L’Energia a Tavola: soluzioni su misura per una ristorazione più efficiente

L’energia è da sempre un ingrediente fondamentale per il mondo dell’ospitalità. Dai ristoranti agli hotel, dai bar ai laboratori artigianali: ogni attività del settore HoReCa ha bisogno di soluzioni energetiche affidabili, sostenibili e capaci di rispondere alle esigenze specifiche del comparto.

In un contesto in continua evoluzione, le offerte per la fornitura di energia giocano un ruolo sempre più strategico nel garantire ai professionisti del settore un approvvigionamento stabile e competitivo. Tra le realtà che stanno investendo in questo ambito, Enel si distingue per l’attenzione rivolta al mondo dei servizi HoReCa e per una proposta costruita su misura. Vediamola insieme.

Offerte di energia per il settore HoReCa

Per venire incontro alle necessità energetiche sempre più specifiche delle attività legate al mondo dell’ospitalità e della ristorazione, Enel ha sviluppato una gamma articolata di soluzioni di fornitura. Si tratta di offerte pensate per rispondere in modo mirato a diverse esigenze operative, dalla stabilità dei costi alla gestione centralizzata dei consumi, passando per formule flessibili capaci di adattarsi all’andamento del mercato.

Chi desidera una formula intermedia tra stabilità e convenienza può optare per Enel Mix, l’innovativa offerta luce che integra una componente a prezzo fisso con una indicizzata, consentendo una pianificazione energetica più solida e una riduzione del rischio legato alle variazioni del mercato. Le strutture possono scegliere tra tre soluzioni alternative che propongono combinazioni diverse di prezzo fisso e indicizzato, e pianificare così il proprio budget energetico, mitigando i rischi legati alle fluttuazioni dei prezzi dell’energia.

Altra opportunità è costituita da Enel Fidelity, dove l’attenzione si sposta, come suggerito dal nome, sulla fidelizzazione: l’offerta premia la continuità con sconti progressivi nel tempo e una tariffa che si fa via via più conveniente, garantendo maggiore prevedibilità nei costi e premiando la fedeltà dei clienti.. Si tratta di una proposta sicuramente interessante per le strutture con stagionalità marcate.

Oltre alle offerte, Enel mette a disposizione servizi ad alto valore tecnologico, come la ricarica elettrica, il fotovoltaico e il monitoraggio dei consumi che consentono alle imprese di differenziarsi dalla concorrenza, di attrarre una clientela sempre più attenta ai temi della sostenibilità e ottenendo così un vantaggio competitivo.

La ricarica elettrica arriva nel tuo locale

Uno dei servizi di Enel è Set&Charge permette agli alberghi di installare colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici all’interno dei propri parcheggi, offrendo così un servizio utile sia agli ospiti della struttura che alla comunità locale, con la possibilità di generare un’ulteriore fonte di guadagno per l’impresa.

Le strutture che aderiscono all’iniziativa ricevono un’offerta integrata che comprende l’hardware per la ricarica, il sistema gestionale Net Enterprise e la fornitura di energia elettrica, tutto incluso in un’unica bolletta.

Attraverso il software Net Enterprise, è possibile rendere accessibili le stazioni di ricarica anche a utenti esterni, monitorare in tempo reale l’utilizzo delle colonnine, impostare tariffe personalizzate e consultare un report dettagliato delle operazioni effettuate. Inoltre, per i clienti Enel, i ricavi derivanti dalle ricariche possono essere scalati direttamente dalla bolletta elettrica, contribuendo a ridurre il costo complessivo dell’energia.

L’integrazione con l’app Enel X Way consente di rendere visibili le stazioni di ricarica sulla piattaforma, raggiungendo anche le flotte aziendali che utilizzano la Card Enel X Way. Questo posiziona gli hotel aderenti come punti di riferimento nel panorama della mobilità sostenibile e dell’innovazione tecnologica.

Energia Solare: la scelta intelligente per la ristorazione

Enel supporta le strutture ricettive come ristoranti, pub e hotel, interessati all’installazione di impianti fotovoltaici, seguendo ogni fase del progetto: dall’analisi preliminare di fattibilità alla progettazione tecnica, dalla gestione delle pratiche burocratiche fino all’installazione e all’attivazione dell’impianto.

In qualità di partner energetico con una solida esperienza nel settore, Enel mette inoltre a disposizione un servizio di consulenza specializzata per individuare bandi pubblici e incentivi economici, offrendo così agli hotel l’opportunità di accedere a forme di finanziamento e agevolazioni utili a sostenere l’investimento.