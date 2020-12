La Guida Vitae 2021, sono 694 i vini premiati con il massimo punteggio

Pubblicato il 07 dicembre 2020 | 12:58

S

Nella Guida recensite 2014 aziende

Conte: Ais importante ruolo nella comunicazione del vino

Vino alfiere dell’export

Con il web più spazio alla voce dei produttori

Il tema grafico: balconi e finestre

I vincitori del contest fotografico

I 4 Viti 2021

onolerecensite nell’edizione cartacea di, la nuova edizione della guida dell'presieduta da. Nel dettaglio:vini hanno ricevuto le quattro, il massimo punteggio,quelli premiati per avere espresso un esemplaretradi vendita, mentrevini possono fregiarsi delladi, il simbolo che identifica gli assaggi capaci di emozionare fin dal primo sorso.Durante la, condotta dal presidente Maietta e dal giornalista, che si è svolta sabato 5 dicembre indalla pagina Facebook di Ais, sono stati annunciati i nomi dei, uno per regione, insigniti del prestigioso Tastevin Ais. Sono stati loro, insieme ai rappresentanti dell’Associazione, a parlare delle proprie etichette, e a descrivere le vicende affrontate durante un anno vinicolo peculiare come il 2020.Per il presidente del Consiglio, la presentazione dellaè «unche continua a dare lustro al panorama dellee delle, oltre a essere un’importante occasione di dialogo e confronto». I soci Ais, ha detto il premier, svolgono un importante ruolo di «comunicatori del vino» e contribuiscono a dare voce alle terre da cui nascono vini che rappresentano una indiscussa eccellenza italiana, riconosciuta a livello mondiale.«È un vero piacere portare il mio saluto a questo evento virtuale - ha aggiunto il presidente del Senato,- L’annuale presentazione della guida Vitae è unche premia la passione di tanti artigiani e di tante aziende che, con maestria, esperienza e grande operosità, si impegnano a produrre vini conosciuti e apprezzati in tutto il mondo».La ministra delle Politiche agricole, alimentari, forestali, senatrice, ha lodato ildella guida, che «fin dalla sua nascita ha garantito un quadro puntuale e dettagliato sullo stato di salute del vino italiano, offrendo spunti di riflessione e stimolando un dibattito fra tutti glidella».Per il sottosegretario alle Politiche agricole Alimentari, forestali, Ais rappresenta «un’eccellenza che ha saputovalorizzando le proprie radici», e la guida Vitae «rende chiaramente l’idea dell’elevato livello qualitativo raggiunto dal comparto italiano».Il sottosegretario agli Affari Esteriha ricordato i due nuovi miliardi di euro destinati nel 2021 alle aziende che implementeranno nuovie ha ribadito l’idea di una maggiore connotazione commerciale alle ambasciate italiane nel mondo, in virtù della loro capacità di aggregazione tra gli attori della filiera.Soddisfatto il presidente dell’Associazione italiana sommelier Antonello Maietta, per il quale «la declinazione dell’evento in formaha permesso di dare maggiorealladei, che hanno potuto raccontare in prima persona le eccellenze della nostra guida. Anche se le attuali contingenze non ci hanno permesso di riunirci di persona con i nostri soci e con tutti gli appassionati, come di consueto, siamo comunque riusciti a riunire produttori, professionisti e appassionati, e a restituire la migliore immagine del vino italiano».Ilscelto per questa edizione parla di, veri e propri elementi di connessione con quanto sta al di fuori dei nostri forzati ripieghi domestici, in particolar modo in un anno come questo. L’edizione 2021, ha detto il direttore creativo Davide Garofalo, «ospita splendide illustrazioni che vogliono essere una grande e luminosa finestra sul mondo del vino italiano, una carrellata che testimonia la ricchezza dei mille volti architettonici di un’Italia “di facciate sfaccettata”, di riflesso agli infiniti stili produttivi così diversi e così unici che si “affacciano” sul mondo del vino sempre carichi di straordinaria capacità comunicativa ed emozionale.”Sono Andrea Boldrini di Milano, Maria Grazia Narciso di Napoli e Gerardo Pesavento di Pistoia idel#openthewinedow. Proposto a corollario della presentazione, il concorso ha voluto proporre agli utenti Instagram di #aisitalia un piccolo gioco: scattare una foto per mettere in relazione le finestre e il vino. Le tantearrivate, fatte di dettagli curiosi, scorci insoliti e giochi di riflessi, hanno dato una nuova prospettiva a quello che è stato un peculiare punto di osservazione sul mondo nei mesi trascorsi.

Valle d’Aosta

SOPRAQUOTA 900 2019 - Rosset Terroir

VALLE D’AOSTA CHARDONNAY MAIN ET CŒUR 2018 - Maison Anselmet

VALLE D’AOSTA FUMIN 2019 - Château Feuillet

VALLE D’AOSTA PETITE ARVINE 2019 - Ottin

VALLE D’AOSTA PINOT GRIS 2019 - Lo Triolet

Piemonte

BARBARESCO ALBESANI SANTO STEFANO RISERVA 2015 - Castello di Neive

BARBARESCO ALBESANI VIGNA BORGESE 2016 - Piero Busso

BARBARESCO ANGELO 2016 - Albino Rocca

BARBARESCO ASILI 2017 - Ca’ del Baio

BARBARESCO BASARIN RISERVA 2015 - Marco e Vittorio Adriano

BARBARESCO CAMP GROS MARTINENGA RISERVA 2015 - Marchesi di Grésy - Tenute Cisa Asinari

