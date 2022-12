Tartufo e cioccolato, binomio golosamente vincente

L’esperienza nella selezione del tartufo di Appennino Food Truffles unita all’impegno di Domori nella ricerca del cioccolato più pregiato ha dato vita a una gamma di prodotti dal gusto unico e inimitabile. Dal sapore gentile, ogni ingrediente è sapientemente equilibrato: qui il tartufo non è arroganza, ma nobiltà. Promotore del progetto “Tartufo tutto l’anno”, AF Truffles ha impiegato varie specie di tartufo proponendo tre gusti di praline di cioccolato e tartufo e due gusti di tavolette di cioccolato e tartufo.

Cioccolato al tartufo Appennino Food Truffles

La collezione di cioccolato al tartufo è composta quindi da 5 referenze, tutte disponibili online, pronte per essere degustate e regalate. Prodotti unici, dove ogni ingrediente è sapientemente equilibrato. Ricette che denotano la grande attenzione rivolta al pubblico che vuole essere sempre sorpreso. Cioccolatini gourmet creati per regalare un’esperienza sensoriale avvolgente dove i singoli ingredienti si svelano al palato in tutta la loro bontà.

Per saperne di più clicca qui.