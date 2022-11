Guida Michelin 2023: a Cannavacciuolo 3 stelle, quattro nuovi 2 stelle

È tempo di stelle: in Franciacorta viene presentata l'edizione 2023 della Guida Michelin Italia. Vengono assegnate le nuove stelle, le stelle verdi e i premi speciali. I risultati potrebbero confermare l'Italia come secondo Paese per ristoranti stellati e la Rossa potrebbe accogliere un nuovo tristellato (nel 2022 non ce ne furono).

Guida Michelin 2023: svelate le nuove stelle

I nuovi stellati (***)

Villa Crespi - Antonino Cannavacciuolo - Orta San Giulio

Tutti gli undici tre stelle dell'edizione 2022 della Guida sono stati confermati anche per il 2023.

Qui l'elenco completo: Norbert Niederkofler al st. Hubertus di San Cassiano (BS); Chicco e Bobo Cerea Da Vittorio a Brusaporto (Bg); Nadia e Giovanni Santini del Dal Pescatore a Canneto sull'Oglio (Mn); Niko Romito al Reale di Castel di Sangro (Aq); Riccardo Monco e Annie Féolde all'Enoteca Pinchiorri di Firenze; Enrico Bartolini al Mudec di Milano; Massimo Bottura all'Osteria Francesca di Modena; Heinz Beck al La Pergola di Roma; Massimiliano Alajmo a Le Calandre di Rubano (Pd); Mauro Uliassi a Senigallia (An).

Tre stelle Michelin per Cannavacciuolo

I nuovi stellati (**)

Acquolina - Daniele Lippi - Roma

Enoteca La Torre - Domenico Stile - Roma

St. George by Heinz Beck - Salvatore Iuliano - Taormina (Me)

Locanda Sant’Uffizio Enrico Bartolini - Gabriele Boffa - Penango (At)

I quattro nuovi due stelle sono tutti cuochi con meno di 35 anni.

I nuovi due stelle Michelin

I nuovi stellati (*)

Andrea Aprea – Andrea Aprea - Milano

Balzi Rossi – Enrico Marmo – Ventimiglia

Casa Buono – Antonio Buono - Ventimiglia

Locanda Tamerici – Mauro Ricciardi – Amelia

Suinson - Alessandro Martellini – Selva Val Gardena

La Stua de Michil – Simone Cantafio – Corvara in Badia

Luis Stube – Luis Haller – Lagundo

Caffè Nazionale – Paolo Griffa - Aosta

Anima – Michele Cobuzzi – Milano

Bolle – Marco Stagi – Lallio

Cannavacciuolo Wineyard – Marco Suriano – Casanova di Terricciola

Terramira – Filippo Scapecchi – Capolona

Chic Nonna – Vito Mollica – Firenze

Campo del Drago – Matteo Temperini – Montalcino

Sintesi – Sara Scarsella e Matteo Compagnucci – Ariccia

Pulejo – Davide Puleio – Roma

Sereno Al Lago – Raffale Lenzi – Torno

Contemporanea – Davide Marzullo – Lomazzo

Vitium – Michele Minchillo – Crema

Ristorantino – Martino Leone – Sauze di Cesana

La Gioconda – Davide Di Fabio – Gabbice Monte

Osteria del Viandante – Jacopo Malpeli Rubiera

Il Tiglio – Enrico Mazzaroni – Montemonaco

Famiglia Rana – Giuseppe D’Acquino – Oppeano

Lino – Federico Sgorbini e Andrea Ribaldone – Pavia

Paca – Niccolò Palumbo – Prato

Il Fuoco Sacro – Luigi Bergeretto e Alessandro Menditto – San Pantaleo

Maeba – Marco Caputi – Ariano Irpino

Senso – Alessandro Tormolino – Amalfi

Mec - Carmelo Trentacosti – Palermo

Principe Cermai – Massimo Mantarro – Taormina

Limu – Nino Ferreri – Bagheria

Tenerumi – Davide Guidara – Vulcano

A La Gioconda di Davide Di Fabio e all'Osteria del Viandante di Jacopo Malpeli sono state assegnate anche le stelle verdi.

Premio Michelin Chef Mentore

Il Premio Michelin Chef Mentore 2023 va ad Enrico Bartolini con Enrico Bartolini al Mudec.

Premio Michelin Servizio di Sala

Il Premio Michelin Servizio di Sala 2023 va a Michael Falk ed Eleonora Corazza dell'Apostelstube di Bressanone (Bz).

Miglior Sommelier Michelin 2023

Stefano Quero di Condividere a Torino è il vincitore del Premio Michelin Miglior Sommelier 2023.

