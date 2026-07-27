MenuForma: menu QR gratuito e ordinazioni online per i ristoranti italiani

Oppure il fornitore che ritocca i prezzi e il menu appena stampato che diventa obsoleto in una settimana. Sono attriti piccoli, quotidiani, che erodono tempo e margine senza comparire in nessun bilancio.

Dal PDF al menu QR in pochi minuti

È da questo tipo di problemi concreti che parte la diffusione degli strumenti digitali nella ristorazione italiana. MenuForma riunisce in un'unica piattaforma menu digitale, ordinazioni al tavolo, asporto, consegna e strumenti di gestione, evitando ai ristoratori di mettere insieme servizi diversi che poi non comunicano tra loro. L'ingresso è volutamente a bassa soglia. Il menu si costruisce partendo da un PDF, da una fotografia del cartaceo o dal link del sito: un sistema di intelligenza artificiale estrae automaticamente piatti, prezzi e descrizioni, che restano poi liberamente modificabili. In pochi minuti si ottiene un menu digitale gratis, con il relativo codice QR pronto per la stampa.

Perché funziona in contesti molto diversi

Il punto di forza è l'adattabilità ai formati del settore Ho.Re.Ca. Un ristorante con servizio al tavolo può assegnare un QR diverso a ogni tavolo, così ogni ordinazione arriva in cucina già associata al numero corretto. Bar, caffetterie, pasticcerie e food court usano invece un unico codice, con numero d'ordine progressivo per il servizio al banco. Gli hotel dispongono di un QR per ogni camera, pensato per il room service. Ci sono poi una modalità tablet per i dispositivi condivisi e una modalità di autoselezione, in cui il cliente compone la propria scelta e la mostra al cameriere, che prende l'ordine come sempre.

Trattorie, pizzerie e food truck traggono vantaggio soprattutto dalla velocità di aggiornamento: piatti, prezzi, fotografie e disponibilità si modificano in tempo reale, senza ristampare nulla. È il risparmio più immediato e misurabile.

Turisti, allergeni e ordini diretti

Per l'Italia la questione linguistica pesa. La piattaforma traduce automaticamente il menu in oltre 70 lingue, rendendo il menu multilingue accessibile a chiunque: al cliente non serve scaricare alcuna applicazione, basta la fotocamera del telefono. Sono previste anche le indicazioni sugli allergeni richieste dalla normativa europea.

Sul fronte degli ordini, il menu per asporto e il menu per consegna permettono di raccogliere ordinazioni online dirette, senza passare dai marketplace e senza commissioni della piattaforma sugli ordini. Le notifiche arrivano in tempo reale su computer, tablet e smartphone; i pagamenti online si appoggiano a un account di pagamento intestato al locale, ed è prevista la stampa delle ricevute con stampanti termiche.

Gli strumenti di gestione

Oltre al servizio, la piattaforma offre account separati per il personale, statistiche su visualizzazioni del menu, piatti più richiesti e andamento delle vendite, la gestione di più sedi da un unico account e uno strumento per invitare i clienti a lasciare una recensione su Google dopo l'ordinazione. I codici QR sono personalizzabili con logo, colori e invito all'azione, e il link del menu si condivide su Google Business Profile, Instagram, Facebook, TikTok e WhatsApp. Quando mancano fotografie professionali, l'IA può generare immagini e descrizioni dei piatti.