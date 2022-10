Vini d'Italia del Gambero Rosso: ecco tutti i 455 Tre Bicchieri

Sono state quest’anno circa 46mila le etichette degustate da 70 collaboratori, in circa 6 mesi di lavoro. 2626 produttori presenti, 455 Tre Bicchieri, di cui 154 Tre Bicchieri verdi e 67 Tre bicchieri al di sotto dei 15 euro. Sono questi i numeri della 36esima edizione della guida Vini d’Italia di Gambero Rosso.

«Il livello dell’enologia italiana è in crescita, vendemmia dopo vendemmia. Circa 2mila vini sono stati ritenuti meritevoli di partecipare alle degustazioni finali, dove però la commissione ha alzato leggermente l’asticella per l’assegnazione dell’ambito traguardo - spiegano dal Gambero Rosso - Questo è avvenuto solo per tutelare il valore del riconoscimento, che continua ad avere un peso importante in Italia come nel resto del mondo, grazie anche alla traduzione che Gambero Rosso pubblica ogni anno in tedesco, inglese, cinese e giapponese».

Gambero Rosso presenta la sua Guida Vini d'Italia 2023

Vini d'Italia 2023: i premi speciali

Migliori vini dell’anno (in collaborazione con italesse):

Rosso dell’anno: Chianti classico petrignano ’19 – Dievole

Chianti classico petrignano ’19 – Dievole Bianco dell’anno: Castelli di jesi verdicchio classico San Paolo riserva ’19 – Pievalta

Castelli di jesi verdicchio classico San Paolo riserva ’19 – Pievalta Bollicine dell’anno: Franciacorta pas dosé parosé ’16 – Mosnel

Franciacorta pas dosé parosé ’16 – Mosnel Rosato dell’anno: Riviera del garda classico Valtènesi chiaretto lettera c ’20 - Pasini San Giovanni

Riviera del garda classico Valtènesi chiaretto lettera c ’20 - Pasini San Giovanni Dolce dell’anno: Orvieto classico superiore muffa nobile pourriture noble ’20 - Decugnano dei barbi

Orvieto classico superiore muffa nobile pourriture noble ’20 - Decugnano dei barbi Miglior rapporto qualità prezzo: Abruzzo Pecorino ’21 - Tenuta Terraviva

Abruzzo Pecorino ’21 - Tenuta Terraviva Premio vitivinicoltura sostenibile: Arnaldo Caprai (in collaborazione con zignago vetro)

Arnaldo Caprai (in collaborazione con zignago vetro) Cantina dell’anno: Bertani (in collaborazione con colged)

Bertani (in collaborazione con colged) Cantina cooperativa dell’anno: Cantine Due Palme

Cantine Due Palme Cantina emergente: Lodali

Lodali Viticoltore dell’anno: Giovanna Maccario

Giovanna Maccario Premio progetto solidale: Frescobaldi – Gorgona

I Tre Bicchieri 2023 regione per regione

Valle d'Aosta

Sopraquota 900 2020 Rosset Terroir

VdA Chambave Muscat Flétri 2020 La Vrille

VdA Chardonnay Cuvée Bois 2020 Les Crêtes

VdA Chardonnay Mains et Cœur 2020 Maison Anselmet

VdA Pinot Noir L'Emerico 2019 Elio Ottin

VdA Rosso Coteau Barrage 2020 Lo Triolet

Piemonte

Alta Langa Brut Blanc de Blancs 2018 Colombo

Alta Langa Extra Brut Millesimo2Mila18 2018 Marcalberto

Alta Langa Zero Pas Dosé 2016 Enrico Serafino

Barbaresco Asili 2019 Ca'del Baio

Barbaresco Asili 2019 Cascina Luisin

Barbaresco Asili 2019 Ceretto

Barbaresco Asili V. V. 2017 Roagna

Barbaresco Basarin 2019 Sottimano

Barbaresco Basarin 2019 Angelo Negro

Barbaresco Gallina 2018 Piero Busso

Barbaresco Lorens 2019 Lodali

Barbaresco Manzola 2018 Fiorenzo Nada

Barbaresco Rabaja 2019 Giuseppe Cortese

Barbaresco Vanotu 2019 Pelissero

Barbera d'Alba Sovrana 2020 Batasiolo

Barbera d'Alba V. Francia 2020 Giacomo Conterno

Barbera d'Asti Frem 2020 Scagliola - Sansì

Barbera d'Asti La Villa 2021 Tenuta Olim Bauda

Barbera del M.to Sup. Bricco Battista 2018 Giulio Accornero e Figli

Barolo 10 Anni Ris. 2013 Bel Colle

Barolo 2018 Bartolo Mascarello

Barolo Arborina 2018 Mauro Veglio

Barolo Bric dël Fiasc 2018 Paolo Scavino

Barolo Bricco Ambrogio 2018 Negretti

Barolo Bricco Boschis V. San Giuseppe Ris. 2016 Cavallotto - Tenuta Bricco Boschis

Barolo Bricco delle Viole 2018 G. D. Vajra

Barolo Castellero 2018 Giacomo Fenocchio

Barolo Castelletto Ris. 2016 Fortemasso

Barolo Cerequio 2018 Michele Chiarlo

Barolo Cerretta V. Bricco Ris. 2016 Elio Altare

Barolo Falletto V. Le Rocche Ris. 2016 Bruno Giacosa

Barolo Ginestra Ris. 2014 Paolo Conterno

Barolo Lazzarito Ris. 2016 Réva

Barolo Lazzarito Ris. 2016 Ettore Germano

Barolo Monprivato 2017 Giuseppe Mascarello e Figlio

Barolo Monvigliero 2018 G. B. Burlotto

Barolo Ornato 2018 Pio Cesare

Barolo Ravera 2018 Vietti

Barolo Ravera Ris. 2016 Cascina Lo Zoccolaio

Barolo Ravera V. Elena Ris. 2016 Elvio Cogno

Barolo Ris. 2015 Giacomo Borgogno & Figli

Barolo Ris. 2016 Paolo Manzone

Barolo Sottocastello di Novello Ris. 2016 Ca'Viola

Barolo Sperss 2018 Gaja

Barolo Vigna Rionda 2018 Guido Porro

Barolo Vigna Rionda Ester Canale Rosso 2018 Giovanni Rosso

Barolo Vigna Rionda Ris. 2016 Massolino - Vigna Rionda

Barolo Vignarionda 2018 Figli Luigi Oddero - Tenuta Parà

Colli Tortonesi Timorasso Derthona Filari di Timorasso 2020 Luigi Boveri

Colli Tortonesi Timorasso Pitasso 2020 Claudio Mariotto

Dogliani Papà Celso 2021 Abbona

Dogliani Sup. San Bernardo 2018 Anna Maria Abbona

Dolcetto di Ovada Sup. Du Riva 2018 Tacchino

Erbaluce di Caluso Le Chiusure 2020 Benito Favaro

Gattinara Osso San Grato Ris. 2018 Antoniolo

Gavi del Comune di Gavi Minaia 2021 Nicola Bergaglio

Gavi del Comune di Gavi Monterotondo Et. Nera 2020 La Mesma

Gavi del Comune di Gavi Vigne Rade 2021 La Toledana

Ghemme Santa Fé 2017 Ioppa

Ghemme V. Pelizzane 2015 Torraccia del Piantavigna

Grignolino d'Asti 2021 Luigi Spertino

Grignolino d'Asti Monferace 2017 Tenuta Santa Caterina

Moscato d'Asti Canelli Tenuta del Fant 2021 Tenuta Il Falchetto

Moscato d'Asti Casa di Bianca 2021 Gianni Doglia

Nizza Epico Ris. 2019 Pico Maccario

Nizza Pomorosso 2019 Coppo

Ovada Convivio 2020 Gaggino

Piemonte Pinot Nero Fra 2016 Isolabella della Croce

Roero Arneis Le Rive del Bricco delle Ciliegie 2020 Giovanni Almondo

Roero Arneis Renesio Incisa Ris. 2018 Monchiero Carbone

Roero Arneis Sarun 2021 Stefanino Costa

Roero Arneis V. Saglietto Ris. 2020 Malvirà

Roero Le Coste 2019 Cascina Ca'Rossa

Ruché di Castagnole M.to Clàsic 2021 Ferraris Agricola

Ruché di Castagnole M.to Laccento 2021 Montalbera

Verduno Pelaverga Basadone 2021 Castello di Verdun

Liguria

Colli di Luni Vermentino Boboli 2021 Giacomelli

Colli di Luni Vermentino Fosso di Corsano 2021 Terenzuola

Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera 2021 Cantine Lunae Bosoni

Colli di Luni Vermentino Sup. Boceda 2021 Zangani

Dolceacqua Galeae 2021Ka'Manciné

Rossese di Dolceacqua Posaú 2020 Maccario Dringenberg

Lombardia

Capriano del Colle Bianco Fausto 2021 Lazzari

Farfalla Noir Collection Extra Brut M. Cl. Rosé Ballabio

Franciacorta Brut Rosé 2017 Bellavista

Franciacorta Brut Satèn Magnificentia 2018 Uberti

Franciacorta Dosage Zéro Annamaria Clementi Ris. 2013 Ca'del Bosco

Franciacorta Dosaggio Zero B.C. Ris. 2011 Bosio

Franciacorta Dosaggio Zero Bagnadore Ris. 2014 Barone Pizzini

Franciacorta Dosaggio Zero Døm Ris. 2015 Mirabella

Franciacorta Dosaggio Zero Gualberto 2012 Ricci Curbastro

Franciacorta Dosaggio Zero Ris. 2015 Lo Sparviere

Franciacorta Extra Brut Eronero 2014 Ferghettina

Franciacorta Nature 61 2015 Guido Berlucchi & C.

