Il Noma di Copenhagen per la 5a volta miglior ristorante al mondo

Dopo quasi due settimane di attesa, con una cerimonia in diretta streaming da Anversa, sono stati svelati i nomi della classifica The World’s 50 Best Restaurants ... and the winner is: Noma, ristorante di Copenhagen! Per gli italiani, quattro menzioni nelle prime 50 posizioni. Si tratta di: Lido 84 (Gardone Riviera, al numero 15), Piazza Duomo (Alba, posizione 18), Le Calandre (Rubano, numero 26) e Reale (Castel di Sangro, al 29° posto).

Doppietta danese sul podio

A completare la vittoria di Noma c'è il "vicino" Geranium, locale di Copenhagen lontano appena cinque chilometri dal vincitore. Sul podio, in terza posizione, sale Asador Etxebarri, ristorante di Atxondo, Spagna guidato da Victor Arguinzoniz che si è assicurato anche lo Chefs' choice award (il premio assegnato dai colleghi cuochi).Per il Noma, guidato da René Redzepi, si tratta di un passo in avanti rispetto alla seconda posizione del 2019 e una conferma ulteriore che la frontiera della cucina parla danese. Nelle passate edizioni della 50 Best, infatti, il ristorante di Redzepi, classe '77, si era già assicurato per quattro volte la cima della classifica. Non a caso, proprio Redzepi è l'araldo di quella che viene definita la "nuova cucina nordica" che presta particolare attenzione ai territori del nordeuropa e spinge su eleganza, pulizia e gusto.

René Redzepi

Frutti di mare in inverno, verdure in estate e selvaggina e sapori della foresta in autunno, con materie prime procurate localmente ed esaltate nel piatto in modi creativi e complessi sono le cifre stilistiche della cucina di Redzepi.

Di seguito la classifica completa dei migliori ristoranti al mondo.

Gli italiani in classifica

Per gli italiani, come detto, sono quattro le menzioni in classifica. Spicca in particolare la performance di Lido 84 dei fratelli chef Riccardo e Giancarlo Camanini che al 15° posto si assicura anche il premio per il più alto ingresso in classifica (nel 2019 era al numero 78 in classifica ma aveva già attirato l'attenzione con il premio One to watch). Un ottimo risultato, soprattutto se si pensa che, rispetto agli altri italiani citati, Lido 84 non vanta lo stesso blasone stellato.

Un tavolo all'interno di Lido 84

A seguire, Piazza Duomo dello chef Enrico Crippa (18° posto). Il tre stelle Michelin che sorge nel territorio del tartufo è riconosciuto in tutto il mondo per le atmosfere in cui balza all'occhio la sala rosa.

La sala rosa del ristorante Piazza Duomo

Al 26° posto c'è Le Calandre di Massimiliano Alajmo.

Le Calandre

Reale di Niko Romito, invece, si posiziona al 29° posto.

L'edificio che ospita il ristorante Reale di Niko Romito

Nel 2019 l'ultima edizione (con cambio regola) poi lo stop causa pandemia

L’edizione del 2021 ha così colmato il vuoto lasciato nel 2020 causa pandemia e riprende le fila dei precedenti appuntamenti che da oltre 20 anni segnano le coordinate dell’empireo dell’alta cucina. A valutare i ristoranti, un team di mille esperti indipendenti del mondo della gastronomia, dai rinomati che internazionali ai giornalisti gastronomici e gastronauti qualificati. Di fatto questa è anche la seconda edizione dal cambio di regolamento per cui chi vince non può concorrere di nuovo. Ma questo non significa damnatio eterna, anzi: proprio nel 2019 è stata creata la Hall of Fame che raccoglie tutti i numeri 1. A cominciare da Osteria Francescana di Massimo Bottura, unico italiano presente in questa lista.

Dalla 50° alla 100° posizione, due italiani

L’annuncio dei migliori 50 locali al mondo è giunto dopo che, il 23 settembre, sono stati svelati i ristoranti dalla 51° alla 100° posizione. Due gli italiani protagonisti. Il primo, in ordine di classifica, è il ristorante Uliassi di Senigallia, guidato dall’omonimo chef Mauro Uliassi che si aggiudica il 52° posto. Il secondo è il St. Hubertus di San Cassiano guidato dallo chef Norbert Niederklofer che, con un balzo di ben 62 posizioni (rispetto alla classifica del 2019 allargata a 120 ristoranti), raggiunge il 54° posto.

Pia Léon migliore chef donna

Oltre alla classifica 51-100, la premiazione finale è stata anticipata dalla consegna del The World’s Best Female Chef Award che è andato alla peruviana Pia Léon, chef che guida due locali che per la prima volta compaiono nella lista 50 Best. Si tratta del Kjolle (numero 95) e Mil (che debutto al 90° posto).

Gli altri premi

L'edizione 2021 ha portato in dote anche altri premi che meritano la menzione. Si parte con il premio One to watch che viene assegnato all'Ikoi di Londra che si è posizionato all'87° posto nella classifica generale e che ha tutte le carte in regola per scalare la classifica. Per il proprio approccio alla sostenibilità è stato premiato Boragò, ristorante di Santiago in Cile. Il premio all'ospitalità, per la classe e il servizio offerti, è stato conferito allo Steirereck di Vienna, Austria. Infine, il pasticcere Will Goldfarb del Room4Dessert a Bali (Indonesia) si porta a casa il The World’s Best Pastry Chef Award.