BARBARESCO CRICHËT PAJÈ 2012 - Roagna

BARBARESCO CURRÀ 2015 - Sottimano

BARBARESCO IL BRICCO 2016 - Pio Cesare

BARBARESCO MONTEFICO 2017 - Carlo Giacosa

BARBARESCO MONTEFICO VECCHIE VITI 2015 - Roagna

BARBARESCO MONTESTEFANO 2017 - Silvia Rivella

BARBARESCO OVELLO 2017 - Cascina Morassino

BARBARESCO PAJORÈ 2017 - Rizzi

BARBARESCO RABAJÀ 2016 - Bruno Rocca Rabajà

BARBARESCO RABAJÀ RISERVA 2013 - Giuseppe Cortese

BARBARESCO RABAJÀ RISERVA 2015 - Castello di Verduno

BARBARESCO RABAJÀ RISERVA 2015 - Produttori del Barbaresco

BARBARESCO SAN CRISTOFORO CAMPO QUADRO RISERVA 2014 - Punset

BARBARESCO SORÌ PAITIN VECCHIE VIGNE RISERVA 2015 - Paitin

BARBARESCO SORÌ SAN LORENZO 2017 - Gaja

BARBARESCO VANOTU 2017 - Pelissero

BARBARESCO VIGNETO STARDERI RISERVA 2009 - La Spinetta

BARBARESCO VIGNETO VALEIRANO 2017 - La Spinetta

BARBERA D’ASTI SUPERIORE ALFIERA 2017 - Marchesi Alfieri

BARBERA D’ASTI SUPERIORE GENIO 2018 - Gianni Doglia

BARBERA D’ASTI SUPERIORE LA MANDORLA 2018 - Luigi Spertino

BARBERA D’ASTI SUPERIORE MONGOVONE 2018 - Elio Perrone

BARBERA D’ASTI SUPERIORE SUPERBA 2017 - Vigne dei Mastri

BAROLO 2016 - Bartolo Mascarello

BAROLO ACCLIVI 2016 - Comm. G.B. Burlotto

BAROLO ARIONE 2016 - Enzo Boglietti

BAROLO BAUDANA 2016 - Luigi Baudana

BAROLO BREA VIGNA CA’ MIA 2016 - Brovia

BAROLO BRIC DËL FIASC 2016 - Paolo Scavino

BAROLO BRICCO AMBROGIO 2016 - Bruna Grimaldi

BAROLO BRICCO BOSCHIS 2016 - Cavallotto

BAROLO BRICCO BOSCHIS VIGNA SAN GIUSEPPE RISERVA 2013 - Cavallotto

BAROLO BRICCO DELLE VIOLE 2016 - Marengo

BAROLO BRICCO DELLE VIOLE 2016 - Vajra

BAROLO BRUNATE 2016 - Ceretto

BAROLO BRUNATE 2016 - Rinaldi

BAROLO BRUNELLA 2016 - Boroli

BAROLO BUSSIA CICALA 2016 - Poderi Aldo Conterno

BAROLO BUSSIA ETICHETTA ORO RISERVA 2011 - Parusso

BAROLO BUSSIA RISERVA 2013 - Barale

BAROLO BUSSIA ROMIRASCO 2016 - Poderi Aldo Conterno

BAROLO BUSSIA VIGNA COLONNELLO RISERVA 2014 - Prunotto

BAROLO CANNUBI 2015 - Barale

BAROLO CANNUBI 2015 - Borgogno

BAROLO CANNUBI 2016 - Giacomo Fenocchio

BAROLO CANNUBI 2016 - Poderi Luigi Einaudi

BAROLO CANNUBI 2016 - Francesco Rinaldi & Figli

BAROLO CEREQUIO RISERVA 2013 - Michele Chiarlo

BAROLO CERRETTA 2016 - Azelia

BAROLO CERRETTA 2016 - Fratelli Revello

BAROLO CERRETTA 2016 - Giovanni Rosso

BAROLO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO 2015 - Cascina Fontana

BAROLO DEL COMUNE DI SERRALUNGA AEROPLANSERVAJ 2016 - Domenico Clerico

BAROLO ENRICO VI 2016 - Cordero di Montezemolo

BAROLO FALLETTO 2016 - Bruno Giacosa

BAROLO FALLETTO VIGNA LE ROCCHE RISERVA 2014 - Bruno Giacosa

BAROLO GAVARINI CHINIERA 2016 - Elio Grasso

BAROLO GINESTRA VIGNA SORÌ GINESTRA 2016 - Conterno Fantino

BAROLO LA VILLA 2016 - Seghesio

BAROLO LA VILLA VIGNA MADONNA ASSUNTA RISERVA 2010 - Podere Rocche dei Manzoni

BAROLO LAZZARITO 2016 - Casa E. di Mirafiore

BAROLO LE VIGNE 2016 - Sandrone

BAROLO MONFORTINO RISERVA 2014 - Conterno

BAROLO MONPRIVATO 2015 - Giuseppe Mascarello

BAROLO MONVIGLIERO 2016 - Arnaldo Rivera

BAROLO MONVIGLIERO 2016 - Comm. G.B. Burlotto

BAROLO MONVIGLIERO 2016 - Paolo Scavino

BAROLO MOSCONI 2016 - Pira E. & Figli - Chiara Boschis

BAROLO MOSCONI VIGNA PED 2016 - Conterno Fantino

BAROLO PAIAGALLO 2016 - Mauro Veglio

BAROLO PARAFADA 2016 - Massolino - Vigna Rionda

BAROLO PARAFADA 2016 - Palladino

BAROLO PERCRISTINA 2010 - Domenico Clerico

BAROLO PRAPÒ 2016 - Ceretto

BAROLO PRAPÒ 2016 - Ettore Germano

BAROLO PRAPÒ 2016 - Schiavenza

BAROLO RAVERA 2016 - Cagliero

BAROLO RAVERA 2016 - Cogno

BAROLO RAVERA BRICCO PERNICE 2015 - Cogno

BAROLO ROCCHE DELL’ANNUNZIATA 2016 - Trediberri

BAROLO ROCCHE DI CASTIGLIONE 2016 - Vietti

BAROLO RUNCOT RISERVA 2013 - Elio Grasso

BAROLO SAN GIOVANNI 2016 - Gianfranco Alessandria

BAROLO SAN LORENZO DI VERDUNO 2016 - Fratelli Alessandria

BAROLO SARMASSA 2016 - Brezza

BAROLO SARMASSA 2016 - Marchesi di Barolo

BAROLO SARMASSA VIGNA MERENDA 2015 - Scarzello

BAROLO SOTTOCASTELLO DI NOVELLO RISERVA 2013 - Ca’ Viola

BAROLO SPERSS 2016 - Gaja

BAROLO VIA NUOVA 2016 - Pira E. & Figli - Chiara Boschis

BAROLO VIGNA FRANCIA 2016 - Conterno

BAROLO VIGNA RIONDA 2014 - Figli di Luigi Oddero

BAROLO VIGNA RIONDA 2016 - Guido Porro

BAROLO VIGNA RIONDA ESTER CANALE ROSSO 2016 - Giovanni Rosso

BAROLO VIGNA RIONDA RISERVA 2014 - Massolino - Vigna Rionda

BAROLO VIGNA RIONDA RISERVA 2014 - Oddero

BAROLO VIGNARIONDA 2015 - Ettore Germano

BAROLO VIGNARIONDA 2016 - Pira

BAROLO VILLERO 2015 - Giuseppe Mascarello

BAROLO VILLERO RISERVA 2013 - Vietti

BAROLO VITE TALIN 2014 - Sandrone

BOCA 2016 - Le Piane

BRAMATERRA 2016 - Antoniotti

BRAMATERRA RISERVA 2015 - La Palazzina

CALUSO SPUMANTE EXTRA BRUT CUVÉE TRADIZIONE 2013 - Orsolani

CALUSO VIGNA CRAVA 2018 - Carlo Gnavi

CAREMA ETICHETTA NERA 2016 - Ferrando

CAREMA RISERVA 2016 - Cantina Produttori Nebbiolo di Carema

COLLI TORTONESI TIMORASSO GRUE 2018 - Pomodolce

COLLI TORTONESI TIMORASSO PITASSO 2018 - Claudio Mariotto

CONTRATTO SPECIAL CUVÉE PAS DOSÉ RISERVA 2012 - Contratto

DERTHONA TIMORASSO COSTA DEL VENTO 2018 - Vigneti Massa

DOGLIANI BRICCOLERO 2019 - Chionetti

DOGLIANI SUPERIORE MAIOLI 2018 - Anna Maria Abbona

DOGLIANI SUPERIORE SAN MATTEO 2018 - Eraldo Revelli

ERBALUCE DI CALUSO AUTOCTONO 2018 - Bruno Giacometto

ERBALUCE DI CALUSO LE CHIUSURE 2018 - Benito Favaro

ERBALUCE DI CALUSO PASSITO ALLADIUM RISERVA 2006 - Cieck

GATTINARA MOLSINO 2016 - Nervi

GATTINARA RISERVA 2015 - Travaglini

GATTINARA SAN FRANCESCO RISERVA 2016 - Antoniolo

GATTINARA VIGNA VALFERANA 2016 - Paride Iaretti

GAVI DEL COMUNE DI GAVI BRUNO BROGLIA 2018 - Broglia

GAVI DEL COMUNE DI GAVI MONTEROTONDO 2017 - Villa Sparina

GAVI DEL COMUNE DI GAVI ROVERETO MINAIA 2019 - Nicola Bergaglio

GAVI DEL COMUNE DI GAVI VECCHIA ANNATA 2010 - Broglia

GAVI DEL COMUNE DI GAVI VILLA SPARINA 10 2009 - Villa Sparina

GAVI MINAIA 2019 - Franco Maria Martinetti

GHEMME BRICCO BALSINA 2015 - Ioppa

GHEMME COLLIS BRECLEMAE 2013 - Antichi Vigneti di Cantalupo

GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE BRICCO DEL BOSCO VIGNE VECCHIE 2016 - Accornero

LESSONA 2015 - Proprietà Sperino

LESSONA 2016 - Noah

LOAZZOLO PIASA RISCHEI 2016 - Forteto della Luja

MOSCATO D’ASTI LA GALEISA 2019 - Caudrina

NEBBIOLO D’ALBA SUPERIORE 2017 - Hilberg - Pasquero

NIZZA PONTISELLI 2017 - Coppo

NIZZA RISERVA 2017 - Tenuta Olim Bauda

PIEMONTE MOSCATO D’AUTUNNO 2019 - Saracco

ROERO ARNEIS BRICCO DELLE CILIEGIE 2019 - Giovanni Almondo

ROERO ARNEIS SETTE ANNI 2013 - Angelo Negro e Figli

ROERO BRICCO MEDICA 2017 - Cascina Val del Prete

ROERO RÒCHE D’AMPSÈJ RISERVA 2016 - Matteo Correggia

ROERO SRÜ 2017 - Monchiero Carbone

ROERO VALMAGGIORE VIGNA AUDINAGGIO 2018 - Cascina Ca’ Rossa

ROERO VIGNA TRINITÀ RISERVA 2016 - Malvirà

Lombardia

89/90 PAS DOSÉ 2013 - La Piotta

BOTTICINO PIÀ DE LA TESA 2018 - Noventa

BUTTAFUOCO STORICO VIGNA MONTARZOLO 2016 - Calvi

BUTTAFUOCO STORICO VIGNA SOLENGA 2016 - Fiamberti

CASTEGGIO BOHEMI RISERVA 2015 - Tenuta Le Fracce

FRANCIACORTA BRUT CABOCHON 2014 - Monte Rossa

FRANCIACORTA BRUT MILLEDÌ 2016 - Ferghettina

FRANCIACORTA BRUT NATURE NATURAE EDIZIONE 2016 - Barone Pizzini

FRANCIACORTA BRUT ROSÉ MILLESIMATO 2016 - Le Marchesine

FRANCIACORTA BRUT SATÈN 2015 - 1701

FRANCIACORTA DOSAGE ZÉRO ANNAMARIA CLEMENTI RISERVA 2010 - Ca’ del Bosco

FRANCIACORTA DOSAGE ZÉRO NOIR VINTAGE COLLECTION RISERVA 2011 - Ca’ del Bosco

FRANCIACORTA DOSAGGIO ZERO GUALBERTO 2010 - Ricci Curbastro

FRANCIACORTA DOSAGGIO ZERO ROSÉ DØM RISERVA 2011 - Mirabella

FRANCIACORTA EXTRA BRUT COMARÌ DEL SALEM 2013 - Uberti

FRANCIACORTA EXTRA BRUT DEQUINQUE CUVÉE 10 VENDEMMIE - Uberti

FRANCIACORTA EXTRA BRUT ETICHETTA NERA LUCREZIA RISERVA 2008 - Castello Bonomi

FRANCIACORTA EXTRA BRUT EXTRA BLU 2015 - Villa Franciacorta

FRANCIACORTA EXTRA BRUT PALAZZO LANA EXTRÊME RISERVA 2009 - Guido Berlucchi

FRANCIACORTA EXTRA BRUT VITTORIO MORETTI RISERVA 2013 - Bellavista

FRANCIACORTA PAS DOSÉ ALIGI SASSU 2015 - Majolini

FRANCIACORTA PAS DOSÉ ROSÉ PAROSÉ 2015 - Mosnel

GARDA MERLOT FAIAL 2017 - Prendina

GOCCIO DI SOLE - Caminella

LAMBRUSCO MANTOVANO RAYS - Cantine Virgili Luigi

LOGHETTO 2018 - Fratelli Agnes

LUGANA MENASASSO RISERVA 2016 - Podere Selva Capuzza

LUGANA VIGNE DI CATULLO RISERVA 2017 - Tenuta Roveglia

MOSCATO DI SCANZO SERAFINO 2016 - Il Cipresso

NOBLEROT 2016 - Montelio

OLTREPÒ PAVESE METODO CLASSICO PINOT NERO PAS DOSÉ MARIACRISTINA - I Gessi

OLTREPÒ PAVESE RIESLING VIGNA MARTINA LE FLEUR RISERVA 2018 - Isimbarda

OLTREPÒ PAVESE ROSSO CAVARIOLA RISERVA 2016 - Bruno Verdi

PINOT NERO DELL’OLTREPÒ PAVESE GIORGIO ODERO 2016 - Frecciarossa

PINOT NERO DELL’OLTREPÒ PAVESE NOIR 2017 - Tenuta Mazzolino

PINOT NERO DELL’OLTREPÒ PAVESE PERNICE 2017 - Conte Vistarino

PINOT NERO DELL’OLTREPÒ PAVESE POGGIO DELLA BUTTINERA RISERVA 2017 - Travaglino

SFORZATO DI VALTELLINA MESSERE 2015 - Caven

SFORZATO DI VALTELLINA SAN DOMENICO 2016 - Triacca

SFORZATO DI VALTELLINA SFURSAT 5 STELLE 2017 - Nino Negri

SFURSAT DI VALTELLINA FRUTTAIO CA’ RIZZIERI 2017 - Aldo Rainoldi

VALCALEPIO ROSSO BEMÙ RISERVA 2015 - Tosca

VALTELLINA SUPERIORE ELISA RISERVA 2014 - La Perla

VALTELLINA SUPERIORE GRUMELLO BUON CONSIGLIO RISERVA 2013 - Arpepe

VALTELLINA SUPERIORE INFERNO RISERVA 2013 - Nera

VALTELLINA SUPERIORE SASSELLA IL GLICINE 2017 - Fay

VALTELLINA SUPERIORE SASSELLA RISERVA 2015 - Cantina Menegola

VALTÈNESI RIVIERA DEL GARDA CLASSICO CHIARETTO MOLMENTI 2017 - Costaripa

VINODELDICIASSETTE 2017 - La Costa

Veneto

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 2016 - Monte Zovo

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CAMPO MARNA CINQUECENTO 2007 - I Campi

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CAVOLO 2015 - Brigaldara

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2013 - Secondo Marco

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2016 - Allegrini

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 2016 - David Sterza

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DESTINÉE RISERVA 2008 - Rubinelli Vajol

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO LA FABRISERIA RISERVA 2015 - Tedeschi

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO LA MATTONARA RISERVA 2008 - Zymé

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO LEONE ZARDINI RISERVA 2013 - Pietro Zardini

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO MAZZANO 2012 - Masi Agricola

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO SANT’URBANO 2016 - Speri

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO TERRE DI LEONE RISERVA 2011 - Terre di Leone

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO VIGNETOALTO 2010 - Tommaso Bussola

AMARONE DELLA VALPOLICELLA MAI DIRE MAI 2013 - Pasqua

BARDOLINO CHIARETTO 2019 - Giovanna Tantini

COLLI DI CONEGLIANO ROSSO MONTESCO 2015 - Masottina

COLLI DI CONEGLIANO TORCHIATO DI FREGONA PIERA DOLZA 2015 - Cantina Produttori di Fregona

COLLI EUGANEI CABERNET BORGO DELLE CASETTE RISERVA 2016 - Il Filò delle Vigne

COLLI EUGANEI CARMENÈRE VIGNÀNIMA 2017 - Il Mottolo

COLLI EUGANEI FIOR D’ARANCIO PASSITO 2013 - Montegrande Cristofanon

CUORE DI DONNA DARIA - Conte Emo Capodilista - La Montecchia

CUSTOZA SUPERIORE CA’ DEL MAGRO 2018 - Monte del Frà

FRATTA 2016 - Maculan

LESSINI DURELLO SPUMANTE DOSAGGIO ZERO RISERVA 2014 - Casa Cecchin

LESSINI DURELLO SPUMANTE EXTRA BRUT 120 MESI RISERVA 2008 - Giannitessari

LESSINI DURELLO SPUMANTE PAS DOSÉ 60 MESI 2013 - Fattori

LISON CLASSICO 150 2018 - Borgo Stajnbech

MONTELLO COLLI ASOLANI ROSSO SAN CARLO 2016 - Case Paolin

MONTEPULGO 2013 - Masari

OLMERA 2018 - De Stefani

PIAVE RABOSO 2017 - Cecchetto

PIAVE RABOSO POTESTÀ 2017 - Bonotto delle Tezze

PUNTO 2015 - Punto Zero

RECIOTO DI SOAVE CLASSICO RENOBILIS 2013 - Gini

SOAVE CLASSICO ALZARI 2018 - Coffele

SOAVE CLASSICO LA ROCCA 2018 - Pieropan

SOGNO DOSAGGIO ZERO 2015 - Cirotto

TERRADEIFORTI ENANTIO RISERVA 2015 - Roeno

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE BRUT RIVE DI SOLIGHETTO 2018 - Spagnol Col del Sas