Franciacorta Pas Dosé Parosé 2016 Mosnel

Lugana Menasasso Ris. 2019 Selva Capuzza

Lugana Sup. Madonna della Scoperta 2021 Perla del Garda

OP Buttafuoco Il Cacciatore 2020 Fiamberti

OP Cruasé Extra Brut NorEma 2019 Calatroni

OP Riesling Renano V. Martina Le Fleur 2020 Isimbarda

Pinot Nero dell'Oltrepò Pavese Tiamat 2020 Cordero San Giorgio

RGC Valtènesi Chiaretto Antitesi 2021 Giovanni Avanzi

RGC Valtènesi Chiaretto Lettera C 2020 Pasini San Giovanni

RGC Valtènesi Chiaretto Molmenti 2018 Costaripa

RGC Valtènesi Groppello 2021 Sincette

Riesling 2021 Monsupello

Roccapietra Zero M. Cl. 2016 Scuropasso - Roccapietra

Top Zero Pas Dosé M. Cl. Giorgi

Valtellina Sforzato Corte di Cama 2019 Mamete Prevostini

Valtellina Sup. Inferno Flammante 2019 Tenuta Scerscé

Valtellina Sup. Sassella Nuova Regina Ris. 2016 AR.PE.PE.

Valtellina Sup. Valgella V. Fracia 2018 Nino Negri

Canton Ticino

Ticino Merlot Brivio Riflessi d’Epoca 2019 Gialdi Vini - Brivio

Ticino Rosso di Chiara 2019 Paolo Basso Wine

Ticino Rosso Scala 2019 Cantina Kopp von der Crone Visini

Veneto

Amarone della Valpolicella 2018 Monte Zovo - Famiglia Cottini

Amarone della Valpolicella Case Vecie 2016 Brigaldara

Amarone della Valpolicella Cl. 2015 Giuseppe Quintarelli

Amarone della Valpolicella Cl. 2018 Allegrini

Amarone della Valpolicella Cl. Albasini 2015 Villa Spinosa

Amarone della Valpolicella Cl. Capitel Monte Olmi Ris. 2016 F.lli Tedeschi

Amarone della Valpolicella Cl. Costasera Ris. 2016 Masi

Amarone della Valpolicella Cl. De Buris Ris. 2011 Tommasi Viticoltori

Amarone della Valpolicella Cl. Monte Ca' Bianca Ris. 2017 Lorenzo Begali

Amarone della Valpolicella Cl. Sant'Urbano 2018 Speri

Amarone della Valpolicella Cl. Sergio Zenato Ris. 2016 Zenato

Amarone della Valpolicella Cl. V. di Ravazzol 2017 Ca'La Bionda

Amarone della Valpolicella Mai Dire Mai 2015 Pasqua

Bardolino Montebaldo Morlongo Anniversario 50 Vendemmie 2020 Vigneti Villabella

Capitel Croce 2021 Roberto AnselmiCartizze Brut La Rivetta 2021 Villa Sandi

Colli Berici Cabernet Bradisismo 2019 Inama

Colli Berici Merlot Casara Roveri 25° Anniversario 2019 Dal Maso

Colli Euganei Cabernet Borgo delle Casette Ris. 2018 Il Filò delle Vigne

Colli Euganei Rosso Gemola 2018 Vignalta

Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano Extra Brut 2021 BiancaVigna

Custoza Sup. Amedeo 2020 CavalchinaCustoza Sup. Ca' del Magro 2020 Monte del Frà

Custoza Sup. Summa 2020 GorgoFrank! 2019 Barollo

Lessini Durello M. Cl. Extra Brut Cuvée Augusto Ris. 2016 Dal Cero - Tenuta Corte Giacobbe

Lugana Molceo Ris. 2020 Ottella

Madre 2020 Italo Cescon

Montello e Colli Asolani Il Rosso dell'Abazia 2018 Serafini & Vidotto

Soave Cl. La Rocca 2020 Leonildo Pieropan

Soave Cl. Monte Alto 2019 Ca'RugateSoave Cl. Monte Carbonare 2020 Suavia

Soave Cl. Roccolo del Durlo 2020 Le Battistelle

Soave La Broia 2020 Roccolo GrassiValdadige Terra dei Forti Enantio 1865 Pre-Fillossera Ris. 2017 Roeno

Valdobbiadene Extra Dry Giustino B. 2021 Ruggeri & C.

