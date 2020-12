Flos Olei 2021, l'Italia domina nella Hall of Fame. Pasquale Librandi è Azienda dell'anno

Pubblicato il 30 dicembre 2020 | 12:36

l’Azienda dell’Anno è la calabrese Tenute Pasquale Librandi;

il Migliore Olio Extravergine di Oliva dell’Anno è il Nobleza del Sur - Eco Day dell’andalusa Aceites Nobleza del Sur;

l’Azienda Emergente è la toscana Azienda Agricola Cesare Diddi;

il Migliore Olio Extravergine di Oliva da Agricoltura Biologica è l’Oro del Desierto - Coupage della spagnola Rafael Alonso Aguiliera, anch’essa dall’Andalucía;

dalla Castilla-La Mancha, altra regione della Spagna, proviene il Migliore Olio Extravergine di Oliva Qualità/Prezzo, ovvero il Picual firmato da Palacio de Los Olivos.

il Premio L’Importatore dell’Anno lo vince Francesca De Ritis (Olanda);

il Premio Il Ristorante dell’Anno va al Patriarca di Bitonto (Italia), diretto dallo chef Emanuele Natalizio;

il Premio Il Giornalista dell’Anno è per Alberto Grimelli (Italia) della testata Teatro Naturale;

il Premio Speciale Cristina Tiliacos va all’azienda Marqués de Griñon Family Estate (Spagna), in ricordo del suo creatore e anima Carlos Falcó.

