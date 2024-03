3 salse da preparare in modo semplice con il minipimer

C’è uno strumento che è diventato sempre più popolare in cucina per frullare e sminuzzare gli ingredienti e realizzare svariate e gustose preparazioni: stiamo parlando del frullatore ad immersione, anche chiamato minipimer. Ad oggi sul mercato ne esistono di svariati tipi, si parte quelli più basici fino ad arrivare a quelli più avanzati, con molte funzionalità, come ad esempio i minipimer di Moulinex.

Si tratta di un oggetto compatto e facile da usare, composto da impugnatura con motore integrato, gamba da agganciare all’impugnatura, piede che ospita la lama e si immerge completamente nel cibo e, a seconda dei modelli, altri accessori utili per realizzare diverse lavorazioni (come fruste o tritatutto).

Il suo utilizzo è estremamente semplice: basta assemblare insieme le tre parti, immergere il minipimer direttamente nel contenitore con un angolo di 45°, impostare la velocità necessaria (solitamente sono presenti tre diversi livelli di velocità) e muoverlo delicatamente, evitando di far uscire le lame per non creare schizzi, con un totale controllo sulla consistenza del cibo.

La cosa importante è preparare al meglio gli ingredienti prima di procedere (cioè tagliarli in modo che non siano troppo grandi per garantire una consistenza uniforme) e, dopo l'utilizzo, pulire ogni parte in modo accurato.

Maionese fatta in casa con il minipimer

La maionese è una delle salse morbide e vellutate più amate da grandi e piccini. Grazie al frullatore a immersione, è possibile prepararla direttamente in casa, in modo facile e veloce. Prima di tutto, bisogna dotarsi degli ingredienti necessari per la sua realizzazione: uovo, olio di semi e succo di limone.

Questi ingredienti vanno inseriti in un contenitore, facendo attenzione a non rompere il tuorlo e aggiungendo un pizzico di sale per darle il sapore giusto. Fatto questo, sarà sufficiente immergere le lame del minipimer all’interno e azionarlo, lasciandolo fermo fino a quando la maionese inizia a montare, per poi muoverlo dall’alto verso il basso per pochi secondi per ottenere una salsa omogenea e senza grumi.

Hummus di ceci fatto in casa con il minipimer

L’hummus di ceci è una crema proteica e genuina, originaria dei paesi mediorientali, fatta con ceci, olio e limone. Per prepararla, bisogna inizialmente mettere in un contenitore il succo di limone e l’olio extra vergine di oliva, inserendo poi i ceci cotti e iniziando a frullare. Il segreto per ottenere una consistenza assolutamente liscia e morbida è mettere acqua un po’ alla volta. Per insaporire maggiormente, è possibile aggiungere tahini, cumino, aglio e paprika.

Il pesto alla genovese fatto in casa con il minipimer

Concludiamo con una delle ricette liguri più antiche e conosciute praticamente ovunque: il pesto alla genovese.

Perfetto come condimento per la pasta o come crema per arricchire altri piatti (crostini, pomodorini ripieni, carni bollite, ecc.) ha un sapore inconfondibile e una consistenza decisamente particolare. Per preparare la ricetta ufficiale, occorrono 7 ingredienti: basilico genovese DOP, Olio extravergine d’oliva, Parmigiano Reggiano DOP (con variante Grana Padano), Pecorino DOP Sardo, pinoli, aglio e sale.

La prima cosa da fare è mettere in un contenitore alcune foglie di basilico (senza rametti e ben lavate e asciugate), aggiungere aglio e pinoli (precedentemente “pestati” a dovere e ridotti in pasta), il sale e i formaggi e frullare per qualche secondo. Dopo di che, vanno aggiunte altre foglie di basilico per insaporire maggiormente il composto. A questo punto, basta frullare fino a ottenere la consistenza ricercata, ricordandosi di farla per pochi secondi alla volta, in modo da non far surriscaldare il pesto, che andrebbe a scurire le foglie.