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE EXTRA BRUT 5 GRAMMI 2019 - Malibràn

VALDOBBIADENE SUPERIORE DI CARTIZZE BRUT 2019 - Ruggeri

VALDOBBIADENE SUPERIORE DI CARTIZZE BRUT SOLICUM 2019 - Cantina Colli del Soligo

VALDOBBIADENE SUPERIORE DI CARTIZZE DRY - Adami

VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE OGNISANTI DI NOVARE 2018 - Bertani

VALPOLICELLA RIPASSO CLASSICO SUPERIORE IL FORNETTO 2015 - Stefano Accordini

VENISSA BIANCO 2015 - Venissa

Trentino

MÜLLER THURGAU PALAI 2019 - Pojer e Sandri

NOSIOLA CORYLUS CASATA MONFORT 2018 - Cantine Monfort - Maso Cantanghel

TEROLDEGO GRANATO 2017 - Foradori

TEROLDEGO ROTALIANO 2018 - De Vescovi Ulzbach

TEROLDEGO ROTALIANO DIEDRI RISERVA 2017 - Dorigati

TEROLDEGO ROTALIANO DUE VIGNETI 2016 - Cipriano Fedrizzi

TEROLDEGO ROTALIANO SUPERIORE GAIERHOF RISERVA 2016 - Gaierhof - Maso Poli

TEROLDEGO ROTALIANO VIGNA LE CERVARE 2018 - Luigi Zanini

TRENTINO MANZONI BIANCO ISIDOR 2018 - Vignaiolo Fanti

TRENTINO MOSCATO ROSA 2018 - Roberto Zeni - Schwarzhof

TRENTINO SUPERIORE CEMBRA MÜLLER THURGAU MUSIVUM 2017 - Mezzacorona - Rotari

TRENTINO VINO SANTO 2004 - Cantina Toblino

TRENTINO VINO SANTO 2006 - Pisoni

TRENTO BRUT CUVÉE DELL’ABATE RISERVA 2009 - Abate Nero

TRENTO BRUT MADAME MARTIS RARE VINTAGE RISERVA 2010 - Maso Martis

TRENTO BRUT PERLÉ BIANCO RISERVA 2012 - Ferrari - Tenute Lunelli

TRENTO BRUT ROSÉ VALENTINI DI WEINFELD 2016 - Vivallis

TRENTO EXTRA BRUT 1673 RISERVA 2012 - Cesarini Sforza

TRENTO EXTRA BRUT GIULIO FERRARI RISERVA DEL FONDATORE 2009 - Ferrari - Tenute Lunelli

TRENTO EXTRA BRUT RISERVA LUNELLI 2012 - Ferrari - Tenute Lunelli

TRENTO EXTRA BRUT ROSÉ GIULIO FERRARI RISERVA DEL FONDATORE 2008 - Ferrari - Tenute Lunelli

TRENTO PAS DOSÉ ALTINUM RISERVA 2013 - Cantina Aldeno

Alto Adige

ALTO ADIGE BIANCO APPIUS 2015 - Cantina San Michele Appiano

ALTO ADIGE CABERNET SAUVIGNON VIGNA TOREN RISERVA 2016 - Tiefenbrunner - Schlosskellerei Turmhof

