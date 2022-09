Cambio al vertice delle Guide Espresso. Lascia Vizzari, al suo posto Grignaffini e Gardini

Cambio al vertice delle Guide Espresso: lo storico direttore, Enzo Vizzari, ha salutato i suoi collaboratori, annunciando che avrebbe lasciato il suo ruolo per ricoprire quello di consulente per l'edizione 2023. Al suo posto Andrea Grignaffini, storico capo panel dell’Emilia e per molti anni della Lombardia, e Luca Gardini, campione di degustazione, che ha curato con Luciano Ferraro la guida vini del Corriere.

Enzo Vizzari (Fonte Facebook)

Per l'edizione 2023 sarà consulente

Secondo quanto pubblicato da Luciano Pignataro Food & Blog, Vizzari avrebbe mandato una mail ai suoi collaboratori per salutarli e ringraziarli con il seguente testo: “Come sapete, le Guide sono passate sotto la proprietà di BFC Media, che continuerà a pubblicarle, con importanti novità di impostazione e contenuti. Per l’edizione 2023 il sottoscritto avrà un ruolo di “consulente”, per contribuire al passaggio dalla tradizionale alla nuova Guida Ristoranti. La direzione di BFC definirà la composizione della squadra dei collaboratori e con essi si rapporterà. Con un abbraccio, vi ringrazio tutti di cuore per lo spirito di collaborazione e d’amicizia con il quale avete contribuito al successo della “nostra” Guida”.

I primi rumors sulle nuove guide

Sempre secondo quanto pubblicato da Luciano Pignataro Food & Blog, sembrerebbe che “Gardini e Grignaffini saranno entrambi a firmare la Guida e tra i primi rumors, appare certo che le due guide torneranno a essere separate e usciranno in periodi dell’anno diversi, giocando un ruolo interattivo con il mondo web”.