Il premio Sommelier a Stefano Quero

33 nuovi stellati

Sono 33 i nuovi stellati (una stella) e 19 le nuove stelle verdi nella Guida Michelin 2023.

Premio Michelin Giovane Chef 2023

A Davide Guidara de I Tenerumi a Vulcano, 28 anni, è il Miglior Giovane Chef 2023. Per lui anche la stella verde.

Il premio consegnato a Davide Guidara

Le stelle verdi 2023: c'è anche Piazza Duomo

Ecco le stelle verdi 2023:

Il Mirto - Ischia (Na)

Vite - Coriano (Rn)

Vignamare - Andora (Sv)

Contrada Bricconi - Oltressenda Alta (Bg)

Il Colmetto Rodengo Saiano (Bs)

Villa Pignano - Volterra (Pi)

Lokanda Devetak - Savogna d’Isonzo (Go)

Aimè - Bologna

La Bandiera - Civitella Casanova (Pe)

D.One Restaurant - Roseto degli Abruzzi (Te)

Il Cantinino - Madesimo (So)

Poggio Rosso - Castelnuovo Berardenga (Si)

El Molin - Cavalese (Tn)

La Tana Gourmet - Asiago (Vi)

La Peca - Lonigo (Vi)

Piazza Duomo - Alba (Cn)

Le stelle per le new entry

Marco Do, direttore Comunicazione e Relazioni Esterne Michelin Italia, ha annunciato che dei 150 nuovi ristoranti segnalati sulla Rossa per il 2023, 10 riceveranno la stella rossa e 5 la stella verde. Per la prima volta Michelin ha infatti anticipati i nuovi nomi già da febbraio, inserendoli sulla sua App.

Al via la presentazione

Ha ufficialmente preso il via la presentazione della nuova Guida Michelin. La conduzione è affidata a Petra Loreggian di Rtl, mentre il direttore internazionale delle Guide Gwendal Poullennec ha salutato i presenti a distanza. Sul palco è invece salito Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta, che per il terzo anno ospita l'evento. Loreggian ha anticipato che saranno 60 le novità in questa edizione della Guida.

Gwendal Poullennec

I numeri della scorsa edizione della Guida Michelin

In attesa di scoprire cosa la Rossa avrà da dire ricordiamo i numeri della scorsa edizione: 11 tristellati, 38 bistellati (2 gli ingressi nel 2022), 329 ristoranti a una stella (33 gli ingressi lo scorso anno), per un totale di 378 ristoranti.

I nuovi ristoranti sulla Guida Michelin Italia 2023

Questi i nuovi ingressi divisi per regione.

BASILICATA

Bramea a Palazzo San Gervasio (Potenza).

CAMPANIA

Aquadulcis a Vallo della Lucania (Salerno)

Casa Colonì a Paestum (Salerno)

Casa Gallo a Pompei (Napoli)

Casa Rispoli a Cava de' Tirreni (Salerno)

Casamare a Salerno

Cru.do.re a Napoli

Essencia Restaurant a Napoli

Hydra a Salerno

Le Reve a Forio (Ischia-Napoli)

Locanda Gesù Vecchio a Napoli

Marotta a Squille (Caserta)

Michelasso a Napoli

Mima a Vico Equense (Napoli)

Noa a Napoli

Suscettibile a Salerno

Urubamba a Napoli

Volta del Fuenti a Vietri sul Mare (Salerno)

CALABRIA

Locanda Toscano a Pizzo Calabro (Vibo Valenzia)

EMILIA ROMAGNA

Ahimè a Bologna

Alto a Fiorano Modenese (Modena)

Bottega Aleotti a Crevalcore (Bologna)

Makorè a Ferrara

Trattoria Da Lucio a Rimini

Trattoria da Me a Bologna.

FRIULI VENEZIA GIULIA

AB Osteria Contemporanea a Lavariano (Udine)

Indiniò a Raveo (Udine)

Osteria Sant'Andrea a Brazzacco (Udine)

Sostansa a Pordenone.

LAZIO

Cipasso Bistrot a Roma

Dolia a Gaeta (Latina)

Forma a Civitavecchia (Roma)

Giano a Roma

Locanda Altobelli a Terracina (Latina)

Locanda Marchesani a Pomezia (Roma)

Mogano a Formello (Roma)

Namo Ristobottega a Tarquinia (Viterbo)

Osteria della Trippa a Roma

Poldo e Gianna Osteria a Roma

Pulejo a Roma

Rinaldi al Quirinale a Roma

Romanè a Roma

Sintesi a Ariccia (Roma)

Terramadre a Nettuno (Roma)

LIGURIA

Bino Ricchebuono a Savona

Casa della Rocca a Dolcedo (Imperia)

