delle Associazioni dei Professionisti dell’Ospitalità e della Ristorazione - ha preso parte al primo Comitato Consultivo di HIP (Hospitality Innovation Planet) Italia 2026, il nuovo appuntamento internazionale dedicato al mondo Horeca che, dopo dieci edizioni di successo a Madrid, approderà per la prima volta in Italia presso BolognaFiere. Presenti all’incontro il presidente Nazionale di Solidus Turismo, Valerio Beltrami, insieme ai rappresentanti delle associazioni aderenti alla Federazione, la sottoscritta Ambra Saottini, vicepresidente di Ada - Associazione Direttori d’Albergo con delega agli eventi, Antonio Di Ciano, delegato estero di Amira e Alfredo Raineri, rappresentante Abi Professional.

Formazione, personale e networking: le sfide del settore hospitality

Nel corso del confronto il presidente Nazionale Valerio Beltrami, intervenendo sullo stato attuale del settore, ha evidenziato con forza la crescente difficoltà nel reperire risorse umane qualificate da inserire nel comparto dell’ospitalità e della ristorazione, sottolineando al contempo l’importanza di sviluppare percorsi formativi più strutturati, concreti e adeguati alle esigenze del contesto storico e professionale contemporaneo. Particolarmente apprezzato il modello sviluppato da HIP, capace di superare il tradizionale concetto di esposizione fieristica per creare un ecosistema di contenuti, networking e confronto professionale orientato alla valorizzazione dell’intera filiera Horeca e della cultura dell’ospitalità.

Solidus Fiapor conferma il proprio impegno nel proseguire il dialogo in qualità Supporting Partner dell’evento, al fine di contribuire attivamente alla crescita della professionalità, della managerialità e della valorizzazione dell’industria italiana dell’ospitalità e della ristorazione, concetti anche rafforzati dal nostro presidente Beltrami.

HIP Italia 2026 arriva a BolognaFiere e riunisce il mondo Horeca

La prima edizione di HIP Italia si terrà dal 19 al 21 ottobre 2026 e riunirà oltre 10.000 professionisti del settore, più di 300 aziende espositrici e oltre 400 relatori internazionali coinvolti nel Congresso Hospitality 4.0. Solidus Fiapor desidera ringraziare Manel Bueno Event Director di HIP Italia 2026, e Albert Planas, managing director di NEBEXT, per aver coinvolto la Federazione in questo importante momento dedicato al futuro dell’ospitalità e della ristorazione professionale. L’incontro ha visto la partecipazione delle principali aziende europee del comparto Horeca assieme alle associazioni di categoria del settore hospitality, favorendo un confronto concreto e costruttivo sui temi più attuali dell’industria dell’ospitalità.

Valerio Beltrami, presidente Solidus Fiapor, con Albert Planas, managing director di NEBEXT

Valerio Beltrami, presidente Solidus Fiapor, con Albert Planas, managing director di NEBEXT

Dopo la presentazione del progetto HIP Italia 2026 e la presentazione di un’analisi del mercato Horeca europeo con focus sul contesto italiano, i partecipanti hanno condiviso aspettative, criticità e priorità strategiche per il futuro del settore. Tra i temi emersi con maggiore forza: la frammentazione del tessuto imprenditoriale italiano e la difficoltà di investimento delle pmi, oltre alle sfide legate a digitalizzazione, innovazione tecnologica e sostenibilità.