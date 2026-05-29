L’estate dell’ospitalità italiana passa da cocktail, servizio e accoglienza

Cari lettori di Italia a Tavola e cari Soci di ABI Professional, nelle ultime settimane ho avuto il piacere di attraversare diverse regioni italiane partecipando ai concorsi regionali e interregionali organizzati dalle nostre sezioni territoriali. È stato un periodo intenso e ricco di soddisfazioni, che mi ha permesso di ritrovare amici, colleghi e tanti professionisti accomunati dalla stessa passione per il mondo del beverage e dell’ospitalità. In ogni tappa ho respirato entusiasmo, professionalità e grande voglia di mettersi in gioco. Ho avuto modo di osservare ricette di cocktail molto interessanti, frutto di ricerca, tecnica, creatività e attenzione ai prodotti del territorio. Dietro ogni drink presentato non c’era soltanto un’esecuzione tecnica, ma una vera idea di accoglienza, di stile e di racconto.

Dai concorsi regionali alla finale di Agrigento: il percorso ABI Professional

È stato bello vedere come il nostro settore continui ad evolversi, mantenendo però ben saldi quei valori di eleganza, professionalità e spirito di servizio che da sempre contraddistinguono i professionisti ABI Professional. Manca ancora l’appuntamento con il concorso della sezione Piemonte, ma desidero già rivolgere i miei più sinceri complimenti a tutti i concorrenti che hanno conquistato il pass per la finale nazionale.

Il presidente Abi Professional Bernardo Ferro durante le selezioni in Sicilia

Il presidente Abi Professional Bernardo Ferro durante le selezioni in Sicilia

Quest’anno, per la prima volta, la finale si svolgerà ad Agrigento, nel mese di novembre. Una città straordinaria, ricca di fascino, storia e cultura mediterranea. Agrigento, con la sua celebre Valle dei Templi, il mare, i colori della Sicilia e il calore della sua gente, rappresenta perfettamente l’identità dell’accoglienza italiana: autentica, elegante e profondamente legata al territorio. Sono certo che sarà una cornice prestigiosa ed emozionante per vivere insieme una grande finale nazionale.

Estate e turismo: il lavoro dei professionisti dell’ospitalità italiana

Con l’arrivo dell’estate entra ora nel vivo il periodo più intenso per il nostro comparto. Alberghi, bar, lounge bar, resort, locali, stabilimenti balneari e strutture ricettive si preparano ad accogliere migliaia di turisti italiani e stranieri che scelgono il nostro Paese per vivere momenti di relax, convivialità e piacere. E come ogni anno, dietro questa grande macchina dell’ospitalità ci sarete voi: professionisti del bar, bartender, maître, sommelier e operatori dell’accoglienza che, con competenza e sacrificio, renderanno speciali le esperienze dei nostri ospiti.

L’estate, per molti, significa vacanza. Per noi significa lavoro, impegno, responsabilità e presenza costante. Quando gli altri si godono il tempo libero, noi siamo dietro un banco bar, in sala o nelle strutture ricettive a garantire qualità del servizio, attenzione ai dettagli e professionalità. Ma è proprio questo il valore del nostro mestiere.

Cocktail, accoglienza e servizio: il valore umano dell’ospitalità

Noi non prepariamo semplicemente cocktail o serviamo un aperitivo. Noi creiamo esperienze, atmosfere e ricordi. Un drink ben eseguito, un sorriso sincero, una parola gentile o la capacità di accogliere un ospite facendolo sentire importante possono trasformare una semplice serata in un momento che resterà nella memoria di chi ci sceglie. L’ospitalità italiana è famosa nel mondo non soltanto per la qualità dei prodotti o per la bellezza delle nostre località, ma soprattutto per il valore umano che sappiamo trasmettere. La differenza la fanno le persone: la passione, l’eleganza nel servizio, la cura dei dettagli e quella capacità tutta italiana di far sentire ogni ospite accolto con calore e professionalità.

L'estate è la stagione più impegnativa per i barman di Abi Professional

L'estate è la stagione più impegnativa per i barman di Abi Professional

Per questo motivo dico sempre che noi siamo veri ambasciatori dell’ospitalità italiana. Ogni cocktail racconta un territorio, una tradizione, uno stile. Ogni servizio rappresenta il volto del nostro Paese agli occhi dei turisti che arrivano da tutto il mondo. Ed è importante ricordarlo soprattutto nei mesi estivi, quando il lavoro aumenta, i ritmi diventano più intensi e la stanchezza si fa sentire. Dietro il nostro lavoro ci sono sacrifici importanti: giornate lunghe, weekend e festività trascorsi lavorando, lontani spesso dalle famiglie e dal tempo libero. Eppure continuiamo a svolgere questa professione con orgoglio, perché sappiamo quanto valore abbia ciò che facciamo.

Giovani bartender e futuro dell’accoglienza: la sfida della formazione

Desidero rivolgere un pensiero anche ai tanti giovani che si stanno avvicinando a questo mestiere. Abbiamo il dovere di trasmettere loro non solo la tecnica e la professionalità, ma anche il rispetto per il cliente, la cultura dell’accoglienza e l’amore per questo straordinario settore. Sono convinto che il futuro dell’ospitalità italiana continuerà ad essere forte proprio grazie alle persone che ogni giorno lavorano con passione, serietà e spirito di servizio.

A tutti voi rivolgo il mio più sincero augurio di buon lavoro e di una stagione estiva ricca di soddisfazioni professionali e personali. Continuate a rappresentare con orgoglio l’eccellenza dell’ospitalità italiana. Buona stagione estiva a tutti voi.