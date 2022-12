Bauletto con 6 etichette di Villa Franciacorta, un regalo che conquista

<span class="first-letter">Manca poco all'arrivo dei profumi, colori e sapori del Natale. Insieme alle atmosfere caratteristiche di questo periodo tornano i piatti della tradizione familiare (a volte sapientemente rinnovati, altre identici alla ricetta originale), i riti e le abitudini che rendono il Natale un momento davvero unico. E per rendere speciali i momenti di convivialità e condivisione i vini firmati Villa Franciacorta rappresentano le proposte ideali per gustare e assaporare le specialità gastronomiche natalizie ed esaltare i piaceri dello stare insieme.

Il bauletto in legno con 6 etichette di Villa Franciacorta

Per portare in tavola etichette che mettano d’accordo tutti i palati, o per presentare un regalo di grande effetto, Villa Franciacorta presenta un originale bauletto in legno contenente 6 bottiglie:

Emozione Franciacorta Docg Brut Millesimato 2018 Bio , che accarezza il palato con fini e persistenti bollicine, che esaltano l’elegante struttura, terminando con un intrigante e persistente retrogusto. Ideale dall’aperitivo a tutto pasto.

, che accarezza il palato con fini e persistenti bollicine, che esaltano l’elegante struttura, terminando con un intrigante e persistente retrogusto. Ideale dall’aperitivo a tutto pasto. Mon Satèn Franciacorta Docg Brut Millesimato 2018 Bio , caratterizzato da infinita morbidezza ed elegante struttura, con finale piacevole e persistente. La setosità di questo prodotto ben si addice all’abbinamento con pesce e primi piatti delicati o con verdure. Ottimo anche come aperitivo.

, caratterizzato da infinita morbidezza ed elegante struttura, con finale piacevole e persistente. La setosità di questo prodotto ben si addice all’abbinamento con pesce e primi piatti delicati o con verdure. Ottimo anche come aperitivo. Bokè Franciacorta Docg Rosé Brut Millesimato 2018 Bio , perfetto a tutto pasto, ideale con piatti profumati e saporosi. Ottimo accompagnamento anche da aperitivo grazie all’esigua quantità di zuccheri.

, perfetto a tutto pasto, ideale con piatti profumati e saporosi. Ottimo accompagnamento anche da aperitivo grazie all’esigua quantità di zuccheri. Briolette Franciacorta Docg Rosé Demi Sec , che unisce alla piacevole dolcezza e cremosità del gusto la delicatezza del colore ed eleganti profumi. Ideale l’abbinamento con prodotti di pasticceria e dessert senza creme; da provare l’insolito accostamento con culatello e formaggi di media stagionatura.

, che unisce alla piacevole dolcezza e cremosità del gusto la delicatezza del colore ed eleganti profumi. Ideale l’abbinamento con prodotti di pasticceria e dessert senza creme; da provare l’insolito accostamento con culatello e formaggi di media stagionatura. Gradoni Curtefranca Doc Rosso 2015 , dal profumo ampio di frutti di bosco, confettura, liquirizia e spezie. Il gusto è morbido, pieno, ben strutturato, complesso e persistente. Ottimo accompagnamento con selvaggine, arrosti e brasati.

, dal profumo ampio di frutti di bosco, confettura, liquirizia e spezie. Il gusto è morbido, pieno, ben strutturato, complesso e persistente. Ottimo accompagnamento con selvaggine, arrosti e brasati. Grappa di Gradoni Millesimata 2014, mediamente morbida, calda e ben equilibrata, con netti ed eleganti aromi di frutta fresca e leggere percezioni speziate. Aromatica, molto gradevole e con ottima persistenza. Ottima a fine pasto per accompagnare pasticceria secca, dolci di pastafrolla o con mandorle. Da provare con formaggi di media stagionatura.

Per saperne di più clicca qui.