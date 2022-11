Affilacoltelli “Horl 2”, mai più senza!

Il coltello è uno degli strumenti importanti per la cucina, ma è indispensabile che sia sempre affilato nel modo corretto. Purtroppo la figura dell’arrotino è ormai scomparsa e allora perché non pensare ad un affilacoltelli? “Horl 2” è l’affilatore made in Germany che consente in pochi minuti di ottenere il risultato ottimale che ogni chef in erba desidera per i propri coltelli. Il segreto risiede nella particolare grana dei due dischi che lo compongono e nell’efficace supporto che permette un’azione rapida, efficace e in totale sicurezza.

Horl 2 in legno di quercia

Con la linea Horl 2 si potranno affilare i propri coltelli a casa con risultati professionali. Un’attività importante per prendersi cura dei propri strumenti e che lascerà tutto il tempo per godersi a pieno il piacere di cucinare per gli amici o per la propria famiglia. È realizzato in legno di noce o quercia e interamente prodotto e assemblato nella Foresta Nera, dall’estrazione dei materiali fino all’incisione al laser. Si compone di due parti: un rullo con due dischi (uno in diamanti industriali e l’altro in ceramica) e un supporto in legno che con due potenti magneti blocca il coltello.

Il nuovo affilatore è acquistabile online direttamente sul sito di Horl 1993, dove è possibile scegliere il modello e il materiale più adatti ai propri gusti e alle proprie necessità.

Per saperne di più clicca qui.