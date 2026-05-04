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lunedì 04 maggio 2026  | aggiornato alle 12:39 | 118992 articoli pubblicati

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Da Alcamo

The Sanpellegrino Table riparte dalla Sicilia: pizza e alta cucina a confronto

Da Alcamo, in provincia di Trapani, il via al tour 2026 che mette a confronto pizzaioli e chef attraverso una nuova idea di gastronomia italiana, fra ricerca tecnica, memoria e contaminazioni creative

di Piero Rotolo
 
04 maggio 2026 | 11:15

The Sanpellegrino Table riparte dalla Sicilia: pizza e alta cucina a confronto

Da Alcamo, in provincia di Trapani, il via al tour 2026 che mette a confronto pizzaioli e chef attraverso una nuova idea di gastronomia italiana, fra ricerca tecnica, memoria e contaminazioni creative

di Piero Rotolo
04 maggio 2026 | 11:15
 

Indice

C’è una nuova geografia del gusto che passa dalla pizza contemporanea e dialoga sempre più apertamente con l’alta cucina. È da questa idea che riparte “The Sanpellegrino Table”, il progetto firmato Sanpellegrino che torna in Sicilia scegliendo Alcamo (Tp) come punto di partenza del tour 2026. Ad ospitare la prima serata è stata Fuddìe Pizza e Cucina, insegna ormai consolidata nel panorama regionale e premiata con Due Spicchi dalla guida Gambero Rosso. Qui la pizza viene trattata come materia in evoluzione: impasti vivi, lunghe maturazioni e un lavoro che punta a costruire identità più che semplice estetica gastronomica.

The Sanpellegrino Table riparte dalla Sicilia: pizza e alta cucina a confronto

“The Sanpellegrino Table” riparte dalla Sicilia: ad Alcamo il dialogo tra pizza e alta cucina

Il dialogo tra pizza contemporanea e cucina d’autore

Accanto a Rosalba Lo Iacono e Marilena Adamo, protagoniste del progetto Fuddìe, lo chef Alen Mangione del ristorante Carusu di Agrigento ha portato una cucina essenziale, fortemente legata a Carusu Farm, l’orto di famiglia da cui nasce buona parte della sua visione gastronomica. Il risultato non è stata una semplice cena a quattro mani, ma un confronto tra sensibilità diverse. Da una parte il linguaggio dell’arte bianca contemporanea, dall’altra una cucina costruita sul rispetto della materia prima e sulla memoria del territorio. In mezzo, una Sicilia gastronomica che oggi appare sempre più matura, consapevole e capace di raccontarsi attraverso format evoluti e collaborazioni trasversali.

Il tour in Sicilia: da Modica a Messina

Emblematica la pizza “Sapori d’Oriente”, creata per l’occasione: un equilibrio tra tecnica, profondità aromatica e richiami mediterranei, pensata come sintesi dell’incontro tra i due mondi. Dopo Alcamo, il tour attraverserà tutta l’isola coinvolgendo pizzerie Due Spicchi e chef stellati. Prossima tappa il 5 maggio a Modica (Rg), in una serata che si gioca tutta in casa: all’indirizzo di Daniele Baglieri - Rione Mulino, pizzeria Due Spicchi del Gambero Rosso, sarà presente lo chef Lorenzo Ruta, titolare dell’omonimo ristorante modicano, interprete di una cucina identitaria e raffinata.

The Sanpellegrino Table riparte dalla Sicilia: pizza e alta cucina a confronto

Rosalba Lo Iacono e Alen Mangione

Un incontro che valorizza il legame fra professionisti dello stesso territorio, in uno degli scenari più affermati del panorama gastronomico siciliano. Da Modica a Messina, passando per Agrigento e Cefalù. Un percorso che conferma come il confine tra pizza d’autore e alta cucina sia ormai sempre più sottile, e soprattutto sempre più interessante.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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