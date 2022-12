Birra artigianale Baladin, perfetta per ogni brindisi

Che si tratti del Natale, di un compleanno o dell’inizio dell’anno nuovo, ogni festività è sempre un ottimo momento per brindare in compagnia. Se poi si sceglie di farlo con il gusto autentico della birra artigianale, gli auguri sono ancora più speciali. Ma la birra artigianale non è solo una bevanda per festeggiare, può rivelarsi anche un’idea regalo originale e molto personale! Scegliere i regali per le persone care a volte può diventare un’impresa più ardua del previsto: in queste occasioni una gustosa birra artigianale rappresenta la soluzione perfetta per chi ama bere bene e brindare in compagnia.

Birra artigianale Baladin

La birra artigianale è caratterizzata da un gusto autentico e mai banale, in grado di valorizzare ogni ingrediente impiegato durante il processo produttivo. In altre parole, un vero amante della birra non potrà che apprezzare un box di birra artigianale in regalo. Autenticità e particolarità di gusto sono le due caratteristiche che rendono la birra artigianale il regalo ideale per diverse occasioni. Dalla Blonde Ale che piace a tutti, alla Belgian Strong Ale per chi ama il gusto deciso: un mix di note e sapori difficili da dimenticare.

È proprio questa la ricetta segreta dei cofanetti regalo di Birra artigianale Baladin, birre che “nascono dalla terra e arrivano al bicchiere”, nate dal mix di creatività e tradizione made in Italy e pensate per sorprendere anche i palati più esigenti.

Per saperne di più clicca qui.