ALTO ADIGE CHARDONNAY VIGNA CASTEL RINGBERG RISERVA 2017 - Elena Walch

ALTO ADIGE GEWÜRZTRAMINER AURATUS 2019 - Ritterhof

ALTO ADIGE GEWÜRZTRAMINER NUSSBAUMER 2018 - Cantina Tramin

ALTO ADIGE LAGO DI CALDARO ERBE + AUFTRAG 2017 - Andi Sölva

ALTO ADIGE LAGO DI CALDARO SCELTO CLASSICO SUPERIORE BISCHOFSLEITEN 2019 - Castel Sallegg

ALTO ADIGE LAGREIN ABTEI MURI RISERVA 2017 - Cantina Convento Muri Gries

ALTO ADIGE LAGREIN MIRELL RISERVA 2017 - Tenuta Waldgries

ALTO ADIGE LAGREIN TABER RISERVA 2018 - Cantina Bolzano

ALTO ADIGE LAGREIN TOR DI LUPO RISERVA 2017 - Cantina Andriano

ALTO ADIGE MERLOT BRENNTAL RISERVA 2017 - Cantina Kurtatsch

ALTO ADIGE MERLOT CABERNET ANTICUS RISERVA 2017 - Cantina Nals Margreid

ALTO ADIGE MERLOT KRESSFELD RISERVA 2016 - Tenuta Kornell

ALTO ADIGE MOSCATO GIALLO PASSITO SISSI 2017 - Cantina Merano

ALTO ADIGE MOSCATO ROSA 2017 - Castel Sallegg

ALTO ADIGE PINOT NERO BURGUM NOVUM RISERVA 2017 - Castelfeder

ALTO ADIGE PINOT NERO MASON DI MASON 2017 - Manincor

ALTO ADIGE PINOT NERO VIGNA GANGER RISERVA 2017 - Cantina Girlan

ALTO ADIGE SANTA MADDALENA CLASSICO ANNVER 2018 - Pfannenstielhof

ALTO ADIGE SANTA MADDALENA CLASSICO HUB 2018 - Untermoserhof

ALTO ADIGE SAUVIGNON RENAISSANCE RISERVA 2017 - Gump Hof - Markus Prackwieser

ALTO ADIGE SAUVIGNON SELECTION OBERBERG 2018 - Tenuta Kornell

ALTO ADIGE SPUMANTE BRUT COMITISSA GOLD RISERVA 2011 - Lorenz Martini

ALTO ADIGE SPUMANTE PAS DOSÉ 2015 - Kettmeir

ALTO ADIGE TERLANO I GRANDE CUVÉE 2017 - Cantina Terlano

ALTO ADIGE TERLANO PINOT BIANCO RARITY 2007 - Cantina Terlano

ALTO ADIGE VAL VENOSTA RIESLING WINDBICHEL 2018 - Castel Juval Unterortl

ALTO ADIGE VALLE ISARCO KERNER 2019 - Strasserhof

ALTO ADIGE VALLE ISARCO KERNER ARISTOS 2019 - Cantina Valle Isarco

ANPHORA GARNELLEN 2016 - Tröpfltalhof

COMPOSITION REIF 2017 - Maso Unterganzner - Josephus Mayr

DORADO 2017 - Franz Pfeil - Kränzelhof

LAGREIN ROSÉ 2019 - Pfannenstielhof

MANNA 2018 - Franz Haas

Friuli Venezia Giulia

ARBIS BLANC 2017 - Borgo San Daniele

BRAIDE ALTE 2018 - Livon

COLLIO BIANCO 2018 - Edi Keber

COLLIO BIANCO COL DISÔRE 2017 - Russiz Superiore

COLLIO BIANCO JELKA 2015 - Picéch

COLLIO BIANCO STARE BRAJDE 2018 - Muzic

COLLIO BIANCO STUDIO DI BIANCO 2018 - Borgo del Tiglio

COLLIO CHARDONNAY PARTICELLA 3 2018 - Ronco Blanchis

COLLIO FRIULANO 2019 - Colle Duga

COLLIO FRIULANO 2019 - Schiopetto

COLLIO FRIULANO 2019 - Toros

COLLIO FRIULANO RONCO DELLE CIME 2019 - Venica & Venica

COLLIO FRIULANO VIGNA DEL ROLAT 2019 - Raccaro

COLLIO MALVASIA 2019 - Doro Princic

COLLIO MALVASIA 2019 - Raccaro

COLLIO MALVASIA ITALO & BRUNO 2018 - Borgo del Tiglio

COLLIO PINOT BIANCO 2019 - Schiopetto

COLLIO PINOT BIANCO SANTAROSA 2019 - Castello di Spessa

COLLIO SAUVIGNON DE LA TOUR 2019 - Villa Russiz

COLLIO SAUVIGNON RONCO DELLE MELE 2019 - Venica & Venica

FRIULI BIANCO STORICO & FRIENDS 2018 - Gigante

FRIULI COLLI ORIENTALI BIANCO POMÉDES 2018 - Scubla

FRIULI COLLI ORIENTALI FRIULANO CLIVI GALEA 2018 - I Clivi

FRIULI COLLI ORIENTALI MERLOT ARTIÛL RISERVA 2016 - Ronco Severo

FRIULI COLLI ORIENTALI PIGNOLO 2014 - Ermacora

FRIULI COLLI ORIENTALI PINOT GRIGIO RAMATO RISERVA 2017 - Specogna

FRIULI COLLI ORIENTALI ROSSO CELTICO 2012 - Moschioni

FRIULI COLLI ORIENTALI SAUVIGNON LIENDE 2018 - La Viarte

FRIULI COLLI ORIENTALI SAUVIGNON ZUC DI VOLPE 2019 - Volpe Pasini

FRIULI COLLI ORIENTALI SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO S. ELENA 2017 - Petrussa

FRIULI COLLI ORIENTALI VERDUZZO FRIULANO PASSITO CRÀTIS 2017 - Scubla

FRIULI ISONZO CHARDONNAY PALADIS 2018 - Murva - Renata Pizzulin

FRIULI ISONZO CHARDONNAY VIE DI ROMANS 2018 - Vie di Romans

FRIULI ISONZO RIVE ALTE PINOT GRIGIO SOT LIS RIVIS 2018 - Ronco del Gelso

FRIULI ISONZO SAUVIGNON VIERIS 2018 - Vie di Romans

MERLOT VISTORTA 2015 - Vistorta

NEKAJ 2016 - Podversic

PITTARO TALENTO BRUT ETICHETTA ORO 2013 - Vigneti Pittaro

PRULKE 2018 - Zidarich

RIBOLLA GIALLA SELEZIONE 2010 - Podversic

SAUVIGNON SELEZIONE 2010 - Kante

VINTAGE TUNINA 2018 - Jermann

Liguria

CINQUE TERRE COSTA DE SÈRA 2019 - Cooperativa Agricoltura Cinque Terre

CINQUE TERRE SCIACCHETRÀ RISERVA 2016 - A Scià

COLLI DI LUNI VERMENTINO VILLA LINDA 2019 - La Pietra del Focolare

ORMEASCO DI PORNASSIO SUPERIORE 2018 - Cascina Nirasca

ÒUA2 2018 - La Ricolla

RIVIERA LIGURE DI PONENTE PIGATO GRAND-PÈRE 2018 - Bio Vio

RIVIERA LIGURE DI PONENTE PIGATO U BACCAN 2018 - Bruna

ROSSESE DI DOLCEACQUA BARBAPEPIN 2018 - Poggi dell’Elmo

ROSSESE DI DOLCEACQUA CURLI 2017 - Maccario Dringenberg

Emilia

BELLEI CUVÉE BRUT BLANC DE NOIRS 2013 - Francesco Bellei

COLLI BOLOGNESI BARBERA DEL MONTICINO RISERVA 2016 - Il Monticino

COLLI BOLOGNESI CABERNET SAUVIGNON BONZARONE 2017 - Tenuta Bonzara

COLLI PIACENTINI CABERNET SAUVIGNON CORBEAU 2015 - Luretta

COLLI PIACENTINI CABERNET SAUVIGNON LUNA SELVATICA 2018 - La Tosa

IN CORREGGIO BRUT ROSÉ MILLESIMATO 2015 - Lini 910

LAMBRUSCO DI SORBARA RADICE 2019 - Gianfranco Paltrinieri

REGGIANO LAMBRUSCO CONCERTO 2019 - Medici Ermete

Romagna

A 2019 - Villa Venti

LUNA NUOVA 2017 - San Valentino

ROMAGNA ALBANA PASSITO 2016 - Fattoria Monticino Rosso

ROMAGNA ALBANA PASSITO BISSONI 2016 - Raffaella Bissoni

ROMAGNA ALBANA SECCO FIORILE 2019 - Fondo San Giuseppe

ROMAGNA ALBANA SECCO SANTA LUSA 2018 - Ancarani

ROMAGNA ALBANA SECCO VITALBA 2019 - Tre Monti

ROMAGNA SANGIOVESE BERTINORO OMBROSO RISERVA 2017 - Giovanna Madonia

ROMAGNA SANGIOVESE MARZENO PIETRAMORA RISERVA 2016 - Fattoria Zerbina

ROMAGNA SANGIOVESE PREDAPPIO DI PREDAPPIO VIGNA DEL GENERALE SELEZIONE CXXX RISERVA 2015 - Fattoria Nicolucci

ROMAGNA SANGIOVESE PREDAPPIO LE LUCCIOLE RISERVA 2017 - Chiara Condello

ROMAGNA SANGIOVESE SERRA MONTE BRULLO RISERVA 2016 - Costa Archi

ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE CREPE 2019 - Ca’ di Sopra

ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE PRUNO RISERVA 2016 - Drei Donà Tenuta La Palazza