Le sezioni della Guida

A chi si rivolge

I profili aromatici delineati nella guida

Hall of Fame e The Best

Giunge alla sua 12ª edizione, la prestigiosa guida dedicata alle aziende di produzione olearia di tutto il mondo e ai loro oli, curata dall'esperto internazionale Marco Oreggia (che ne è anche editore) e dalla giornalista Laura Marinelli. Il volume, realizzato in duplice lingua (italiano-inglese e italiano-cinese) seleziona e racconta le migliori 500 aziende provenienti da 5 continenti e 54 nazioni, passando in rassegna un totale di ben 1.500 oli differenti. Un vero e proprio atlante olivicolo mondiale, comprensivo di introduzioni delle zone di produzione, di un'accurata descrizione, di schede di degustazione degli oli con relativi profili aromatici e più in generale di informazioni storiche e culturali, utili tanto agli appassionati quanto ai neofiti della materia. Non mancano ovviamente i premi, grazie al lavoro svolto con criteri di assoluto rigore da un panel di esperti coordinati dai due curatori. Non ci sono nuovi ingressi nella Hall of Fame, sorta di gotha mondiale dell'extravergine. Categoria, istituita per la prima volta lo scorso anno, all’interno della quale figurano le aziende premiate con voto pari a 100/100 che, dopo un’importante crescita nel tempo, hanno ormai raggiunto un traguardo stabile di eccellenza.Solo 6 le realtà presenti: le italiane(Veneto),(Toscana),(Umbria),(Lazio) e le spagnole Castillo de Canena Olive Juice e Aceites Finca La Torre (entrambe dell’Andalucía).Come consuetudine sonoe inserite per questo nell’ambita The Best:, 5 spagnole, 1 slovena, 1 croata, 1 greca e 1 cilena. Tra i titoli più importanti:Le altre aziende italiane premiate nelle varie categorie previste sono: Frantoio Anteata (Toscana), Frantoio Gaudenzi e Marfuga (Umbria), Azienda Agricola Cosmo Di Russo (Lazio), Tenuta Zuppini (Abruzzo), Madonna dell’Olivo e Fattoria Ambrosio (Campania), Società Agricola Fratelli Ferrara e Azienda Agricola Le Tre Colonne (Puglia). A completare il quadro, fuori dai confini nazionali: Señorios de Relleu e Aceites Oro Bailén - Galgón 99 (Spagna), Jenko (Slovenia), Mate (Croazia), Noan (Grecia), Agricola Pobeña (Cile).Come di consueto inoltre Flos Olei 2021 assegna anche degli. Sono riconoscimenti al di fuori delconferiti a chi, attraverso il proprio lavoro, promuove e diffonde la. In questa occasione:Anche quest’anno è presente in guida il simbolo della blockchain, strumento in grado di garantiredei processi aziendali. Mentre, così come da tradizione, le 884 pagine di Flos Olei 2021 sono stampate su carta FSC, sottolineando l’attenzione degli autori per l’. La guida è infine disponibile anche su App per iOS e Android. Le sezioni della Guida: Prefazione del volume; Introduzione alla Guida; Panoramica introduttiva dei 54 Paesi; Italia - introduzioni regionali; Spagna - introduzioni regionali; Altri Paesi del mondo. A chi si rivolge: Consumatori attenti e appassionati di enogastronomia; operatori del settore quali agronomi, periti agrari, olivicoltori, elaiotecnici, tecnologi; ristorazione di alta qualità con particolare riferimento ai ristoratori interessati alla realizzazione di un carrello o di una carta degli oli; proprietari o gestori di enoteche e wine bar; esperti assaggiatori. I profili aromatici delineati nella guida: ARAUCO (Argentina) - Fruttato medio-intenso. Colore giallo dorato intenso con decise note verdoline. All'olfatto si offre potente e deciso, caratterizzato da ampie note fruttate di pomodoro di media maturità e spiccati sentori balsamici di basilico e menta. Al gusto è pieno e avvolgente, dotato di toni di ortaggi freschi di campo, lattuga e frutta secca. Amaro e piccante decisi e ben armonizzati. BUŽA (CROAZIA) - Fruttato medio-intenso. Colore giallo dorato intenso con delicati toni verdi. All’olfatto si offre deciso e fine, dotato di eleganti note di cardo selvatico, carciofo, lattuga e netto ricordo di erbe balsamiche, con rosmarino, salvia e menta in chiusura. Al gusto è avvolgente e ampio, con toni di ortaggi di campo, fave fresche, pepe nero e mandorla. Amaro e piccante dosati ed equilibrati.Fruttato medio-intenso. Colore giallo dorato scarico. All’olfatto si offre fine e complesso, con ricche note vegetali di erbe fresche falciate, fave, sedano e lattuga, arricchite da sentori di pomodoro di acerbo e mandorla. Al gusto è ampio e avvolgente, dotato di toni di ortaggi di campo e note balsamiche, con menta, prezzemolo e salvia. Amaro e piccante presenti e dosati.Fruttato medio. Colore giallo dorato scarico. Al naso si apre avvolgente e deciso, con ampie note fruttate di pomodoro acerbo, banana, mela bianca e mandorla in chiusura. Al gusto è complesso e potente, dotato di toni vegetali di lattuga e fave fresche, arricchiti da note di erbe officinali con netto ricordo di mentuccia, salvia e basilico. Amaro spiccato e piccante dosato.Fruttato medio-intenso. Colore giallo dorato intenso con leggeri toni verdi. All’olfatto si esprime fine e di carattere, ricco di eleganti note vegetali di erbe fresche di campo, arricchite da sottili sentori balsamici di menta e rosmarino. Al gusto è complesso e avvolgente, dotato di toni di banana matura, cicoria selvatica, lattuga e mandorla dolce. Amaro e piccante decisi e dosati.Fruttato medio-leggero. Colore giallo dorato scarico. All’olfatto si apre complesso e avvolgente, dotato di eleganti note vegetali di carciofo, lattuga fresca e decisi sentori balsamici di menta, basilico e rosmarino. Al gusto è potente e fine, caratterizzato da ricchi toni di pomodoro acerbo, lattuga e spiccata mandorla dolce in chiusura. Amaro e piccante presenti e ben dosati.Fruttato intenso. Colore giallo dorato intenso con spiccati