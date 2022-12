Il Natale porta sempre delle novità e anche quest’anno la magia natalizia si tinge di nuove nuance, profumi e delizie con il Panettone Classico al Gin creato dalla collaborazione tra Eugin Distilleria Indipendente e Pasticceria Ferrante. Tradizione, ricerca e cura quasi maniacale nella scelta delle materie prime unite sono i valori che accomunano le due aziende e che sono state determinanti per la scelta del partner giusto per un progetto che era nell’aria da tempo. Fiore all’occhiello della pasticceria Ferrante è il lievito madre, che conferisce ai prodotti alta digeribilità e un sapore unico e inconfondibile. Questo ingrediente principe viene utilizzato in tutti i loro prodotti lievitati, tra cui il Panettone Classico vincitore alla Coppa del Mondo del Panettone 2019.

Panettone al Gin, la delizia di Natale di Eugin

Soffice al suo interno, il panettone della pasticceria di Massimo Ferrante al taglio sprigiona un fantastico profumo di burro e vaniglia, che si unisce a quello fresco e fragrante delle scorze di arancia candite, altro punto di forza della pasticceria: ogni anno scelgono le arance da una azienda agricola locale e le candiscono loro stessi all’interno del loro laboratorio di Campomorone. L’idea di abbinarlo al Numero 7 è legata proprio all’assonanza tra note aromatiche: quelle morbide ed agrumate del gin rispecchiano e intensificano quelle del panettone, senza mai dare la sensazione di un panettone forzatamente alcolico, ma creando una nuova ricetta che si fonde alla perfezione.

Da regalare o da gustare in famiglia, il Panettone al Gin di Eugin Distilleria Indipendente si può prenotare allo store Eugin in via Casoretto 5 a Milano oppure via mail scrivendo a: store@eugindistilleria.it.