Toscana

50&50 2016 - Capannelle

ALAUDA 2016 - Ruffino

ALEATICO PASSITO DELL’ELBA SILOSÒ 2019 - Arrighi

ARDITO 2016 - Baracchi

AVVOLTORE 2016 - Moris

BOLGHERI ROSSO CAMARCANDA 2017 - Ca’ Marcanda

BOLGHERI SASSICAIA 2017 - Tenuta San Guido

BOLGHERI SUPERIORE ATIS 2017 - Guado al Melo

BOLGHERI SUPERIORE DEDICATO A WALTER 2016 - Poggio al Tesoro

BOLGHERI SUPERIORE FOGLIO 38 2016 - Le Fornacelle

BOLGHERI SUPERIORE GRATTAMACCO 2017 - Grattamacco

BOLGHERI SUPERIORE GUADO AL TASSO 2017 - Tenuta Guado al Tasso

BOLGHERI SUPERIORE ORNELLAIA 2017 - Ornellaia

BRUNELLO DI MONTALCINO 2015 - Baricci

BRUNELLO DI MONTALCINO 2015 - Roberto Cipresso

BRUNELLO DI MONTALCINO 2015 - Fuligni

BRUNELLO DI MONTALCINO 2015 - Pietroso

BRUNELLO DI MONTALCINO 2015 - Poggio di Sotto

BRUNELLO DI MONTALCINO 2015 - Tenuta Il Poggione

BRUNELLO DI MONTALCINO 2015 - Tenuta Le Potazzine

BRUNELLO DI MONTALCINO BRAMANTE 2015 - Sanlorenzo

BRUNELLO DI MONTALCINO DIECIANNI RISERVA 2010 - Le Chiuse

BRUNELLO DI MONTALCINO FIORE DEL VENTO 2015 - Loacker Toscana

BRUNELLO DI MONTALCINO FORNACE 2015 - Le Ragnaie

BRUNELLO DI MONTALCINO GIODO 2015 - Giodo

BRUNELLO DI MONTALCINO MADONNA DELLE GRAZIE 2015 - Il Marroneto

BRUNELLO DI MONTALCINO MONTOSOLI 2015 - Altesino

BRUNELLO DI MONTALCINO PIERO 2015 - Talenti

BRUNELLO DI MONTALCINO POGGIO AL VENTO RISERVA 2013 - Col d’Orcia

BRUNELLO DI MONTALCINO POGGIO ALL’ORO RISERVA 2013 - Banfi

BRUNELLO DI MONTALCINO PRIME DONNE 2015 - Donatella Cinelli Colombini

BRUNELLO DI MONTALCINO TENUTA GREPPO RISERVA 2012 - Biondi-Santi

BRUNELLO DI MONTALCINO UGOLFORTE 2015 - Tenuta San Giorgio

BRUNELLO DI MONTALCINO VIGNA SCHIENA D’ASINO 2015 - Mastrojanni

BRUNELLO DI MONTALCINO VIGNAVECCHIA 2015 - San Polo

BRUNELLO DI MONTALCINO VIGNETO POGGIO DORIA 2015 - Tenute Silvio Nardi

CABERNET FRANC 2016 - La Fralluca

CABERNET FRANC LIENÀ 2017 - Chiappini

CAIAROSSA 2017 - Caiarossa

CAMARTINA 2016 - Querciabella

CAMPO DI CAMAGI 2018 - Tenuta di Trinoro

CARMIGNANO ELZANA RISERVA 2016 - Fattoria Ambra

CARMIGNANO IL CIRCO ROSSO RISERVA 2017 - Pratesi

CARMIGNANO PIAGGIA RISERVA 2017 - Piaggia

CARMIGNANO TERRE A MANO 2016 - Fattoria di Bacchereto

CARMIGNANO TREFIANO RISERVA 2016 - Capezzana

CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE 2016 - Colle Bereto

CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE COLLEDILÀ 2017 - Ricasoli

CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE COLTASSALA 2017 - Castello di Volpaia

CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE IL POGGIO 2015 - Castello di Monsanto

CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE RIALZI TENUTA PERANO 2016 - Frescobaldi

CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE SANTA CATERINA 2017 - Castello d’Albola

CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE SERGIO ZINGARELLI 2016 - Rocca delle Macìe

CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE VIGNA DEL CAPANNINO 2016 - Bibbiano

CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE VIGNA DEL SORBO 2017 - Fontodi

CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE VIGNA MONTEBELLO SETTE 2016 - Tolaini

CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE VILLA ROSA 2017 - Cecchi

CHIANTI CLASSICO IL CAMPITELLO RISERVA 2017 - Monteraponi

CHIANTI CLASSICO LE BANDITE RISERVA 2016 - Lornano

CHIANTI CLASSICO LEVIGNE RISERVA 2017 - Istine

CHIANTI CLASSICO RISERVA 2016 - Villa Calcinaia

CHIANTI CLASSICO TEMPI 2013 - Rocca di Castagnoli

CHIANTI RUFINA VIGNETO ERCHI RISERVA 2017 - Fattoria Selvapiana

CORTONA SYRAH APICE 2016 - Stefano Amerighi

D’ALCEO 2016 - Castello dei Rampolla

DEGERES 2017 - Montepepe

ERIVA 2016 - Podere Morazzano

FILARE 18 2018 - Casadei

FLACCIANELLO DELLA PIEVE 2017 - Fontodi

FONTALLORO 2017 - Fèlsina

FSM 2017 - Castello Vicchiomaggio

GRATIUS 2016 - Il Molino di Grace

I BALZINI WHITE LABEL 2017 - I Balzini

I SODI DI S. NICCOLÒ 2016 - Castellare di Castellina

IL BLU 2017 - Brancaia

IL CABERLOT 2017 - Il Carnasciale

IL CARBONAIONE 2017 - Podere Poggio Scalette

IL PARETO 2017 - Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari

IN GRANDI ANNATE 2016 - Avignonesi

L’APPARITA 2017 - Castello di Ama

LA GIOIA 2016 - Riecine

LA REGOLA 2017 - Podere La Regola

LA SIRAH 2018 - Tenuta Lenzini

LE PERGOLE TORTE 2017 - Montevertine

LE PUPILLE 2015 - Fattoria Le Pupille

LOTO 2018 - Villa Santo Stefano

LUPICAIA 2016 - Castello del Terriccio

MAREMMA TOSCANA CABERNET POGGIO ALLE NANE 2017 - Fattoria Le Mortelle

MAREMMA TOSCANA CILIEGIOLO SAN LORENZO 2017 - Sassotondo

MAREMMA TOSCANA MERLOT BAFFONERO 2017 - Rocca di Frassinello

MASSETO 2017 - Masseto

MOCENNI PARTICELLA 91 2015 - Bindi Sergardi

MONTEVERRO 2017 - Monteverro

MORELLINO DI SCANSANO 2018 - Podere 414

ORCIA PETRUCCI MELO 2015 - Podere Forte

ORENO 2018 - Tenuta Sette Ponti

ORIZZONTE 2016 - Donna Olimpia 1898

ORNELLAIA BIANCO 2017 - Ornellaia

PALEO ROSSO 2017 - Le Macchiole

PERCARLO 2016 - San Giusto a Rentennano

PIETRO 2017 - Le Filigare

PINOT NERO VIGNA BARAGAZZA 2016 - Marchesi Pancrazi

PODERE DELLA CIVETTAJA 2017 - Podere della Civettaja

REBRUNO 2016 - Montenero

REZENO 2019 - Poggio al Grillo

SAMMARCO 2017 - Castello dei Rampolla

SIEPI 2017 - Castello di Fonterutoli

SOLAIA 2017 - Marchesi Antinori

SPIRTO 2015 - Sant’Agnese

SUISASSI 2017 - Duemani

SUVERETO MONTECRISTO 2017 - Bulichella

SYRAH COLLEZIONE PRIVATA 2017 - Isole e Olena

SYRAH MIGLIARA 2016 - Tenimenti d’Alessandro

TIGNANELLO 2017 - Marchesi Antinori

VALDARNO DI SOPRA MERLOT GALATRONA 2017 - Petrolo

VELTHUNE 2017 - Tenuta Poggio Rosso

VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO I MOCALI RISERVA 2017 - Vagnoni

VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO L’ALBERETA RISERVA 2017 - Il Colombaio di Santa Chiara

VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO SANICE RISERVA 2017 - Vincenzo Cesani

VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO OCCHIO DI PERNICE 2007 - Badia a Coltibuono

VIN SANTO DI MONTEPULCIANO VILLA SANT’ANNA 2011 - Villa Sant’Anna

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO ASINONE 2017 - Poliziano

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO CASINA DI DORO 2016 - Canneto

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO I QUADRI 2017 - Bindella

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO IL NOCIO 2016 - Boscarelli

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO RISERVA 2016 - Tenuta di Gracciano della Seta

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO SANTA PIA RISERVA 2016 - Fattoria La Braccesca

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO SIMPOSIO RISERVA 2016 - Bertani Toscana

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO VIGNETO POGGIO SANT’ENRICO 2012 - Carpineto