Valdobbiadene Rive di Col San Martino 70th Anniversary 2020 Bortolomiol

Valdobbiadene Rive di Col San Martino Brut Cuvée del Fondatore Graziano Merotto 2021 Graziano Merotto

Valdobbiadene Rive di Refrontolo Brut Col del Forno 2021 Andreola

Valdobbiadene Rive di Rua Brut Particella 181 2021 Sorelle BroncaValpolicella Cl. Sup. Ognisanti 2020 Bertani

Valpolicella Sup. La Bandina 2019 Tenuta Sant'Antonio

Valpolicella Sup. Palazzo di Campiano 2017 Agostino Vicentini

Friuli Venezia Giulia

Carso Malvasia Dileo 2021 Castelvecchio

Collio Bianco Broy 2020 Eugenio Collavini

Collio Bianco Col Disôre 2018 Russiz Superiore

Collio Bianco Langor Giulio Locatelli Ris. 2020 Tenuta di Angoris

Collio Bianco Luna di Ponca 2019 Tenuta Borgo Conventi

Collio Bianco Mirnik 2020 Ferruccio Sgubin

Collio Bianco Soreli 2020 PighinCollio Friulano 2021 Schiopetto

Collio Friulano Ronco delle Cime 2021 Venica & VenicaCollio Friulano Skin Ris. 2019 Primosic

