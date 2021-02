Il nuovo catalogo del Gallo Rosso per vacanze “diverse” in Alto Adige

Pubblicato il 14 febbraio 2021 | 13:34

Vacanze in coppia o in famiglia, per godere della natura e dello stile di vita altoatesini

Lo stile di vita in un maso altoatesino

Il nuovo catalogo Gallo Rosso

È possibile ricevere il catalogo a casa propria, su ordinazione

ella speranza che la situazione pandemica migliori, o semplicemente per dare un po’ di nutrimento ai sogni e alle aspettative di tutti noi, è pronto da sfogliare il nuovodi, “Agriturismo - Le vacanze diverse”. Una vacanza in un maso Gallo Rosso inrappresenta, infatti, un tipo di esperienza “diversa” rispetto alle altre, e unica perché ricca di momenti indimenticabili dalle forti emozioni. Assistere alla nascita di un vitellino nella stalla, vedere il sole tramontare dietro lee tingere il cielo di rosa, sentire il profumo pungente deie l’aria fresca e pulita che riempie i polmoni non capita di certo tutti i giorni.In coppia, in gruppo o in famiglia, soggiornare in unsignifica vivere a stretto contatto con lae con la, apprezzare le spettacolari particolarità di ogni stagione - fiori, neve, foglie colorate, prati verdi - e gustare i sapori genuini di frutta e verdura appena raccolte e ledella contadina con torte fatte in casa, pane e latte freschi, salumi, marmellate e succhi del maso, tutto in abbondanza.La vacanza al maso per i bambini significa libertà, avventura, scoperta e divertimento; per i grandi, puro relax, quiete e assoluta sicurezza, sia dal punto di vista della pandemia (ogni nucleo soggiorna nel proprio appartamento, dove al mattino viene consegnata la colazione), sia per la totale assenza di pericoli.Il nuovo catalogo 2021 di Gallo Rosso è composto di 144 pagine, all’interno delle quali sono presenti circa 300 degli oltre 1600in tutto l’Alto Adige associati a questo marchio. I masi sono descritti per numero di fiori (da 2 a 5), tipologia di servizi, dotazioni delle strutture, posizione rispetto al territorio, riferimenti di contatto e prezzi minimi/massimi.Tutti i masi non inseriti all’interno del catalogo si trovano con le stesse informazioni sul sito www.gallorosso.it Il nuovo catalogo “Agriturismo - Le vacanze diverse 2021” può esseregratuitamente compilando il form di “Servizio invio catalogo” sul sito di Gallo Rosso.Si consiglia di prenotare con largo anticipo in quanto si tratta di strutture piccole con un massimo di 5 appartamenti oppure 8 camere.Per ulteriori informazioni: www.gallorosso.it