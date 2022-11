A poche ore dalla presentazione ufficiale della Guida Oro I Vini di Veronelli 2023, prevista per il 18 novembre al Castello di Masino (To), il Seminario Permanente Luigi Veronelli svela le eccellenze enologiche selezionate tra 16.625 vini valutati, per un totale di 2.104 produttori recensiti. Con la collaborazione del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano, venerdì 18 novembre, nel Salone degli Stemmi del Castello di Masino, saranno infine svelati i dieci Sole, premi speciali assegnati dalla Redazione ad altrettanti “racconti in forma di vino” rappresentativi della competenza, della creatività e dell’impegno dei produttori italiani.

La Guida Oro I Vini di Veronelli svela i cinque Migliori Assaggi 2023 e altri premi speciali

Un anno di visite, degustazioni e incontri da parte della Redazione consente di consigliare al Lettore 436 campioni insigniti delle Tre Stelle Oro (CLICCA QUI per l'elenco completo): dal Sudtirolo alla Sicilia, le tre stelle dorate sono state attribuite esclusivamente ai vini che hanno conseguito una valutazione di almeno 94/100 da parte dei curatori Andrea Alpi, Gigi Brozzoni, Marco Magnoli e Alessandra Piubello.

Il Seminario Veronelli, associazione senza scopo di lucro che redige e pubblica il volume come editore indipendente, rivela anche i “top five”, cioè i Migliori Assaggi dell’edizione 2023, campioni che hanno ottenuto il giudizio in centesimi più elevato nella rispettiva tipologia.

La cinquina dei Migliori Assaggi della Guida ai vini d’Italia Veronelli

Miglior Vino Spumante 2023

Trento Brut di Riserva del Fondatore 976 2011 dell’azienda Letrari (Rovereto - Tn)

Miglior Vino Bianco

Dut’Un Venezia Giulia Bianco 2019 di Vie di Romans (Mariano del Friuli - Go)

Miglior Rosato

Al Sì Costa Toscana Rosato 2021 di Duemani (Riparbella - Pi)

Miglior Vino Rosso

Barolo Riserva Falletto Vigna Le Rocche 2016 di Bruno Giacosa (Neive - Cn)

Miglior Vino Dolce o da Meditazione

Le Petit 2018 prodotto da Manincor (Caldaro - Kaltern Bz)

Grazie all’accurata opera di selezione e valutazione, la Guida Veronelli 2023 ha assegnato, inoltre, il titolo di Grande Esordio a 26 nuovi vini che, alla loro prima apparizione, hanno raggiunto o superato la soglia dell’eccellenza.

I vini che hanno ricevuto il titolo di Grande Esordio