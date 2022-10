È il Marelet di Treviglio il Bar dell'Anno per il Gambero Rosso

Ventitreesima edizione per la guida Bar d’Italia di Gambero Rosso con la storica partnership di illycaffè. Nel 2023 il simbolo di eccellenza del bar italiano, i Tre Chicchi e le Tre Tazzine (le valutazioni sono state introdotte tre anni dopo l’inizio della guida, ndr) festeggia vent’anni di “attività”. Vent’anni nei quali il bar ha subito mutazioni profonde, di forma e di sostanza. Se nei primi anni Duemila si puntava a stupire con “effetti speciali” - design, arte e spettacolo - col passare del tempo l’arma vincente è tornata a essere la qualità dell’offerta, con un’attenzione sempre maggiore alla selezione delle materie prime. A cominciare dal caffè: non si parla più di una tazzina, ma di una coffee experience, un percorso a 360 gradi alla scoperta dei caffè più pregiati del mondo, dalla lavorazione di chicchi fino alla degustazione. La bevanda più popolare alza l’asticella con un prodotto non solo ottimo ma di filiera controllata, possibilmente etica e sostenibile. Non a caso da due anni il Premio illy Bar dell’anno viene assegnato al locale più attento a questi aspetti. Una proposta di valore che ha necessariamente un costo più elevato.

In questa edizione sono 45 i locali che raggiungono il massimo punteggio, distribuiti tra nord e sud della Penisola, tra grandi conferme, balzi in avanti e interessanti novità. Un panorama articolato, fatto di formule molto diverse tra loro che ben riflettono lo spaccato attuale del mondo bar. La Lombardia è sempre in prima fila con ben 12 indirizzi, seguita da Veneto ed Emilia-Romagna ciascuna con 5, ma c’è da registrare anche l’ingresso nell’Olimpo della Valle d’Aosta.

Il Bar dell'Anno 2023

L’appuntamento più atteso. Da vent’anni il premio illy bar dell’anno è la notizia più “ghiotta” della guida, il vincitore viene scelto tra tutti i bar che hanno ottenuto i tre chicchi e le tre tazzine da una giuria di addetti ai lavori. Al di là dell’offerta complessiva, della location, del servizio, “pesano” sul giudizio finale l’attenzione al nuovo e la sensibilità nei confronti di temi di maggiore attualità. Negli ultimi due anni la giuria ha scelto di porre un’attenzione particolare alla sostenibilità, intesa nel senso più ampio del termine. Un approccio che la sostenga e valorizzi anche da parte dei bar non è più solo auspicabile ma necessario e urgente, e il riconoscimento vuole premiare le realtà più virtuose che operano concretamente e con consapevolezza in questo senso.

Quest'anno a essere scelto dalla giuria composta da Violante Avogadro, global communication director illycaffè, Andrea Aprea, chef proprietario del ristorante Andrea Aprea di Milano, Moreno Faina, direttore Università del Caffè illycaffè, Laura Mantovano, direttore editoriale Gambero Rosso e Marina Savoia, curatore guida Bar d’Italia, è stato il Marelet di Treviglio, in provincia di Bergamo. «Si definisce Locanda e Osteria Contemporanea, termine che calza appieno al locale della famiglia Colleoni: una struttura all’avanguardia, concepita nell’ottica della massima attenzione all’impatto ambientale, che usa la geotermia e il fotovoltaico come principali fonti di energia. Una cura che si ritrova anche nella proposta, dall’orto di proprietà provengono infatti molti dei prodotti utilizzati in cucina e nei cocktail, compresi i fiori sui tavoli», si legge nelle motivazioni.

Premio illy Bar dell'anno, da sx Moreno Faina, Direttore Università del caffè illy; Cristina Colleoni di Marelet; Laura Mantovano, Direttore Editoriale Guide Gambero Rosso

I Tre Chicchi e le Tre Tazzine 2023

Ecco allora l'elenco completo di Tre Chicchi e Tre Tazzine 2023. I locali in grasseto hanno ottenuto anche una Stella (da dieci anni consecutivi conquistano il riconoscimento). Le due Stelle (vent'anni di Tre Chicchi e Tre Tazzine) le hanno ottenute soltanto Converso di Bra e Antico Caffè Spinnato di Palermo.

Valle d’Aosta

Paolo Griffa al Caffè Nazionale | Aosta NUOVO INGRESSO

Piemonte

Canterino | Biella

Converso | Bra (CN)

Baratti & Milano | Torino

Bar Zucca| Torino

Liguria

Douce | Genova

Murena Suite| Genova

Lombardia

La Pasqualina| Almenno San Bartolomeo (BG)

Sirani | Bagnolo Mella (BS)

Caffè Cavour 1880 | Bergamo

Bedussi | Brescia

In Croissanteria Lab | Carobbio degli Angeli (BG)

Colzani | Cassago Brianza (LC)

Pasticceria Sartori | Erba (CO)

Pasticceria Roberto | Erbusco (BS)

L’Ile Douce | Milano

Pavé | Milano

Marelet | Treviglio (BG)

Morlacchi | Zanica (BG)

Veneto

Olivieri 1882 | Arzignano (VI)

Il Chiosco | Lonigo (VI)

Biasetto | Padova

Amo | Venezia

Gran Caffè Quadri | Venezia

Friuli-Venezia Giulia

Caffetteria Torinese | Palmanova (UD)

Antico Caffè San Marco | Trieste NUOVO INGRESSO

Caffè Vatta| Trieste

Emilia-Romagna

Gino Fabbri Pasticcere | Bologna

Staccoli Caffè | Cattolica (RN)

Bar Roma | Novellara (RE)

Gabriele Spinelli Dolce Salato | Pianoro (BO)

Nuova Pasticceria Lady | San Secondo Parmense (PR)

Toscana

Tuttobene | Campi Bisenzio (FI)

Ditta Artigianale | Firenze NUOVO INGRESSO

Gilli | Firenze

Paszkowski | Firenze

Marche

Picchio | Loreto (AN)

Umbria

Il Molino Centumbrie | Magione (PG)

Lazio

Spazio Bar e Cucina | Roma

Abruzzo

Caprice| Pescara

Campania

Sal De Riso Costa d’Amalfi | Minori (SA)

Puglia

300mila | Lecce

Sicilia

Sciampagna | Marineo (PA)

Caffè Sicilia | Noto (SR)

Antico Caffè Spinnato | Palermo

