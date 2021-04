illycaffè con Guida Michelin per sostenere le Stelle Verdi

Pubblicato il 07 aprile 2021 | 21:56

illycaffè con Guida Michelin per la sostenibilità nella ristorazione

I valori della sostenibilità al ristorante

hanno deciso di intraprendere un ulteriore passo avanti verso la tutela del pianeta. Le due aziende, che condividono valori molto simili, lavoreranno insieme perpreservando le risorse, valorizzando la biodiversità o riducendo lo spreco alimentare e il consumo di energie non rinnovabili. Per questoPresentata per la prima volta a gennaio 2020 all’evento di lancio dell’edizione francese della Guida, la Stella Verde Michelin rappresenta un nuovo punto di riferimento per clienti e professionisti:«I ristoranti che hanno ricevuto la Stella Verde fanno parte di un ambizioso network di opinion leader impegnati nella scena gastronomica mondiale - ha dichiarato, direttore internazionale di Guida Michelin - leader di pensiero che contribuiscono sia ad aumentare la consapevolezza sulle sfide della cucina del futuro sia a ispirare i propri colleghi all’interno dell’industria gastronomica. Siamo lieti di associarci per la prima volta a. Speriamo che le nostre Stelle Verdi continuino a mobilitare sempre più imprese in futuro così da incoraggiare collettivamente il settore gastronomico ad avere più sensibilità per lo sviluppo sostenibile».«Siamo estremamente onorati di poter annunciare il nostro supporto alle Stelle Verdi della Guida Michelin in Europa e negli Stati Uniti,- ha puntualizzato, amministratore delegato di illycaffè - una straordinaria opportunità per continuare a promuovere la cultura del nostro caffè nel mondo dell’alta ristorazione: molti dei nostri ambassador hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento e speriamo di continuare a sviluppare con i migliori chef internazionali, un percorso di qualità sostenibile sempre più virtuoso., che da oltre 85 anni persegue un modello di business sostenibile, con l’obiettivo di creare un futuro migliore insieme ai suoi partner e consumatori».Per informazioni: www.illy.com