Ristoranti che passione, per la guida il cuoco emergente è Stefano Mocellin

Tante sono le guide ristoranti, poche quelle che si distinguono, pochissime quelle che durano da 15 anni e sono radicate nel territorio, e Ristoranti che passione, diretta dall’editore Riccardo Penzo, è una presenza rassicurante nel guidare il suo affezionato pubblico che anno dopo anno spazia anche fuori del Veneto per raggiungere regioni limitrofe come Lombardia e Friuli. Non è uno sterile elenco di ristoranti ma «un portolano da consultare e seguire nel mare delle possibilità gastronomiche che il nostro territorio offre» ispirandoci alle parole di Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio della Regione Veneto.

La cover Ristorati che passione



Le migliori tavole del Veneto

Quest’anno la corposa ed elegante edizione, che si fregia del nuovo logo per i 3 lustri di onorata attività, ha ricevuto una doppia presentazione: mercoledì 30 novembre all’Appe (Associazione provinciale pubblici esercizi) di Padova e lunedì 5 dicembre alla platea di giornalisti al ristorante Le Vescovane di Vicenza.



La volontà comune è quella di promuovere alcuni giorni della settimana con delle promozioni, alla prima visita, dei soci che acquistano la pubblicazione in libreria, per provare le tipicità di stagione. «La finalità dell’iniziativa – dichiara Erminio Alajmo, presidente Appe - è quella di promuovere l’impegno dell’editore, che ha saputo innovare il panorama delle Guide gastronomiche e valorizzare alcune tra le migliori tavole della nostra regione, per questo è arrivato anche il patrocinio del Consiglio Regionale del Veneto. Grazie alla nuova app 3.0 per cellulari, l’ebook provinciale e il cartaceo illustrato, si riesce ad attrarre giovani e appassionati di gastronomia. È importante far conoscere quei gestori illuminati, che lui definisce “quelli che ci mettono il cuore”, che hanno fatto della loro passione per l’accoglienza un’esperienza da provare, anche con degli utili sconti sulle pietanze a coppia di persone».

Premiazione Stefano Mocellin Al Padovanino



I premi

Alle presentazioni di lunedì 5 dicembre era presente anche l’Associazione sommelier del Veneto col delegato provinciale, per l’assegnazione del premio 2022 al miglior sommelier Ais del circuito, a Ottavio Venditto del Ristorante Glam di Venezia. Mentre a quella del 30 novembre Giuliano Lionello, vicepresidente Appe, che da anni patrocina il circuito ha consegnato due importanti riconoscimenti regionali che l’Editore ha voluto assegnare al territorio padovano: il “Talento emergente Che Passione 2022” è lo chef Stefano Mocellin del ristorante Al Padovanino; e la “Menzione speciale Che Passione 2022” assegnata, grazie alle segnalazioni enogastronomiche di giornalisti, al Ristorante Valbruna di Limena.



Ecco tutti i riconoscimenti: