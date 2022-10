Guida Michelin Italia: ecco tutti i nuovi ingressi nella “rossa”

Manca sempre meno alla presentazione della 68ª edizione della Guida Michelin Italia. L'8 novembre verranno assegnate in Franciacorta le tradizionali stelle. Nel frattempo però si conoscono già i nomi delle 146 new entry del 2023. Sono infatti già indicati nella guida come ristoranti segnalati. È possibile che per alcuni di questi possa scattare anche la stella.

L'8 novembre verrà presentata la Guida Michelin Italia

I nuovi ristoranti sulla Guida Michelin Italia 2023

Questi i nuovi ingressi divisi per regione.

BASILICATA

Bramea a Palazzo San Gervasio (Potenza).



CAMPANIA

Aquadulcis a Vallo della Lucania (Salerno)

Casa Colonì a Paestum

Casa Gallo a Pompei

Casa Rispoli a Cava de' Tirreni

Casamare a Salerno

Cru.do.re a Napoli

Essencia Restaurant a Napoli

Hydra a Salerno

Le Reve a Forio (Ischia-Napoli)

Locanda Gesù Vecchio a Napoli

Marotta a Squille

Michelasso a Napoli

Mima a Vico Equense

Noa a Napoli

Suscettibile a Salerno

Urubamba a Napoli

Volta del Fuenti a Vietri sul Mare.



CALABRIA

Locanda Toscano a Pizzo Calabro





EMILIA ROMAGNA

Ahimè a Bologna

Alto a Fiorano Modenese

Bottega Aleotti a Crevalcore

Makorè a Ferrara

Trattoria Da Lucio a Rimini

Trattoria da Me a Bologna.



FRIULI VENEZIA GIULIA

AB Osteria Contemporanea a Lavariano (Udine)

Indiniò a Raveo (Udine)

Osteria Sant'Andrea a Brazzacco (Udine)

Sostansa a Pordenone.



LAZIO

Cipasso Bistrot a Roma

Dolia a Gaeta (Latina)

Forma a Civitavecchia

Giano a Roma

Locanda Altobelli a Terracina

Locanda Marchesani a Pomezia

Mogano a Formello

Namo Ristobottega a Tarquinia

Osteria della Trippa a Roma

Poldo e Gianna Osteria a Roma

Pulejo a Roma

Rinaldi al Quirinale a Roma

Romanè a Roma

Sintesi a Ariccia

Terramadre a Nettuno



LIGURIA

Bino Ricchebuono a Savona

Casa della Rocca a Dolcedo (Imperia)

Osteria della Foce a Genova

Osteria Didù a Imperia



LOMBARDIA

Ad Astra a Santa Maria della Versa (Pavia)

Altatto a Milano

Bolle a Lallio (Bergamo)

Borgia Milano a Milano

Ca' Mila a Alserio (Como)

Contrada Bricconi a Oltressenda Alta (Bergamo)

Cut Ristorante a Caravaggio (Bergamo)

Da Nadia a Clusane d'Iseo (Brescia)

Dry Aged a Milano; Felter alle Rose a Salò (Brescia)

Filo a Lezzeno (Como)

Giannino a Milano

Grow Restaurant a Albiate (Monza e Brianza)

Il Colmetto a Ponte Cingoli (Brescia)

Impronta a Albairate (MIlano)

La Cucina de' Mibabbo a Milano

La Locanda di Fabio e Vale a Offanengo (Cremona)

Lino a Pavia. Locanda Viola a Pagazzano (Bergamo)

Mater Bistrot a Milano

Moebius a Milano

Mos a Desenzano del Garda (Brescia)

Motelombroso a Milano

Osteria degli Angeli a Malnate (Varese)

Remulass a Milano

Sucar Brusc a Mantova

Vivace a Brescia.



MARCHE

Anastasia a Civitanova Marche (Macerata)

Dalla Gioconda a Gabicce Monte (Pesaro Urbino)

Il Tiglio a Montemonaco (Ascoli Piceno)

Osteria Zanchetti a Fossombrone (Pesaro Urbino)

Portanova a Urbino

Signore te ne ringrazi a Macerata



PIEMONTE

/gu.stà.re/oltrecucina a Borgomanero (Novara)

Caffè Bertaina Ostaria a Mondovì (Cuneo)

Caffè delle Rose Bistrot a Verbania

Cucine Nervi a Gattinara

Da Politano a Boves (Cuneo)

De Gustibus a Chieri (Torino)

Faulà a Cerreto Langhe.

I 5 Sensi a Cuneo

Opera a Torino

Tuorlo a Torino

Vascello d'Oro a Carrù

z' Makanà Stubu a Macugnaga



PUGLIA

Coquus a Lucera

La Kucina a Foggia

Maraviglioso Osteria Moderna a Polignano a Mare



SARDEGNA

Al Veda a Aglientu



SICILIA

Limù a Bagheria (Palermo)

Mec Restaurant a Palermo

Palazzo Branciforte a Palermo

Qualia a Cefalù

Secondo Tempo a Termini Imerese

Zàghara Restaurant a Caltanissetta



TOSCANA

20 posti a Empoli

Antica Farmacia a Palaia (Pisa)

Campo Cedro a Siena

Degusteria Italia a Firenze

Eaté a Follonica (Livorno)

Enoteca Meucci a Cortona (Arezzo)

Futura Osteria a Monteriggioni

Guné San Frediano a Firenze

Il Frantoio a Colle di Val d'Elsa

Il Narciso a Carrara

Il Visibilio a Castelnuovo Berardenga

Innocenti Wine Experiences a Poggibonsi

Locanda dei Banchieri a Fosdinovo

Locando Lo Scopiccio a Perignano (Pisa)

Nida a Lucca

Osmosi a Montepulciano

Osteria La Solita Zuppa a Chiusi

Terramira a Capolona (Arezzo)

Ventuno Bistrot a Firenze

Villa Pignano a Volterra



TRENTINO ALTO ADIGE

Burjè 1968 a Corvara (Bolzano)

Cocun Cellar Restaurant a San Cassiano

Grual a Pinzolo

Locanda Camorz a Mezzocorona

Locanda delle Tre chiavi a Isera (Trento)

Osteria a 'Le Due Spade' a Trento

Tubladel a Ortisei



VALLE D'AOSTA

Bar à Fromage a Cogne

Trattoria di Campagna a Sarre



VENETO

Campidoglio Bistrò a Verona

El Brite di Larieto a Cortina d'Ampezzo (Belluno)

Famiglia Rana a Oppeano (Verona)

Fiola a Dopolavoro a Venezia

Incàlmo a Este (Padova)

Osteria della Tana a Asiago

Radici Restaurant a Padova