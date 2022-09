Tre Bicchieri 2023: i vini migliori dell'Alto Adige per il Gambero Rosso

Continuano senza sosta le anticipazioni della guida Vini d'Italia 2023 del Gambero Rosso. I primi Tre Bicchieri a essere svelati sono stati quelli della Sicilia, che conferma la sua costante crescita e il suo panorama interessante e variegato. Sono poi arrivate le anticipazioni di Calabria e Basilicata, seguite da Valle d’Aosta, Abruzzo, Molise e Liguria. Ora è il momento dell'Alto Adige.

Alto Adige, terra di vini d'eccellenza

«L'Alto Adige è una delle regioni viticole più varie d'Italia, poco meno di 6mila ettari di vigneto che si adagiano su un'area dove altitudine, esposizione, giaciutura e suolo cambiano continuamente, offrendo combinazioni che permettono a molti vitigni di trovare il proprio territorio d'elezione, coltivati da un piccolo esercito di viticoltori che mediamente ne possiede poco più di un ettaro. Centrale l'opera delle numerose cooperative, aziende di grandi dimensioni per la regione ma in che generalmente non giungono a condurre 300 ettari di vigneto, che con grande maestria danno valore all'opera dei numerosi soci, tramutando le uve in vini di eccellenza», spiega il Gambero Rosso.

Premiati Oltradige e Bassa Atesina

I Tre Bicchieri premiano quasi tutti i principali vitigni altoatesini: dalle tradizionali schiave di Santa Maddalena e Caldaro ai riesling, veltliner e kerner delle valli Venosta e Isarco. Tanti i vini premiati che arrivano dall'Oltradige e dalla Bassa Atesina. Risalendo il corso dell'Adige sono invece i Sauvignon di Terlano a conquistare il centro del palcoscenico.

Tre Bicchieri in Alto Adige

Ecco allora l'elenco completo dei Tre Bicchieri dell'Alto Adige: