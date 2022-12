Valrhona Collezione Gifting, cioccolatini per tutti i gusti!

È tutta da scoprire la nuovissima e golosa collezione di cioccolati da regalare e condividere firmata Valrhona. Una gamma di gusti unici, elaborata con savoir-faire artigianale a partire da fave di cacao tracciate al 100% sin dal produttore, che trasformano la degustazione in un momento eccezionale. Perché aspettare le feste per vivere un’esperienza di degustazione? Con la nuova Collezione Gifting, Valrhona desidera ricordare che tutti i pretesti sono buoni per degustare un cioccolato d’eccezione.

Valrhona Collezione Gifting

La collezione è composta da diversi cioccolatini, carré di cioccolato e mandorle e nocciole ricoperte che soddisfano ogni desiderio goloso in qualsiasi momento dell’anno o della giornata. Ed ogni scusa è buona per concedersi un cioccolato eccezionale. Sempre attenta alla qualità ma anche all’ambiente, Valrhona, per la sua nuova collezione, ha ripensato secondo una logica “clean label” le ricette e anche tutti gli imballaggi: confezioni in cartone, carta e plastica riciclabile, fabbricati in Europa e certificati Fsc (marchio che garantisce la gestione sostenibile delle foreste).

La Collezione Gifting è composta da 17 cofanetti, tutti disponibili online.

