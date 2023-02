Il San Valentino di Peck: goloso gioco dell’amore

La festa di San Valentino si avvicina ed è bene iniziare a pensare a cosa poter regalare, una proposta originale e tutt’altro che scontata arriva dalla pasticceria Peck che ha deciso di puntare su un ingrediente speciale: il gioco. Divertirsi con un po' di leggerezza è la chiave per far funzionare ogni relazione. Queste sono le caratteristiche che, unite all’eccellenza delle materie prime, rendono uniche le proposte del brand milanese per questo 14 febbraio.

Love always wins

L’amore vince sempre

La nota pasticceria meneghina ha scelto di interpretare il tema del gioco, ispirandosi all’idea del “tris”. I maestri pasticceri, guidati dal pastry chef Galileo Reposo, hanno creato “Love always wins” (L’amore vince sempre): un’elegante scatola da gioco realizzata interamente in cioccolato fondente che custodisce al suo interno delle praline a forma di cuore e di picche. Un’occasione per giocare con la persona amata – scoprendo che l’amore vince sempre – e lasciarsi abbandonare al piacere dei sensi, con eleganza e buon gusto in stile Peck.

La nuova creazione di cioccolato va ad arricchire la proposta di biscotti e tavolette decorate firmate Peck, sempre realizzate a mano negli storici laboratori di via Spadari con materie prime d’eccellenza, tra cui un blend delle migliori fave di cacao da tutto il mondo. Le creazioni di pasticceria possono essere acquistate presso i 3 negozi Peck di Milano oppure online sull’e-commerce di Peck (https://delivery.peck.it/). Prezzo: 45 euro.

Biscottini mon amour

Due Love Cookies biscottini di friabile pasta frolla a forma di cuore contengono una deliziosa ganache di cioccolato bianco e lampone. Prezzo: 12 euro per confezione da 13 biscotti.

Love Cookies

Le tavolette di cioccolato da scoprire

Un'irresistibile tavoletta di cioccolato equatoriale fondente 55% ospita al suo interno 5 cuori ripieni di lampone e frutto della passione croccante. Un dono perfetto per celebrare ogni genere di amore. Tavoletta Red Heart: prezzo: 5,5 euro.

Tavoletta Red Heart

Oppure, una tavoletta di cioccolato bianco diventa una tela incorniciata di cioccolato, che si fa portavoce di un messaggio d'amore scritto a mano, sempre unico, come unico è l’amore.

Disponibile nella versione in cioccolato bianco ivoire 35% e cioccolato fondente 55%. Tavoletta I love You: prezzo: 13 euro.

Tavoletta I love You