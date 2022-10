Guida ai Vini dell'Etna: ecco le 29 imperdibili cantine del vulcano

Sono 29 i vini imperdibili selezionati dalla Guida ai Vini dell’Etna 2023 edita da Cronache di Gusto. Un volume in italiano e in inglese, giunto alla sua settima edizione, che racconta il vino dell’Etna con 125 cantine recensite (con ben 16 new entry) e 29 etichette da non perdere selezionate tra oltre 450 assaggi, che rappresentano la qualità e l’espressione più significativa del territorio del Vulcano attraverso i vini e chi li produce. La Guida ai Vini dell’Etna si conferma la pubblicazione più completa al mondo dedicata ai vini del Vulcano, registrando annualmente tutte le novità del territorio, puntando l’attenzione anche sulla grande diversità dei quattro versanti in cui la guida divide il territorio della Doc Etna, macroaree che facilitano di molto la comprensione dell’Etna da bere.

Guida ai Vini dell'Etna, la consegna dei riconoscimenti

I 29 imperdibili per la Guida ai Vini dell'Etna

Doc Etna Bianco Contrada Cavaliere 2020 – Benanti

Doc Sicilia Il Bianco 2021 – Buscemi

La Contrada dei Centenari 2020 – Calabretta

Doc Etna Rosso Calderara 2019 – Calcagno

Doc Etna Bianco Superiore Milus 2020 – Cantine di Nessuno

Doc Etna Rosso Contrada Carranco RV 2019 – Carranco

Munjebel Rosso CR 2019 – Frank Cornelissen

Doc Etna Rosso Riserva Zottorinoto 2017 – Cottanera

Doc Etna Rosso Feudo Pignatone Davanti Casa 2020 – Emiliano Falsini

Doc Etna Bianco Millemetri 2017 – Feudo Cavaliere

Doc Etna Rosso Arcuria Sopra il Pozzo 2017 – Graci

Mareneve 2020 – Federico Graziani

Doc Etna Bianco Superiore Imbris 2019 – I Custodi delle Vigne dell'Etna

Doc Etna Rosso Vinupetra 2020 – I Vigneri

Doc Etna Rosso Nerello Mascalese 2020 – Masseria Setteporte

Doc Etna Rosso Rumex 2020 – Monteleone

Doc Etna Rosso Prefillossera 2019 – Palmento Costanzo

Contrada G 2020 – Passopisciaro

Doc Etna Rosso Barbagalli 2019 – Pietradolce

Doc Etna Rosso San Lorenzo Piano delle Colombe 2019 – Girolamo Russo

1.200 Metri s.l.m. 2020 – Azienda Agricola Sciara

Doc Etna Rosso Alberello 2020 – Src Vini

Doc Etna Rosso Pignatuni Vecchie Vigne 2019 – Famiglia Statella

Doc Etna Rosso Feudo di Mezzo-Il Quadro delle Rose 2020 – Tenuta delle Terre Nere

Doc Etna Bianco A'Puddara 2020 – Tenuta di Fessina

Doc Etna Bianco Nuna 2020 – Tenute di Nuna

Doc Etna Rosso Calderara 2019 – Tornatore

Pirrera 2020 – Eduardo Torres Acosta

Doc Etna Rosso Contrada Malpasso 2020 – Vigneti Vecchio