toni verdi. Al naso si esprime ricco di sentori di erbe falciate, carciofo, cardo selvatico, cicoria di campo e spiccate note di rosmarino e menta. Al gusto è deciso e pieno, caratterizzato da toni vegetali di ortaggi freschi e di mandorla acerba. Amaro e piccante spiccati e presenti.Fruttato medio-intenso. Colore giallo dorato scarico. All’olfatto si presenta complesso e avvolgente, caratterizzato da eleganti sentori fruttati di pomodoro di media maturità, banana, mela bianca e frutta secca. Al gusto è ampio e di personalità, dotato di toni balsamici di menta e basilico, arricchiti da note di mandorla dolce. Amaro e piccante presenti e molto equilibrati.Fruttato medio-intenso. Colore giallo dorato intenso con toni verdi. Al naso si apre ampio e di personalità, con eleganti note fruttate di pomodoro di media maturità, mela bianca, arricchite da sentori speziati di pepe nero, menta, basilico e origano. Al gusto è avvolgente e fine, dotato di toni vegetali di carciofo, lattuga, fave fresche e mandorla. Amaro potente e piccante armonico.Fruttato medio. Colore giallo dorato intenso con leggere nuance verdi. Al naso si offre deciso e avvolgente, con toni fruttati di pomodoro acerbo, banana, mela bianca e sottili sentori balsamici di salvia, origano e menta. Al gusto è complesso e morbido, dotato di ampi toni vegetali di lattuga, cicoria e mandorla in chiusura. Amaro e piccante dosati e ben armonizzati.Fruttato intenso. Colore giallo dorato intenso con sfumature verdi. Al naso si apre ampio e deciso, ricco di sentori fruttati di pomodoro di media maturità, cui si aggiungono note aromatiche di rosmarino, menta e pepe nero. In bocca è avvolgente e di carattere, con toni dicardo selvatico, cicoria di campo, lattuga e mandorla dolce. Amaro e piccante presenti e ben armonizzati.Fruttato intenso. Colore giallo dorato intenso con decisi riflessi verdi. Al naso si apre potente e fine, dotato di ampie note vegetali di carciofo, cardo selvatico, cicoria e lattuga. In bocca è ampio e avvolgente, ricco di toni di verdure di campo e note fresche di menta, salvia e rosmarino. Amaro e piccante decisi e dosati che chiudono in mandorla dolce.Fruttato medio-intenso. Colore giallo dorato intenso con nuance verdi. Al naso si apre potente e ampio, dotato di note fruttate di pomodoro di media maturità e banana, arricchite da sentori speziati di pepe nero, menta e origano. In bocca è avvolgente e fine, con armonici toni vegetali di cicoria selvatica, lattuga e spiccata mandorla in chiusura. Amaro e piccante presenti e dosati.Fruttato medio. Colore giallo dorato intenso con sottili nuance verdi. All’olfatto si esprime avvolgente e molto fine, caratterizzato da ampie note fruttate di pesca gialla, albicocca matura, pomodoro acerbo e sentori balsamici di menta, timo e basilico. Al gusto è complesso e di personalità, dotato di spiccati toni di lattuga, pepe nero e noce fresca. Amaro e piccante presenti e ben armonizzati.Fruttato medio. Colore giallo dorato intenso con leggere note verdi. All’olfatto si apre elegante e peculiare, ricco di decise note vegetali di carciofo e mandorla, impreziosite da sentori balsamici di menta e rosmarino. Al gusto è fine e composto, dotato di armonici toni vegetali di cicoria di campo, lattuga e noce fresca in chiusura. Amaro e piccante dosati e presenti.Fruttato medio-intenso. Colore giallo dorato intenso con delicati toni verdi, limpido. All’olfatto si apre ampio e avvolgente, dotato di eleganti toni fruttati di pomodoro di media maturità, mela bianca, banana, arricchiti da freschi sentori di basilico e menta. In bocca è complesso e vegetale, con note di fave, lattuga e noce matura. Amaro spiccato e piccante ben presente e dosato.Senza una classifica di merito e senza premiati una Guida non sarebbe tale. Nel prodotto editoriale si distinguono lae la. La prima comprende un gruppo di aziende che hanno raggiunto un livello di eccellenza tale da meritarsi un riconoscimento alla carriera rappresentato dal punteggio di 100/100. Mentre la The Best è una lista di aziende alle quali viene attribuito un premio qualità declinato in diverse categorie. L’assegnazione del premio non dipende tanto dai valori organolettici degli oli presentati, quanto dalla costanza qualitativa di ogni realtà produttrice nel corso degli anni e dal valore aggiunto che questa apporta al territorio in cui si colloca.Infatti l’extravergine risente, già dopo qualche mese di vita, di una graduale caduta dei suoi pregi organolettici: per questo non vogliamo legare strettamente il riconoscimento all’exploit del singolo olio. Partiamo dalle strutture premiate come migliori aziende, eleggendo l’Azienda dell’Anno, ma anche dando rilievo a realtà giovani o collocate in territori marginali (l’Azienda Emergente e l’Azienda di Frontiera) o che si differenziano per la passione e la cura delle persone che ne fanno parte (l’Azienda del Cuore).Segue la carrellata dei migliori oli, da quello dell’Anno a quelli all’interno delle categorie (da Agricoltura Biologica, Monovarietale, Blended e Dop/Igp); senza dimenticare l’azienda con la migliore tecnologia di estrazione e quelle che emergono per aver saputo unire alla qualità i grossi volumi, un prezzo conveniente o un packaging accattivante.Alla The Best si aggiungono tre premi: all’Importatore dell’Anno, al Ristorante dell’Anno e un premio speciale intitolato a Cristina Tiliacos, giornalista e preziosa collaboratrice della Guida purtroppo improvvisamente mancata. Quest’ultimo lo dedichiamo a persone, enti o associazioni di categoria che hanno operato con impegno nella promozione e diffusione della cultura del settore olivicolo.: Flois Olei: Marco Oreggia e Laura Marinelli: Marco Oreggia: 884: 40 euro