Collio Malvasia 2021 Ronco dei TassiCollio Pinot Bianco 2021 Doro Princic

Collio Ribolla Gialla Ris. 2019 Tenuta Stella

Collio Sauvignon 2021 Tiare - Roberto Snidarcig

FCO Bianco Pomèdes 2020 Roberto Scubla

FCO Biancosesto 2020 Tunella

FCO Friulano 2021 Torre RosazzaFCO Pinot Bianco Myò 2020 Zorzettig

FCO Sauvignon Vign. Bellazoia 2021 Tenimenti Civa

FCO Sauvignon Zuc di Volpe 2021 Volpe Pasini

Friuli Isonzo Bianco Flors di Uis 2020 Vie di Romans

Friuli Isonzo Friulano I Ferretti 2020 Tenuta Luisa

Friuli Pinot Bianco 2021 Vigneti Le Monde

Miklus Natural Art Ribolla Gialla 2018 Draga - Miklus

Rosazzo Terre Alte 2019 Livio Felluga

Vintage Tunina 2020 Jermann

Brda -Slovenia

Brda Bela Carolina 2019 Carolina Jakoncic Winery

Brda Chardonnay Sotto la Chiesa Bigliana II Cru 2019 Vini Noüe Marinic

Brda Rebula Cru Selection 2019 Domaine Marjan Simcic

Brda Rebula Orbis 2018 Erzetic

Trentino

San Leonardo 2017 San Leonardo

Teroldego Rotaliano Vigilius 2019 De Vescovi Ulzbach

Trentino Pinot Nero Àgole 2020 Corvée

Trentino Pinot Nero V. Cantanghel 2019 Maso Cantanghel

Trento Brut 976 Riserva del Fondatore 2011 Letrari

Trento Brut Rotari Flavio Ris. 2014 Rotari

Trento Extra Brut Blanc de Noir 2015 Moser

Trento Extra Brut Perlé Nero Ris. 2015 Ferrari

Trento Extra Brut Re di Revì Ris. 2012 Revì

Trento Extra Brut Rosé 2018 Maso Martis

Trento Pas Dosé Balter Ris. 2015 Nicola Balter

Vin de la Neu 2020 Resistenti Nicola Biasi

Alto Adige

Bianco Appius 2017 Cantina Produttori San Michele Appiano

Cabernet Sauvignon Freienfeld Ris. 2018 Cantina Kurtatsch

Chardonnay Goldegg Ris. 2019 Cantina Meran

Chardonnay Troy Ris. 2019 Cantina Tramin

Gewürztraminer Auratus 2021 Tenuta Ritterhof

Gewürztraminer V. Kastelaz 2020 Elena Walch

Lago di Caldaro Cl. Sup. Quintessenz 2021 Cantina Kaltern

Lagrein Taber Ris. 2020 Cantina Bolzano

Lagrein V. Klosteranger Ris. 2017 Cantina Convento Muri-Gries

Merlot Nussleiten Ris. 2018 Castel Sallegg

Müller Thurgau Feldmarschall von Fenner 2020 Tiefenbrunner

Pinot Bianco Renaissance Ris. 2019 Gump Hof - Markus Prackwieser

Pinot Nero Trattmann Ris. 2019 Cantina Girlan

Santa Maddalena Cl. 2021 Tenuta Ansitz Waldgries

Sauvignon Lafóa 2020 Cantina Colterenzio

Sauvignon Mantele 2020 Nals Margreid

Spumante Extra Brut M. Cl. 1919 Ris. 2016 Kettmeir

Terlano Sauvignon Lieben Aich 2020 Manincor

Terlano Sauvignon Quarz 2020 Cantina Terlano

Val Venosta Riesling 2020 Falkenstein - Franz Pratzner

Valle Isarco Grüner Veltliner 2021 Tenuta Ebner - Florian Unterthiner

Valle Isarco Kerner Aristos 2021 Cantina Produttori Valle Isarco

Valle Isarco Riesling 2020 Köfererhof - Günther Kerschbaumer



Emilia Romagna

Colli Bolognesi Pignoletto Sup. 2021 Gaggioli

Colli di Parma Malvasia Callas 2021 Monte delle Vigne

Lambrusco di Sorbara Brut M. Cl. Rosé 2017 Cantina della Volta

Lambrusco di Sorbara del Fondatore 2021 Cleto Chiarli Tenute Agricole

Lambrusco di Sorbara Leclisse 2021 Alberto Paltrinieri

Lambrusco di Sorbara Omaggio a Gino Friedmann FB 2021 Cantina di Carpi e Sorbara

Lambrusco di Sorbara Purezza - Silvia Zucchi 2021 Zucchi

Reggiano Lambrusco Concerto 2021 Ermete Medici & Figli

Romagna Albana Secco Bianco di Ceparano 2021 Fattoria Zerbina

Romagna Albana Secco Codronchio 2020 Fattoria Monticino Rosso

Romagna Sangiovese Modigliana Acereta 2019 Mutiliana

Romagna Sangiovese Modigliana V. Probi Ris. 2019 Villa Papiano

Romagna Sangiovese Predappio Godenza 2020 Noelia Ricci

Romagna Sangiovese Sup. Predappio di Predappio V. del Generale Ris. 2019 Fattoria Nicolucci

Marche

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Ambrosia Ris. 2019 Vignamato

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Franz Ris. 2019 Tenuta di Frà

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Lauro Ris. 2019 Poderi Mattioli

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Misco Ris. 2019 Tenuta di Tavignano

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Plenio Ris. 2020 Umani Ronchi

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Rincrocca Ris. 2019 La Staffa

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. San Paolo Ris. 2019 Pievalta

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. San Sisto Ris. 2019 Tenute San Sisto

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Utopia Ris. 2019 Montecappone - Mirizzi

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. V. Il Cantico della Figura Ris. 2019 Andrea Felici

Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Villa Bucci Ris. 2019 Bucci

Falerio Pecorino Onirocep 2021 Pantaleone

Lacrima di Morro d'Alba Sup. Orgiolo 2020 Marotti CampiOffida Pecorino 2021 Tenuta Santori

Offida Pecorino Artemisia 2021 Tenuta Spinelli

Offida Rosso Vignagiulia 2018 Emanuele Dianetti

Rosso Piceno Sup. Morellone 2018 Le Caniette

Rosso Piceno Sup. Roggio del Filare 2019 Velenosi

Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Il Priore 2020 Sparapani - Frati Bianchi