Umbria

A FORTIORI 2017 - Cantina La Spina

AMELIA VIN SANTO OCCHIO DI PERNICE 2013 - La Palazzola

COLLI DEL TRASIMENO GAMAY DIVINA VILLA RISERVA 2017 - Duca della Corgna

COLLI PERUGINI ROSSO L’ARRINGATORE 2016 - Goretti

MAJOLO 2015 - Zanchi

MARCILIANO 2017 - Famiglia Cotarella

MINGANNA 2018 - Villa Mongalli

MONTEFALCO ROSSO RUBIUM RISERVA 2017 - Terre de la Custodia

MONTEFALCO SAGRANTINO 2016 - Romanelli

MONTEFALCO SAGRANTINO CAMPO ALLA CERQUA 2016 - Tabarrini

MONTEFALCO SAGRANTINO CARAPACE 2016 - Tenuta Castelbuono

MUFFATO DELLA SALA 2016 - Castello della Sala

ORVIETO CLASSICO SUPERIORE LUIGI E GIOVANNA 2017 - Barberani

SPOLETO TREBBIANO SPOLETINO TREBIUM 2019 - Antonelli San Marco

TORGIANO ROSSO RUBESCO VIGNA MONTICCHIO RISERVA 2016 - Lungarotti

Marche

CAMPO DELLE OCHE 2016 - Fattoria San Lorenzo

CASTELLI DI JESI VERDICCHIO CLASSICO SERRA FIORESE RISERVA 2016 - Garofoli

CASTELLI DI JESI VERDICCHIO CLASSICO TARDIVO MA NON TARDO RISERVA 2018 - Santa Barbara

CASTELLI DI JESI VERDICCHIO CLASSICO VIGNA IL CANTICO DELLA FIGURA RISERVA 2017 - Andrea Felici

CONERO PIGMENTO RISERVA 2017 - Conte Leopardi Dittajuti

CONERO SASSI NERI RISERVA 2016 - Fattoria Le Terrazze

GIULIA ERMINIA 2018 - Fiorano

KUPRA 2017 - Oasi degli Angeli

LA RIBALTA 2016 - Pantaleone

LACRIMA DI MORRO D’ALBA SUPERIORE 2018 - Stefano Mancinelli

LACRIMA DI MORRO D’ALBA SUPERIORE ORGIOLO 2018 - Marotti Campi

OFFIDA PECORINO GUIDO COCCI GRIFONI 2015 - Tenuta Cocci Grifoni

OFFIDA PECORINO IO SONO GAIA NON SONO LUCREZIA 2018 - Le Caniette

OFFIDA ROSSO LUDI 2017 - Velenosi

PADRETERNO 2019 - Castrum Morisci

RUGGINE 2014 - Clara Marcelli

SOLO 2017 - Fattoria Dezi

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO SUPERIORE MIRIZZI ERGO 2018 - Montecappone

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO SUPERIORE VECCHIE VIGNE 2018 - Umani Ronchi

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI PASSITO TORDIRUTA 2016 - Moncaro

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI SPUMANTE BRUT UBALDO ROSI 2014 - Colonnara

VERDICCHIO DI MATELICA CAMBRUGIANO RISERVA 2017 - Belisario

VERDICCHIO DI MATELICA GODENZIA 2018 - Cantine Mecella

VERDICCHIO DI MATELICA MIRUM RISERVA 2018 - Fattoria La Monacesca

Lazio

BOTTACCIO GRANDI ANNATE 2017 - Bottaccio

CESANESE DEL PIGLIO SUPERIORE COLLE FORMA 2018 - Giovanni Terenzi

CESANESE DEL PIGLIO SUPERIORE LEPANTO RISERVA 2017 - Alberto Giacobbe

CESANESE DEL PIGLIO SUPERIORE PILAROCCA RISERVA 2016 - Pileum

CESANESE DEL PIGLIO SUPERIORE TORRE DEL PIANO RISERVA 2018 - Casale della Ioria

CESANESE DI AFFILE CAPOZZANO RISERVA 2018 - Formiconi

CHARDONNAY ARS MAGNA 2018 - Ômina Romana

FIORANO ROSSO 2015 - Tenuta di Fiorano

FRASCATI SUPERIORE 2019 - Castel De Paolis

FRASCATI SUPERIORE ABELOS 2019 - De Sanctis

FRASCATI SUPERIORE LUNA MATER RISERVA 2019 - Fontana Candida

FRASCATI SUPERIORE PRIMO RISERVA 2019 - Merumalia

HABEMUS ETICHETTA ROSSA 2017 - San Giovenale

NOTTURNO DEI CALANCHI 2016 - Paolo e Noemia d’Amico

OLEVANO ROMANO CESANESE CIRSIUM RISERVA 2016 - Damiano Ciolli

RADIX 2016 - Casale del Giglio

ROMA ROSSO EDIZIONE LIMITATA 2017 - Poggio Le Volpi

Abruzzo

ABRUZZO PECORINO SUPERIORE FERZO 2019 - Codice Citra

CERASUOLO D’ABRUZZO PIÈ DELLE VIGNE 2018 - Cataldi Madonna

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO 2015 - Valentini

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE NEROMORO RISERVA 2016 - Fattoria Nicodemi

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE OINOS 2016 - San Lorenzo

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE VIZZARRO 2016 - Barone Cornacchia

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DANTE MARRAMIERO 2010 - Marramiero

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO I VASARI 2017 - Barba

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO MAZZAMURELLO 2017 - Torre dei Beati

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO SPELT RISERVA 2017 - Fattoria La Valentina

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO TERRE DEI VESTINI CHIEDI ALLA POLVERE RISERVA 2016 - Contesa

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO TERRE DEI VESTINI INFERI 2016 - Marramiero

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO TRINITÀ RISERVA 2015 - Marchesi De’ Cordano

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO VILLA GEMMA RISERVA 2015 - Masciarelli

PECORINO 417 2019 - Gentile Vini

TREBBIANO D’ABRUZZO 2016 - Valentini

TREBBIANO D’ABRUZZO 2018 - Amorotti

TREBBIANO D’ABRUZZO BIO 2018 - Emidio Pepe

TREBBIANO D’ABRUZZO FOSSO CANCELLI 2018 - Chiara Ciavolich

TULLUM ROSSO 2016 - Feudo Antico

Molise

MOLISE ROSSO DON LUIGI RISERVA 2016 - Di Majo Norante

PENTRO 2015 - Campi Valerio

TINTILIA DEL MOLISE MACCHIAROSSA 2016 - Claudio Cipressi

TINTILIA DEL MOLISE RUTILIA 2017 - Cantine Salvatore

Campania

AGLIANICO DEL TABURNO 2016 - Nifo Sarrapochiello

AGLIANICO DEL TABURNO TERRA DI RIVOLTA RISERVA 2017 - Fattoria La Rivolta

AGLIANICO DEL TABURNO VIGNA CATARATTE RISERVA 2015 - Fontanavecchia

CAMPI FLEGREI FALANGHINA 2018 - Contrada Salandra

CAMPI FLEGREI FALANGHINA CRUNA DELAGO 2018 - La Sibilla

CILENTO AGLIANICO SIOPÈ 2016 - Luigi Maffini

COSTA D’AMALFI FURORE BIANCO FIORDUVA 2019 - Marisa Cuomo

FIANO DI AVELLINO 2019 - Ciro Picariello

FIANO DI AVELLINO ALIMATA 2018 - Villa Raiano

FIANO DI AVELLINO CAMPORE 2016 - Terredora

FIANO DI AVELLINO SARNO 1860 2018 - Tenuta Sarno 1860

FIANO DI AVELLINO TOGNANO 2017 - Rocca del Principe

GRECO DI TUFO PICOLI 2018 - Bambinuto

GRECO DI TUFO VIGNA CICOGNA 2019 - Benito Ferrara

GRECO DI TUFO VIGNA LAURE 2018 - Cantine di Marzo

KAPNIOS 2017 - Masseria Frattasi

LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO BIANCO VIGNA DEL VULCANO 2018 - Villa Dora

MEL 2018 - Cantine Antonio Caggiano

MONTEVETRANO 2018 - Montevetrano

MORRONE 2018 - Alois

OI NÌ 2017 - Tenuta Scuotto

TAURASI FREN 2016 - Stefania Barbot

TAURASI LA LOGGIA DEL CAVALIERE RISERVA 2014 - Tenuta Cavalier Pepe

TAURASI PIANO DI MONTEVERGINE RISERVA 2015 - Feudi di San Gregorio

TAURASI POLIPHEMO RISERVA 2015 - Luigi Tecce

TAURASI RADICI RISERVA 2015 - Mastroberardino

TAURASI T31 2012 - Contrade di Taurasi

TAURASI VIGNA CINQUE QUERCE RISERVA 2012 - Salvatore Molettieri

TAURASI VIGNA QUINTODECIMO 2015 - Quintodecimo

TERRA DI LAVORO 2018 - Galardi

Puglia

CASTEL DEL MONTE AGLIANICO BOCCA DI LUPO 2016 - Tormaresca

CASTEL DEL MONTE NERO DI TROIA 0,618 RISERVA 2012 - Santa Lucia

CASTEL DEL MONTE NERO DI TROIA PUER APULIAE RISERVA 2015 - Rivera

D’ARAPRÌ BRUT GRAN CUVÉE XXI SECOLO 2014 - D’Araprì

DICIOTTO 2018 - Schola Sarmenti

ES 2018 - Gianfranco Fino

FIVE ROSES 76° ANNIVERSARIO 2019 - Leone de Castris

GIOIA DEL COLLE PRIMITIVO MURO SANT’ANGELO CONTRADA BARBATTO 2017 - Tenute Chiaromonte

