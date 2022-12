Roma de La Pecora Nera 2023, Il Pagliaccio si conferma miglior tavola cittadina

La ventesima edizione della guida sull’offerta enogastronomica laziale “Roma de La Pecora Nera 2023”, è stata presentata nella Capitale al Mercato di Campagna Amica del Circo Massimo. Il volume racconta a 360 gradi l’offerta enogastronomica dell’intera regione ed l’unica al mondo a certificare in blockchain le proprie recensioni. Per le migliori tavole cittadine si conferma al primo posto assoluto anche quest’anno Il Pagliaccio, con Anthony Genovese in cucina e Matteo Zappile in sala, seguito da La Trota dei fratelli Serva a Rivodutri (RI) e da Pipero guidato dall’affiatato trio Alessandro Pipero, Ciro Scamardella e Achille Sardiello, appaiati al secondo posto. La classifica è stata redatta in collaborazione con Hqf - High Quality Food - azienda leader nella produzione e fornitura agli operatori di prodotti con tracciabilità e certificazioni di qualità.

Il Pagliaccio, recensito come miglior locale a Roma

Vino in vetrina e la novità dell'olio

Rinnovata la presenza del premio per “La carta dei vini by Ritter de Záhony” assegnato a Menabó Vino e Cucina, Osteria di Maccarese e Sintesi. Ai sei locali premiati è stata consegnata una targa in porcellana dipinta a mano per l’occasione dall'artista giapponese Yuriko Damiani. Fra le tante novità si conferma l’attenzione della guida per l’olio evo di qualità e ogni ristorante è stato svalutato su questo aspetto, con indicazione chiara sul prodotto. I migliori oli saranno premiati in occasione di “Evoluzione, percorsi dell’extravergine di qualità”, evento riservato agli operatori del settore Horeca organizzato dalla casa editrice insieme a Oleonauta di Simona Cognoli la cui quinta edizione si terrà lunedì 30 gennaio 2023 al Macro - Museo d’Arte Contemporanea di Roma.

«Sin dalla nascita della casa editrice - dichiarano gli editori e curatori del volume Simone Cargiani e Fernanda D’Arienzo - raccontiamo ai lettori il nostro approccio talebano alla recensione dei ristoranti, visitati in forma anonima pagando il conto così da non ricevere trattamenti di favore. Dall’anno scorso possiamo dimostrare questo modo di operare grazie all’aiuto della tecnologia blockchain. I nostri ispettori, infatti, caricano nel sistema sviluppato dalla startup posti i documenti di pagamento, la data della visita e le foto dei piatti provati, dati che sono poi notarizzati grazie al servizio Giotto OnChain SaaS fornito da Almaviva, azienda leader nell’innovazione digitale, diventando così non modificabili».

Il format della guida

La Pecora Nera Editore, casa editrice indipendente, ha dedicato nella guida alle varie realtà tre sezioni per un totale di 656 indirizzi censiti. La prima dedicata alle tavole in cui consumare i pasti principali (ristoranti, osterie, pizzerie, etnici, ecc.), la seconda ai luoghi in cui effettuare delle soste all’insegna del gusto durante la giornata (bar, caffetterie, pasticcerie, hamburgherie, ecc.) e la terza alla spesa di qualità nelle botteghe del gusto suddivise a loro volta in 15 tipologie (enoteche, macellerie, pescherie, pastifici, ecc.)

Anche quest’anno, infatti, si è conferma la collaborazione con la Fondazione Campagna Amica che ha utilizzato la guida per far conoscere la rete dei mercati a marchio proprio in cui il cittadino può fare la spesa direttamente dal produttore, in una logica di filiera corta. Ma intende anche valorizzare e promuovere i ristoranti che hanno scelto materie prime di alta qualità.

«In questa guida - ha detto Carmelo Troccoli, direttore della Fondazione Campagna Amica - abbiamo voluto selezionare, insieme a Pecora Nera, proprio quei locali che, nel loro quotidiano, applicano le regole di sostenibilità legate alla stagionalità, al non spreco e al tema del rispetto dell’ambiente».

«La Guida de “La Pecora Nera” - ha sottolineato Nicola Zingaretti, presidente uscente della Regione Lazio - non è solo un elenco di indirizzi, ma una proposta figlia della passione per il food e di giudizi limpidi, garantiti da assoluto anonimato,in piena sintonia con le iniziative regionali su enogastronomia e turismo». A sostegno della valorizzazione dell’enogastronomia regionale, la Regione ha istituito dei premi per i ristoratori che promuovono, attraverso le loro ricette, il nostro patrimonio agroalimentare.

La Pecora Nera Editore è in vendita nelle librerie e nel sito della casa editrice al prezzo di 14,90€ e i contenuti sono disponibili nell’app gratuita Buon APPetito! scaricabile da http://onelink.to/pne_buonappetito