Verdicchio di Matelica Cambrugiano Ris. 2019 Belisario

Verdicchio di Matelica Collestefano 2021 Collestefano

Verdicchio di Matelica Vertis 2020 Borgo Paglianetto

Verdicchio di Matelica Vign. Fogliano 2019 Bisci

Toscana

Auritea 2017 Tenuta Podernovo

Bolgheri Bianco Ornellaia 2019 Ornellaia

Bolgheri Rosso Sup. 2019 Tenuta Argentiera

Bolgheri Rosso Sup. 2019 Castello di Bolgheri

Bolgheri Rosso Sup. Atis 2019 Guado al Melo

Bolgheri Rosso Sup. Grattamacco 2019 Grattamacco

Bolgheri Sassicaia 2019 Tenuta San Guido

Brunello di Montalcino 2017 Tenuta di Sesta

Brunello di Montalcino 1100 Ris. 2016 Castiglion del Bosco

Brunello di Montalcino 2017 Pietroso

Brunello di Montalcino Cerretalto 2016 Casanova di Neri

Brunello di Montalcino Giodo 2017 Giodo

Brunello di Montalcino Gualto Ris. 2016 Camigliano

Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2017 Il Marroneto

Brunello di Montalcino Mercatale Ris. 2016 Ridolfi

Brunello di Montalcino Nello Ris. 2016 Baricci

Brunello di Montalcino Ris. 2015 Biondi - Santi Tenuta Greppo

Brunello di Montalcino Ris. 2016 La Fiorita

Brunello di Montalcino Ris. 2016 Le Macioche

Brunello di Montalcino Ris. 2016 La Casaccia di Franceschi

Brunello di Montalcino Ris. 2016 Fuligni

Brunello di Montalcino Ris. 2016 Poggio di Sotto

Brunello di Montalcino V. Le Macchiarelle Ris. 2016 Tenuta Fanti

Cabreo Il Borgo 2019 Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari

Cancellaia di Riparbella 2018 Pakravan-Papi

Carmignano Grumarello Ris. 2017 Tenuta di Artimino

Carmignano Ris. 2019 Tenuta Le Farnete - Cantagallo

Castello del Terriccio 2018 Castello del Terriccio

Cepparello 2019 Isole e Olena

Chianti Cl. 2020 San Felice

Chianti Cl. Castell'in Villa 'In Ris. 2016 Castell'in Villa

Chianti Cl. Ducale Ris. 2019 Ruffino

Chianti Cl. Fontalpino 2020 Fattoria Carpineta Fontalpino

Chianti Cl. Gran Selezione 2018 I Fabbri

Chianti Cl. Gran Selezione Colledilà 2019 Barone Ricasoli

Chianti Cl. Gran Selezione La Corte 2019 Castello di Querceto

Chianti Cl. Gran Selezione Santa Caterina 2019 Castello di Albola

Chianti Cl. Gran Selezione Tenuta di Fizzano 2019 Rocca delle Macìe

Chianti Cl. Gran Selezione V. del Capannino 2019 Tenuta di Bibbiano

Chianti Cl. Gran Selezione V. Grospoli 2019 Lamole di Lamole

Chianti Cl. Gran Selezione V. Montebello Sette 2018 Tolaini

Chianti Cl. Gran Selezione V. Poggiarso 2018 Castello di Meleto

Chianti Cl. Gran Selezione Villa Rosa 2018 Famiglia Cecchi

Chianti Cl. Petrignano 2019 Dievole

Chianti Cl. Poggio a' Frati Ris. 2018 Rocca di Castagnoli

Chianti Cl. Ris. 2019 Castello di Volpaia

Chianti Cl. Ris. 2019 Tenuta di Lilliano

Chianti Cl. Ris. 2019 Nittardi

Chianti Cl. Ris. 2019 Tenuta di Arceno

Chianti Cl. V. Barbischio Ris. 2019 Maurizio Alongi

Chianti Cl. Valiano 2020 Piccini 1882

Chianti Colli Fiorentini Badia a Corte Ris. 2019 Torre a Cona

Chianti Rufina Terraelectae V. Montesodi 2019 Frescobaldi

Chianti Rufina Vign. Bucerchiale 40 anni Ris. 2019 Fattoria Selvapiana

Chianti Sup. 2018 Fattoria Villa Saletta

Cortona Syrah Cuculaia 2018 Fabrizio Dionisio

Costa dell'Argentario Ansonica 2021 Antica Fattoria La Parrina

Duemani 2019 DuemaniFilare 18 2020 Tenuta Casadei

Flaccianello della Pieve 2019 FontodiFSM 2018 Castello Vicchiomaggio

Guardiavigna 2018 Podere ForteI Sodi di San Niccolò 2018 Castellare di Castellina

