C’è un gesto che associamo istintivamente alla sicurezza: passare un panno, vedere brillare l’acciaio, non percepire odori sgradevoli, sentire profumo di pulito. In quel momento il cervello archivia la pratica come conclusa. La superficie è pulita, dunque è sicura: è una delle equazioni più radicate e più fragili del settore alimentare, perché confonde due concetti che non sono affatto sinonimi: pulito e sanificato. La distinzione non è un cavillo da tecnici. Nel linguaggio normativo italiano il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 distingue pulizia, disinfezione e sanificazione: la pulizia rimuove polveri, materiale indesiderato e sporcizia; la disinfezione mira alla distruzione o inattivazione dei microrganismi patogeni; la sanificazione comprende l’insieme delle operazioni necessarie a rendere sani ambienti e superfici, mediante pulizia, disinfezione, disinfestazione e, quando necessario, controllo delle condizioni microclimatiche.

Anche a livello legislativo c'è una netta distinzione tra pulizia, disinfezione e sanificazione Anche a livello legislativo c'è una netta distinzione tra pulizia, disinfezione e sanificazione

Nel settore alimentare questa distinzione diventa operativa dentro l’Autocontrollo Igienico-Sistema haccp previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004, che richiede locali, attrezzature e superfici mantenuti puliti, in buone condizioni e, ove necessario, disinfettabili. Tre livelli devono coesistere perché una superficie sia davvero sotto controllo: quello fisico cioè l’assenza di residui, polvere e grasso, quello chimico cioè l’assenza di residui indesiderati dei prodotti impiegati e quello biologico cioè il controllo dello sporco invisibile, rappresentato da microrganismi patogeni e alteranti. L’occhio governa soltanto il primo livello. Gli altri due restano fuori dalla nostra portata sensoriale ed è proprio lì, in ciò che non vediamo, che si decide la sicurezza.

Il biofilm: il nemico invisibile da combattere

Quando una superficie viene pulita male, o disinfettata in fretta, alcuni microrganismi restano. E non se ne stanno inerti. Grazie a sottili appendici proteiche si ancorano al supporto, iniziano a produrre una matrice di zuccheri complessi, proteine e materiale extracellulare e costruiscono una struttura protettiva: il biofilm. È una cittadella microbica invisibile, aderente, tenace. Al suo interno i batteri diventano molto più difficili da eliminare: la tolleranza ai trattamenti di detergenza e disinfezione può aumentare anche di ordini di grandezza rispetto alle stesse cellule presenti in forma libera. Le specie capaci di formarlo sono spesso quelle che preoccupano di più negli alimenti di origine animale e vegetale, nelle preparazioni gastronomiche e nei prodotti pronti al consumo (ready to eat), come Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Campylobacter spp. ed Escherichia coli produttori di Shiga tossina.

Sono microrganismi spesso ubiquitari, capaci di annidarsi nelle microfessure di pavimenti e rivestimenti, nelle saldature discontinue, nei punti nascosti di un impianto e nelle griglie di scarico. Possono sopravvivere laddove il panno non arriva. Listeria monocytogenes, in particolare, può persistere in ambienti umidi e crescere anche a temperature di refrigerazione: non a caso il Regolamento (CE) n. 2073/2005 dedica specifici criteri microbiologici agli alimenti pronti al consumo. Una superficie può apparire linda e ospitare, nei suoi interstizi, una comunità batterica perfettamente organizzata. È questo il paradosso della sanificazione: il rischio più serio è quello che non lascia tracce visibili.

D’estate la posta si alza

Il caldo è un moltiplicatore di rischio. I batteri proliferano più rapidamente al salire della temperatura Il caldo è un moltiplicatore di rischio. I batteri proliferano più rapidamente al salire della temperatura

Il caldo non è un dettaglio stagionale, è un moltiplicatore di rischio. I batteri proliferano più rapidamente al salire della temperatura, soprattutto quando trovano umidità, residui organici, tempi di esposizione prolungati e catene del freddo non perfettamente governate. I dati europei lo confermano con regolarità: i focolai di malattie trasmesse da alimenti restano un indicatore sensibile della fragilità dei processi e la curva di alcune infezioni, come la salmonellosi, risente fortemente delle condizioni ambientali e delle modalità di gestione degli alimenti.

L’ultimo rapporto congiunto EFSA-ECDC, The European Union One Health 2024 Zoonoses Report, pubblicato nel 2025, ha registrato nell’Unione europea 6.558 focolai di origine alimentare, in aumento del 14,5% rispetto al 2023, 62.481 casi umani collegati ai focolai e 3.336 ricoveri. La salmonellosi ha contato 79.703 casi confermati ed è risultata la seconda zoonosi più notificata dopo la campilobatteriosi. Non tutti questi episodi sono riconducibili a carenze di sanificazione, ma i numeri ricordano quanto sia sottile il margine tra un processo controllato e un incidente e quanto quel margine si assottigli quando il clima lavora contro di noi. In estate, l’illusione del pulito è più pericolosa che mai: gli stessi gesti che in una stagione più fredda possono mascherare una disattenzione, con temperature elevate e maggiore pressione operativa possono trasformarsi in un’opportunità per i microrganismi. In cucina, in laboratorio o in stabilimento, ogni essere vivente microscopico trova facilmente ciò che gli serve: nutrienti, acqua, superfici e tempo.

