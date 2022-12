Soft White e Soft Red Temptation tra i nuovi panettoni di Tuccillo Bakery

Non c’è Natale senza panettone, questo si sa. E se alla centenaria tradizione italiana si aggiunge un tocco di innovazione e il guizzo creativo di un giovane bakery chef, il risultato è sorprendente! È dalla mente e dalle mani di Fabio Tuccillo che nascono le sue nuove proposte per le feste natalizie, ben 10, tutte diverse e tutte realizzate in modo artigianale, con lievito madre e ingredienti selezionati.

Soft Red e Soft White Temptation di Tuccillo Bakery

Fresca, profumata e morbidissima è Soft White Temptation, prima originale novità del bakery chef nel fragrante mondo dei panettoni. Un impasto realizzato con lo yogurt, che ricorda quello del plumcake, farcito con gelatine e cioccolato al lampone, che gli conferiscono un gusto dolce con una nota lievemente acidula, che evoca il profumo della coulis di lamponi ancora calda. Soft Red Temptation ha, invece, un impasto al mascarpone, fragoline candite e gelatina alla fragola, e potrà essere gustato con una spruzzata di liquore alla fragola al momento del taglio. Due proposte gourmand, dai contrasti di sapore, unici per fragranza e morbidezza.

Tra le altre proposte ci sono: Panettone Classico, Panettone Albicocca, Panettone Pistacchio, Panettone Tiramisù, Panettone ai frutti di bosco, Panettone ricotta e pere, Panettone ai 3 cioccolati, Nido d’Amore (un panettone in edizione limitata, realizzato con un impasto sfogliato simile a quello dei croissant) e infine l’immancabile Pandoro.