Il Borro 2018 Il Borro

La Regola 2019 Podere La Regola

Maremma Toscana Grenache Oltreconfine 2020 Bruni

Maremma Toscana Merlot Baffonero 2019 Rocca di Frassinello

Migliorè 2018 Vallepicciola

Montecucco Rosso Ris. 2019 Colle Massari

Montecucco Sangiovese Ad Agio Ris. 2018 Basile

Monteti 2018 Tenuta Monteti

Montevertine 2019 Montevertine

Morellino di Scansano Madrechiesa Ris. 2019 Terenzi

Nambrot 2018 Tenuta di Ghizzano

Nobile di Montepulciano 2019 Maria Caterina Dei

Nobile di Montepulciano 2019 Podere Le Bèrne

Nobile di Montepulciano I Quadri 2019 Bindella

Nobile di Montepulciano Il Nocio 2018 Boscarelli

Nobile di Montepulciano Silìneo 2019 Tenute del Cerro

Nobile di Montepulciano V. V. del Salco 2019 Salcheto

Oreno 2020 Tenuta Sette PontiOrma 2020 Orma

Palazzi 2020 Tenuta di Trinoro

Paleo Rosso 2019 Le Macchiole

Petra 2019 PetraPoggio de' Colli 2019 Piaggia

Poggioraso Cabernet Franc 2020 PoggioargentierA

Riecine di Riecine 2019 RiecineSapaio 2019 Podere Sapaio

Siepi 2019 Castello di Fonterutoli

Sister Moon 2020 Tenuta Il Palagio

Solengo 2019 Argiano

Tignanello 2019 Marchesi Antinori

Valdarno di Sopra Sangiovese V. Bòggina C 2020 Fattoria Petrolo

Vernaccia di San Gimignano Carato 2019 Montenidoli

Vernaccia di San Gimignano L'Albereta Ris. 2019 Il Colombaio di Santa Chiara

Vernaccia di San Gimignano Ris. 2018 Panizzi

Vin Santo di Carmignano Ris. 2014 Tenuta di Capezzana

Umbria

FiorFiore Grechetto 2020 Roccafiore

Montefalco Rosso 2019 Moretti Omero

Montefalco Rosso Ris. 2019 F.lli Pardi

Montefalco Sagrantino 25 Anni 2018 Arnaldo Caprai

Montefalco Sagrantino Campo alla Cerqua 2018 Giampaolo Tabarrini

Montefalco Sagrantino Carapace 2017 Tenute Lunelli - Castelbuono

Montefalco Sagrantino Exubera Rock 2016 Terre de la Custodia

Orvieto Cl. Sup. Campo del Guardiano 2019 Palazzone

Orvieto Cl. Sup. Luigi e Giovanna 2019 Barberani

Orvieto Cl. Sup. Muffa Nobile Pourriture Noble 2020 Decugnano dei Barbi

Ràmici Ciliegiolo 2019 Leonardo Bussoletti

Spoleto Trebbiano Spoletino Anteprima Tonda 2019 Antonelli - San Marco

Sua Signoria 2021 Briziarelli

Todi Grechetto Sup. Colle Nobile 2020 Tudernum

Torgiano Rosso Freccia degli Scacchi Ris. 2019 Terre Margaritelli

Torgiano Rosso V. Monticchio Ris. 2018 Lungarotti

Lazio

Anthium Bellone 2021 Casale del Giglio

Ars Magna Viognier 2020 Ômina Romana

Baccarossa 2020 Poggio Le Volpi

Biancolella di Ponza 2021 Antiche Cantine Migliaccio

Donna Adriana 2020 Castel de Paolis

Fiorano Bianco 2020 Tenuta di Fiorano

Habemus 2020 San Giovenale

Montiano 2019 Famiglia Cotarella - Falesco

Poggio della Costa 2021 Sergio Mottura

Abruzzo

Abruzzo Pecorino 2021 Tenuta I Fauri

Abruzzo Pecorino 2021 Tenuta Terraviva

Abruzzo Pecorino Sup. Mantica V. di Caprafico 2020 Tommaso Masciantonio

Abruzzo Pecorino Sup. Tegèo 2020 Codice Vino

Cerasuolo d'Abruzzo Rosa-ae 2021 Torre dei Beati

Cerasuolo d'Abruzzo Sup. Villa Gemma 2021 Masciarelli

Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo Zanna Ris. 2018 Dino Illuminati

Montepulciano d'Abruzzo 2017 Valentini

Montepulciano d'Abruzzo Becco Reale 2018 VignaMadre

Montepulciano d'Abruzzo Campo Affamato 2019 Inalto Vini D'Altura

Montepulciano d'Abruzzo Casauria Podere Castorani Ris. 2018 Castorani

Montepulciano d'Abruzzo Girovago 2019 Cataldi Madonna

Montepulciano d'Abruzzo Mo Ris. 2018 Cantina Tollo

Trebbiano d'Abruzzo Vign. di Popoli 2019 Valle Reale

Tullum Pecorino Biologico 2021 Feudo Antico

Molise

Molise Aglianico Sassius Ris. 2016 Di Majo Norante

Campania

Aglianico del Taburno 2018 Fontanavecchia

Campi Flegrei Falanghina 2020 Contrada Salandra

Costa d'Amalfi Furore Bianco Fiorduva 2021 Marisa Cuomo

Falanghina del Sannio Janare Anima Lavica 2021 La Guardiense - Janare

Falanghina del Sannio Lazzarella 2021 Vigne Sannite

Falanghina del Sannio Svelato 2021 Terre Stregate

Fiano di Avellino 2021 Tenuta Scuotto

Fiano di Avellino Alessandra Ris. 2013 Di Meo

Fiano di Avellino Bacio delle Tortore 2021 Passo delle Tortore

Fiano di Avellino Pietramara 2021 I Favati

Fiano di Avellino Tognano Ris. 2019 Rocca del Principe

Fiano di Avellino Ventidue 2020 Villa Raiano

Greco 2020 PietracupaGreco di Tufo Aletheia 2021 Donnachiara

Montevetrano 2020 Montevetrano

Morrone Pallagrello Bianco 2020 Alois

Pian di Stio 2021 San Salvatore 1988

Taurasi 2018 Feudi di San Gregorio

Vesuvio Bianco Contradae 61 37 2020 Casa Setaro

Zagreo 2020 I Cacciagalli

Basilicata

Aglianico del Vulture Calice 2020 Donato D'Angelo Filomena Ruppi

Aglianico del Vulture Il Repertorio 2020 Cantine del Notaio

Aglianico del Vulture Nocte 2018 Terra dei Re

Aglianico del Vulture Re Manfredi 2019 Re Manfredi Cantina Terre degli Svevi

Aglianico del Vulture Titolo 2020 Elena Fucci

Puglia

Askos Verdeca 2021 Masseria Li Veli

Brindisi Rosso Susumaniello Oltremé 2020 Tenute Rubino

F Negroamaro 2020 San Marzano

Five Roses 78° Anniversario 2021 Leone de Castris

Frugifero 2019 Carvinea

Gioia del Colle Primitivo 17 Vign. Montevella 2019 Polvanera

Gioia del Colle Primitivo Fanova 2020 Terrecarsiche 1939

Gioia del Colle Primitivo Lavarossa 2019 Vito Donato Giuliani

Gioia del Colle Primitivo Marpione Ris. 2019 Tenuta Viglione

Gioia del Colle Primitivo Muro Sant'Angelo Contrada Barbatto 2019 Tenute Chiaromonte

