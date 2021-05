Guida Espresso, 13 i "5 Cappelli". Lombardia e Piemonte al top

Pubblicato il 31 maggio 2021 | 18:53

Enzo Vizzari e Luca Ferrua

I 14 Cappelli d'Oro

I 13 "5 Cappelli"

Lo spirito della Guida

La sezione vini

Spazio anche alle pizzerie

in vetta, lache sorprende e il “buono che non si ferma” nonostante la pandemia. Sono queste le tre prerogative della, disponibile dal 1 giugno, nelle edicole, librerie in 840 pagine e versione app per iOS e Android e presentata in un evento condotto dal direttore e curatore delle Guida, insieme a Luca Ferrua direttore dell'hub Il Gusto.Questa la pattuglia dei(12 nell'edizione 2020) : Caino, Casa Vissani, Colline Ciociare, Da Vittorio, Dal Pescatore, Don Alfonso 1890, Enoteca Pinchiorri, Rome Cavalieri-La Pergola, Lorenzo, Miramonti l'Altro, Romano, San Domenico, e i nuovi La Peca e La Trota dal 1963.Casadonna Reale, Mandarin Oriental-Seta, Rosa Alpina-St.Hubertus, Le Calandre, Lido 84, Madonnina del Pescatore, Osteria Francescana, Piazza Duomo, Uliassi, Villa Feltrinelli*, e i nuovi D'O, Duomo e La Madia. Il miglior giovane è l'ex Masterchef, Valerio Braschi; cuoca dell'anno, Jessica Rosval e premio alla carriera a Francesco Bracoli.Guardando alla classifica dei ristoranti si evidenzia ile per il lombardo: Cinque Cappelli al Duomo di Ragusa e alla Madia di Licata, due new entry. Al top della classifica anche D'O di Davide Oldani.in chiave positiva, sforzandosi di fotografare il buono: «Non conosciamo il destino di molti ristoranti appesi a un filo ma crediamo che ogni persona che sta dietro a un locale aperto anche solo pochi giorni nell'arco di quest'anno sciagurato meriti per i suoi sacrifici di venire sostenuta e celebrata», sottolinea Vizzari.«Mi piace poi rimarcare - conclude Vizzari - i molti giovani cui sono stati attribuiti i premi speciali».è invece “Una guida al meglio del meglio, uno strumento agile ed efficace al servizio non degli esperti, o presunti tali, ma diretto all', al curioso del vino, non un'ennesima opera omnia ma un'accurata selezione di degustazioni effettuate entro la fine del 2020”, scrive il curatore. Si tratta di una selezione dei migliori“sotto i 15 euro”. Per ciascuno dei vini selezionati, oltre al giudizio espresso con il simbolo della “bottiglia” (“5 bottiglie” ai vini top) e al prezzo medio allo scaffale, è riportato un breve testo che ne dà una descrizione essenziale. Seguono le schede delle aziende dei vini classificati.A chiudere, sono 106 leselezionate e valutate da Tommaso Esposito e Tania Mauri e, di queste, 39 ottengono il giudizio più alto, espresso con il simbolo delle tre pizze”.