La sanificazione efficace non dipende solo dal prodotto, ma dal metodo con cui lo si applica La sanificazione efficace non dipende solo dal prodotto, ma dal metodo con cui lo si applica

Un disinfettante correttamente autorizzato e dosato non serve a nulla se non raggiunge la concentrazione prevista sulla superficie bersaglio, se non copre in modo omogeneo tutta l’area da trattare, se agisce su uno strato di sporco che ne consuma il principio attivo o se il tempo di contatto indicato dal produttore non viene rispettato. I prodotti impiegati con finalità disinfettante, in particolare sulle superfici destinate al contatto con alimenti, devono essere idonei all’uso previsto (a volte validati anche senza risciacquo) e coerenti con la disciplina dei biocidi di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012, con specifico riferimento al Product Type 4 per l’area alimentare e mangimistica, oltre alle indicazioni riportate in etichetta, scheda tecnica e scheda di sicurezza. La sequenza delle fasi è concatenata e non si può invertire: asportazione dei residui grossolani, detergenza, risciacquo, disinfezione e, quando previsto, risciacquo finale. Non c’è disinfezione efficace senza una corretta detergenza a monte. Le tecnologie più avanzate, dall’ozono ai sistemi a raggi UVC, dal perossido di idrogeno ai radicali ossidrilici, possono avere un ruolo prezioso, ma solo dentro una valutazione del rischio che stabilisca dove, quando e perché servono. Nessuna tecnologia sostituisce il metodo; semmai lo completa e lo rende ripetibile nel tempo.

Il disinfettante ideale non esiste

Il test ATP è uno strumento rapido di monitoraggio dell’efficacia della pulizia e della presenza di residui organici Il test ATP è uno strumento rapido di monitoraggio dell’efficacia della pulizia e della presenza di residui organici

Di fronte a tutto questo, la tentazione è cercare il prodotto risolutivo, il disinfettante che sistema ogni cosa. Non esiste, e non è un limite dell’industria chimica: è la natura stessa del problema. La sanificazione efficace non dipende solo dal prodotto, ma dal metodo con cui lo si applica. Quattro fattori interagiscono sempre, come insegna il cerchio di Sinner: temperatura, azione meccanica, tempo di contatto e concentrazione chimica. Se se ne abbassa uno, occorre compensare con un altro.

È il principio su cui poggia l’intero impianto normativo europeo: il Regolamento (CE) n. 852/2004 affida all’operatore del settore alimentare la responsabilità di predisporre, applicare e mantenere procedure basate sui principi haccp, comprese le procedure di pulizia e disinfezione, la manutenzione delle attrezzature, la prevenzione delle contaminazioni e la formazione del personale. La sicurezza, in questo campo, è un risultato misurabile, non un’impressione. C’è poi un fattore che nessun prodotto e nessuna macchina possono sostituire: le persone. Una procedura vale quanto la competenza e la consapevolezza di chi la esegue. La sanificazione non è un automatismo da affidare alla routine, ma un’operazione specialistica che richiede operatori formati e motivati e, a monte, professionisti qualificati capaci di progettare il piano, scegliere i prodotti giusti per ogni tipo di lavorazione e verificarne i risultati. Nel settore alimentare la formazione del personale non è un adempimento burocratico: è un requisito di igiene e la prima barriera contro il rischio. Dove manca la cultura dell’igiene, anche il disinfettante migliore si riduce a un gesto vuoto.

La lezione, per chi opera nel settore, è semplice quanto scomoda: il pulito rassicura, ma non protegge. A proteggere è un sistema fatto di procedure corrette, prodotti idonei, tempi rispettati, superfici progettate per essere pulibili, operatori formati e controlli oggettivi. Soprattutto d’estate, quando ogni scorciatoia si paga più cara, vale la pena ricordarlo: la pulizia si vede, la sicurezza si misura. La sanificazione è un gesto responsabile fatto da persone, ecco perché la formazione (il sapere) e l’addestramento (il saper fare) fanno la differenza anche quando c’è solo “acqua, sapone e olio di gomito”.

La sanificazione è un sistema, non un gesto

Ecco perché la sanificazione non può poggiare su ciò che percepiamo, ma su ciò che possiamo verificare. Una superficie realmente sotto controllo non è quella che luccica: è quella che, sottoposta a verifiche coerenti con il piano di autocontrollo, restituisce risultati conformi agli obiettivi attesi. Il tampone microbiologico consente di valutare la contaminazione residua e l’eventuale presenza di microrganismi indicatori o patogeni. Il test ATP, invece, è uno strumento rapido di monitoraggio dell’efficacia della pulizia e della presenza di residui organici, utile per il controllo operativo ma non sostitutivo della verifica microbiologica.

Riferimenti normativi e tecnico-scientifici D.M. 7 luglio 1997, n. 274 , art. 1 – definizioni di pulizia , disinfezione , disinfestazione , derattizzazione e sanificazione .

, art. 1 – definizioni di , , , e . Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, in particolare art. 5 e Allegato II, requisiti di igiene, attrezzature, superfici, procedure e formazione.

sull’igiene dei prodotti alimentari, in particolare art. 5 e Allegato II, requisiti di igiene, attrezzature, superfici, procedure e formazione. Regolamento (CE) n. 2073/2005 e s.m.i. sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, inclusi i criteri per Listeria monocytogenes negli alimenti pronti al consumo.

e s.m.i. sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, inclusi i criteri per negli alimenti pronti al consumo. Regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi ; Allegato V, Product Type 4 , prodotti per la disinfezione di attrezzature, contenitori, utensili, superfici o tubazioni nell’area alimentare e mangimistica.

sui ; Allegato V, , prodotti per la disinfezione di attrezzature, contenitori, utensili, superfici o tubazioni nell’area alimentare e mangimistica. EFSA/ECDC, The European Union One Health 2024 Zoonoses Report, EFSA Journal, 2025, DOI: 10.2903/j.efsa.2025.9759.