Osteria della Foce a Genova

Osteria Didù a Imperia

LOMBARDIA

Ad Astra a Santa Maria della Versa (Pavia)

Altatto a Milano

Bolle a Lallio (Bergamo)

Borgia Milano a Milano

Ca' Mila a Alserio (Como)

Contrada Bricconi a Oltressenda Alta (Bergamo)

Cut Ristorante a Caravaggio (Bergamo)

Da Nadia a Clusane d'Iseo (Brescia)

Dry Aged a Milano; Felter alle Rose a Salò (Brescia)

Filo a Lezzeno (Como)

Giannino a Milano

Grow Restaurant a Albiate (Monza e Brianza)

Il Colmetto a Ponte Cingoli (Brescia)

Impronta a Albairate (MIlano)

La Cucina de' Mibabbo a Milano

La Locanda di Fabio e Vale a Offanengo (Cremona)

Lino a Pavia. Locanda Viola a Pagazzano (Bergamo)

Mater Bistrot a Milano

Moebius a Milano

Mos a Desenzano del Garda (Brescia)

Motelombroso a Milano

Osteria degli Angeli a Malnate (Varese)

Remulass a Milano

Sucar Brusc a Mantova

Vivace a Brescia.

MARCHE

Anastasia a Civitanova Marche (Macerata)

Dalla Gioconda a Gabicce Monte (Pesaro Urbino)

Il Tiglio a Montemonaco (Ascoli Piceno)

Osteria Zanchetti a Fossombrone (Pesaro Urbino)

Portanova a Urbino

Signore te ne ringrazi a Macerata

PIEMONTE

/gu.stà.re/oltrecucina a Borgomanero (Novara)

Caffè Bertaina Ostaria a Mondovì (Cuneo)

Caffè delle Rose Bistrot a Verbania

Cucine Nervi a Gattinara (Vercelli)

Da Politano a Boves (Cuneo)

De Gustibus a Chieri (Torino)

Faulà a Cerreto Langhe (Cuneo)

I 5 Sensi a Cuneo

Opera a Torino

Tuorlo a Torino

Vascello d'Oro a Carrù (Cuneo)

z' Makanà Stubu a Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola)

PUGLIA

Coquus a Lucera (Foggia)

La Kucina a Foggia

Maraviglioso Osteria Moderna a Polignano a Mare (Bari)

SARDEGNA

Al Veda a Aglientu (Sassari)

SICILIA

Limù a Bagheria (Palermo)

Mec Restaurant a Palermo

Palazzo Branciforte a Palermo

Qualia a Cefalù (Palermo)

Secondo Tempo a Termini Imerese (Palermo)

Zàghara Restaurant a Caltanissetta

TOSCANA

20 posti a Empoli (Firenze)

Antica Farmacia a Palaia (Pisa)

Campo Cedro a Siena

Degusteria Italia a Firenze

Eaté a Follonica (Livorno)

Enoteca Meucci a Cortona (Arezzo)

Futura Osteria a Monteriggioni (Siena)

Guné San Frediano a Firenze

Il Frantoio a Colle di Val d'Elsa (Siena)

Il Narciso a Carrara

Il Visibilio a Castelnuovo Berardenga (Siena)

Innocenti Wine Experiences a Poggibonsi (Siena)

Locanda dei Banchieri a Fosdinovo (Massa-Carrara)

Locanda Lo Scopiccio a Perignano (Pisa)

Nida a Lucca

Osmosi a Montepulciano (Siena)

Osteria La Solita Zuppa a Chiusi (Siena)

Terramira a Capolona (Arezzo)

Ventuno Bistrot a Firenze

Villa Pignano a Volterra (Pisa)

TRENTINO ALTO ADIGE

Burjè 1968 a Corvara (Bolzano)

Cocun Cellar Restaurant a San Cassiano (Bolzano)

Grual a Pinzolo (Trento)

Locanda Camorz a Mezzocorona (Trento)

Locanda delle Tre chiavi a Isera (Trento)

Osteria a 'Le Due Spade' a Trento

Tubladel a Ortisei (Bolzano)

VALLE D'AOSTA

Bar à Fromage a Cogne (Aosta)

Trattoria di Campagna a Sarre (Aosta)

VENETO

Campidoglio Bistrò a Verona

El Brite di Larieto a Cortina d'Ampezzo (Belluno)

Famiglia Rana a Oppeano (Verona)

Fiola a Dopolavoro a Venezia

Incàlmo a Este (Padova)

Osteria della Tana a Asiago (Vicenza)

Radici Restaurant a Padova

Bib Gourmand, i nuovi ingressi nella Michelin 2023

Ecco la lista completa delle 29 novità.