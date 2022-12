Bag box porta panettone, la confezione per le specialità natalizie

Non è la classica scatola e non è la classica shopper, si tratta infatti di una bag box, la confezione semi rigida con manici sempre più diffusa nel mondo del packaging. Le bag box sono uno dei cavalli di battaglia di Eurofides, fornitore di packaging e monouso, partner ideale per il confezionamento decorativo delle feste natalizie. Tra i disegni originali della collezione 2022 ci sono le bag box per panettone con fantasia Cristalli, disponibili in confezioni con mix di colori. Questo porta panettone è realizzato in carta plastificata opaca stampata, è dotato di pratici manici per il trasporto e una pratica chiusura ad alette.

Bag box Eurofides

Le bag box Cristalli con le loro varianti di colore sono perfette ad esempio per distinguere i panettoni per gusto e si propongono come confezione regalo di prodotti artigianali preincartati in pasticceria, bar, enoteca, negozio di alimentari. Sono realizzate in carta resistente 210 g/mq, con soffietto laterale e sul fondo, listelli di rinforzo e cartoncino rigido sul fondo. Ogni confezione contiene un assortimento di 4 colori. La carta delle bag box è 100% riciclabile (oltre ad essere una pratica confezione riutilizzabile) e il formato è adatto ai panettoni di misura standard.

