Due varianti per il Panettone di Filippo Sinisgalli

Prodotte a Bolzano dallo chef Filippo Sinisgalli (vicepresidente di Euro-Toques Italia) e Il Palato Italiano (realtà impegnata nella scoperta, valorizzazione e divulgazione dell’arte culinaria italiana), le due varietà di panettoni di quest’anno sono “Il Classico” e “Albicocca e Zenzero” e seguono tutte le regole artigianali del lievitato natalizio per eccellenza: nelle settimane precedenti la preparazione ci sono 3 riprese del lievito madre ogni 4 ore, poi un primo impasto, riposo per 14 ore, secondo impasto, 10 ore di riposo, cottura e riposo a testa in giù per 12 ore.

Panettone Albicocca e Zenzero di Filippo Sinisgalli - Il Palato Italiano

Per la variante Albicocche e Zenzero vengono utilizzate albicocche candite intere ancora con il nocciolo per far sì che rimangano turgide e quasi croccanti, molto profumate. Vengono tagliate a pezzetti solo nel momento di tuffarle nell’impasto. Lo zenzero è disidratato e ridotto in pasta prima di essere utilizzato.

I panettoni sono degustabili e acquistabili presso il Ristorante Zur Kaiserkron in piazza della Mostra 1 a Bolzano, storico indirizzo cittadino da circa un anno guidato da Filippo Sinisgalli, che ha portato in città la sua cucina squisitamente italiana caratterizzata da grande ricerca per ingredienti a “km vero” e connubi interessanti con sapori e prodotti del territorio.