GIOIA DEL COLLE PRIMITIVO POLVANERA 17 2017 - Polvanera

LUMINOSÌA 2019 - Candido

MAZZÌ 2018 - Rosa del Golfo

MOSCATO SECCO MACCONE 2019 - Donato Angiuli

NEGROAMARO ROSATO ROHESIA 2019 - Cantele

NERO 2017 - Conti Zecca

ORFEO 2018 - Paolo Leo

PATRIGLIONE 2015 - Cosimo Taurino

PRIMITIVO DI MANDURIA COLLEZIONE PRIVATA COSIMO VARVAGLIONE 2017 - Varvaglione Vigne & Vini

PRIMITIVO DI MANDURIA RACCONTAMI 2018 - Vespa Vignaioli per Passione

PRIMITIVO DI MANDURIA SESSANTANNI 2016 - San Marzano Vini

PRIMITIVO OLD VINES 2017 - Morella

PRIORIS 2016 - Masseria Cicella

SALICE SALENTINO ROSSO MOROS RISERVA 2017 - Tenute Eméra

Basilicata

AGLIANICO DEL VULTURE GESUALDO 2017 - Cantina di Venosa

AGLIANICO DEL VULTURE ROTONDO 2017 - Paternoster

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE DAGINESTRA 2016 - Grifalco

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE DIVINUS 2015 - Terra dei Re

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE ELEANO 2017 - Eleano

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE FIORDIMARNA 2015 - Basilisco

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE LA FIRMA 2015 - Cantine del Notaio

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE SERPARA 2016 - Re Manfredi - Cantine Terre degli Svevi

AGLIANICO DEL VULTURE TITOLO 2018 - Elena Fucci

Calabria

BENVENUTO ORANGE 2019 - Cantine Benvenuto

CIRÒ ROSSO CLASSICO SUPERIORE COLLI DEL MANCUSO RISERVA 2017 - Ippolito 1845

LAMEZIA BIANCO LAMÉZIA 2019 - Statti

MAGLIOCCO 2016 - Lento

TERRE DI COSENZA BIANCO EJÀ 2013 - Masseria Falvo 1727

TERRE LONTANE 2019 - Librandi

ZINGAMARO 2016 - La Pizzuta del Principe

Sicilia

CONTEA DI SCLAFANI ROSSO DEL CONTE REGALEALI 2016 - Tasca d’Almerita

ETNA BIANCO MONTE GORNA 2016 - Cantine Nicosia

ETNA ROSSO AITNA 2016 - Cantine Edomé

ETNA ROSSO ARCURÌA 2018 - Graci

ETNA ROSSO BARBAGALLI 2017 - Pietradolce

ETNA ROSSO MONTE GORNA RISERVA 2014 - Cantine Nicosia

ETNA ROSSO ZOTTORINOTO RISERVA 2016 - Cottanera

MARSALA SUPERIORE SEMISECCO AMBRA DONNA FRANCA RISERVA - Florio

MURGO EXTRA BRUT ROSÉ 2015 - Murgo

NEROBUFALEFFJ 2017 - Gulfi

PASSITO DI PANTELLERIA BEN RYÉ 2017 - Donnafugata

PASSITO DI PANTELLERIA BUKKURAM PADRE DELLA VIGNA 2014 - Marco De Bartoli

PRE BRITISH METODO PERPETUO TRADIZIONALE - Francesco Intorcia Heritage

SICILIA CABERNET SAUVIGNON VIGNA SAN FRANCESCO REGALEALI 2017 - Tasca d’Almerita

SICILIA CHARDONNAY BACCANTE 2017 - Abbazia Santa Anastasia

SICILIA MERLOT SITO DELL’ULMO 2015 - Planeta

SICILIA NOCERA MASTRONICOLA 2014 - Cambria

SICILIA ROSSO MILLE E UNA NOTTE 2016 - Donnafugata

SYRACO 2017 - Baglio di Pianetto

VECCHIO SAMPERI - Marco De Bartoli

VITTORIA NERO D’AVOLA VIOLINO 2017 - Paolo Calì

Sardegna

ALGHERO MARCHESE DI VILLAMARINA RISERVA 2016 - Sella & Mosca

BARRUA 2017 - Agripunica

CAGLIARI MALVASIA 2015 - Ferruccio Deiana

CANNONAU DI SARDEGNA BALLU TUNDU RISERVA 2015 - Giuseppe Sedilesu

CARIGNANO DEL SULCIS SUPERIORE TERRE BRUNE 2016 - Cantina Santadi

HORTOS 2014 - Cantina Dorgali

MANDROLISAI SUPERIORE ANGRARIS 2016 - Fradiles

MANTÈNGHJA 2015 - Capichera

MOSCATO DI SARDEGNA PASSITO NÙALI 2017 - Siddùra

TURRIGA 2016 - Argiolas

VERMENTINO DI SARDEGNA INDOLENTE VINTAGE GRAZIA 2019 - Tenuta Asinara

VERNACCIA DI ORISTANO 2011 - Famiglia Orro

VERNACCIA DI ORISTANO ANTICO GREGORI 1976 - Attilio Contini

Valle d’Aosta

VALLE D’AOSTA PINOT GRIS 2019 - Lo Triolet

Piemonte

BARBARESCO RABAJÀ RISERVA 2015 - Produttori del Barbaresco

Lombardia

LUGANA VIGNE DI CATULLO RISERVA 2017 - Tenuta Roveglia

Veneto

VENISSA BIANCO 2015 - Venissa

Trentino

MÜLLER THURGAU PALAI 2019 - Pojer e Sandri

Alto Adige

ALTO ADIGE LAGREIN TABER RISERVA 2018 - Cantina Bolzano

Friuli Venezia Giulia

FRIULI COLLI ORIENTALI BIANCO POMÉDES 2018 - Scubla

Liguria

RIVIERA LIGURE DI PONENTE PIGATO GRAND-PÈRE 2018 - Bio Vio

Emilia

LAMBRUSCO DI SORBARA RADICE 2019 - Gianfranco Paltrinieri

Romagna

ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE PRUNO RISERVA 2016 - Drei Donà Tenuta La Palazza

Toscana

BRUNELLO DI MONTALCINO TENUTA GREPPO RISERVA 2012 - Biondi-Santi

Umbria

ORVIETO CLASSICO SUPERIORE LUIGI E GIOVANNA 2017 - Barberani

Marche

LACRIMA DI MORRO D’ALBA SUPERIORE 2018 - Stefano Mancinelli

Lazio

FRASCATI SUPERIORE PRIMO RISERVA 2019 - Merumalia

Abruzzo

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO MAZZAMURELLO 2017 - Torre dei Beati

Molise

TINTILIA DEL MOLISE RUTILIA 2017 - Cantine Salvatore

Campania

AGLIANICO DEL TABURNO VIGNA CATARATTE RISERVA 2015 - Fontanavecchia

Puglia

CASTEL DEL MONTENERO DI TROIA PUER APULIAE RISERVA 2015 - Rivera

Basilicata

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE ELEANO 2017 - Eleano

Calabria

ZINGAMARO 2016 - La Pizzuta del Principe

Sicilia

ETNA ROSSO MONTE GORNA RISERVA 2014 - Cantine Nicosia

Sardegna

CAGLIARI MALVASIA 2015 - Ferruccio Deiana