Gioia del Colle Primitivo Piscina delle Monache 2020 Cantine Tre Pini

Gioia del Colle Primitivo Senatore 2019 Coppi

Graticciaia 2017 Agricole Vallone

Notarpanaro 2017 Cosimo Taurino

Old Vines Primitivo 2018 Morella

Primitivo di Manduria Collezione Privata Cosimo Varvaglione Old Vines 2019 Varvaglione 1921

Primitivo di Manduria Lirica 2020 Produttori di Manduria

Primitivo di Manduria Oro di Eméra 2020 Tenute Eméra - Claudio Quarta Vignaiolo

Primitivo di Manduria Passo del Cardinale 2021 Paolo Leo

Primitivo di Manduria Piano Chiuso 26 27 63 Ris. 2019 Masca del Tacco

Primitivo di Manduria Raccontami 2020 Vespa - Vignaioli per Passione

Primitivo di Manduria Sinfarosa Zinfandel Terra Nera 2019 Felline

Salice Salentino Rosso Ris. 2019 Cantele

Salice Salentino Rosso Selvarossa Ris. 2019 Cantine Due Palme

Torre del Falco Nero di Troia 2021 Torrevento

Calabria

Cirò Rosso Cl. Sup. Duca Sanfelice Ris. 2020 Librandi

Cirò Rosso Cl. Sup. Ris. 2017 'A Vita

Grisara Pecorello 2021 Roberto Ceraudo

Pecorello 2021 Ippolito 1845

Sicilia

Passopisciaro Contrada S '20

Tenuta di Fessina Etna Bianco A' Puddara '20

I Custodi delle Vigne dell'Etna Etna Bianco Aedes '21

Firriato Etna Bianco Cavanera Ripa di Scorciavacca '21

Maugeri Etna Bianco Sup. Contrada Volpare Frontebosco '21

Alta Mora Etna Rosso Alta Mora '19

Pietradolce Etna Rosso Archineri '20

Graci Etna Rosso Arcurìa 2020

Francesco Tornatore Etna Rosso Contrada Calderara '19

Tasca d'Almerita Etna Rosso Contrada Rampante Tenuta Tascante '19

Cottanera Etna Rosso Feudo di Mezzo '19

Tenute Bosco Etna Rosso Piano dei Daini '20

Monteleone Etna Rosso Rumex '20

Cantine Nicosia Etna Rosso Vulkà '20

Feudo Maccari Family and Friends Grillo '20

Le Casematte Faro '20

Hibiscus Grotta dell'Oro '21

Caravaglio Infatata '21

Alessandro di Camporeale Monreale Bianco V. di Mandranova '20

Donnafugata Passito di Pantelleria Ben Ryé '19

Cusumano Salealto Tenuta Ficuzza '20

Feudi del Pisciotto Sicilia Grillo Carolina Marengo Kisa '20

Tenuta Gorghi Tondi Sicilia Grillo Kheirè '21

Planeta Sicilia Menfi Syrah Maroccoli '18

Sardegna

Alghero Torbato Catore 2020 Tenute Sella & Mosca

Cannonau di Sardegna Barrosu Franzisca Ris. 2019 Giovanni Montisci

Cannonau di Sardegna Cl. Dule 2019 Giuseppe Gabbas

Cannonau di Sardegna L'Ora Grande 2020 La Contralta

Cannonau di Sardegna Mamuthone 2020 Giuseppe Sedilesu

Cannonau di Sardegna Ris. 2019 Antonella Corda

Carignano del Sulcis Sup. Terre Brune 2018 Cantina Santadi

Mandrolisai Fradiles 2020 Fradiles

Sobi 2020 Bentu Luna

Stellato Vermentino 2021 Pala

Su' Nico Bovale 2020 Su'entu

Turriga 2018 Argiolas

Vermentino di Gallura Petrizza 2021 Masone Mannu

Vermentino di Gallura Sup. Kramori 2021 Saraja

Vermentino di Gallura Sup. Sciala 2021 Surrau

Vermentino di Sardegna Camminera 2020 Audarya

In allegato le etichette premiate con le Stelle, i Tre Bicchieri Verdi e i Tre Bicchieri sotto i 15 euro.