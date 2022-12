Ragù di carne Chianina Boscovivo, tradizione toscana in tavola

Boscovivo è nata ad opera di Alfredo Landucci e Franca Bianchini nel 1982. Tutto iniziò con la passione e l’amore per un prodotto della terra conosciuto in tutto il mondo come il diamante della cucina: il tartufo. Nel corso degli anni, oltre a selezionare e promuovere l’autentico tartufo italiano, l’ispirazione della famiglia Landucci ha dato vita a una vasta gamma di prodotti con tartufo dal sapore unico.

Gnocchi al Ragù di carne Chianina Boscovivo

Nel 1992, in occasione del convegno organizzato da Boscovivo dal titolo “La cucina francese ha origine toscane?”, è stata lanciata la linea Le Ricette di Caterina (dedicata a Caterina de’ Medici) che comprende una ricca gamma di prodotti della tradizione toscana, come il Ragù di carne Chianina, che è valso all’azienda il riconoscimento Top Italian Food 2022, riconfermato anche per il 2023.

Creatività, ricerca, il continuo miglioramento dei prodotti, l’attenzione alle esigenze del cliente, collaboratori altamente qualificati, tecnologie avanzate di cui la famiglia Landucci ha dotato le proprie linee produttive e non solo: tutto questo delinea le prospettive future della Boscovivo. L’eccellente qualità dei suoi prodotti è stata riconosciuta dalle più alte autorità del settore culinario italiano ed estero, ricevendo numerosi riconoscimenti.

