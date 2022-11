Pasticceria Dalmasso conquista la vetta della Guida 2023 del Gambero Rosso

È stata pubblicata la 12ª edizione della guida Pasticceri&Pasticcerie 2023 di Gambero Rosso, da quest’anno in collaborazione con Club Kavè - Il Club dell'Espresso Italiano. Al vertice con il riconoscimento delle Tre Torte D'Oro con 95 punti è la Pasticceria Dalmasso di Avigliana (To). Si conferma fuori classifica con il riconoscimento delle Tre Torte D'Oro Iginio Massari, un pezzo di storia dell’alta pasticceria italiana e ambasciatore dell’arte dolce nazionale nel mondo; mentre sono 29 i locali che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte, con due nuovi ingressi: la Pasticceria Gruè di Roma e il Caffè Cavour 1880 di Bergamo (Gruppo Da Vittorio). Per l'edizione 2023 sulla guida compaiono le Migliori Due Torte, ovvero i 63 locali che sono a un passo dalla vetta e aumentano le tipologie di premi speciali con 10 premiati. In appendice, infine, si trova la sezione dedicata ai Migliori Pastry Chef che operano in grandi ristoranti italiani.

Cinquanta nuove realtà per la prima volta nella guida

Sono 620 indirizzi recensiti nell’edizione 2023 di Pasticceri&Pasticcerie, con 50 realtà che entrano per la prima volta in guida distribuite in tutto il territorio nazionale. Un panorama articolato di locali che accanto agli indirizzi nelle grandi città vede tante interessanti realtà della piccola provincia e format che spaziano dalla pasticceria pura ai locali ibridi. «Anche quest’anno la Guida Pasticceri&Pasticcerie traccia i maestri dell’arte bianca che, dal Sud al Nord, ci raccontano attraverso le loro creazioni i sapori dei nostri territori e il meglio che le eccellenze Made in Italy offrono - dichiara Paolo Cuccia, presidente del Gambero Rosso - La Sostenibilità diventa un concetto sempre più presente nella scelta degli ingredienti, nella produzione, nel design e nel packaging esaltando la bontà dei prodotti».

A cui si aggiunge Luigi Salerno, amministratore delegato che ha dichiarato: «La grande pasticceria italiana continua a crescere ed evolversi con creazioni che soddisfano gli occhi e il palato. La conoscenza delle materie prime e la competenza dei grandi professionisti hanno portato questo comparto a raggiungere standard qualitativi sempre più elevati. Un’evoluzione che raccontiamo per il 12esimo anno segnalando come sempre il meglio che il panorama italiano di questo settore offre».

Tutti i premiati con le Tre Torte

95 punti

Dalmasso di Avigliana (To)





Biasetto di Padova

Maison Manilia di Montesano sulla Marcellana (Sa)

93 punti

Besuschio di Abbiategrasso (Mi)

Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro di Piaggine (Sa)





Gino Fabbri Pasticcere di Bologna

Fabrizio Galla di San Sebastiano da Po (To)

Pasquale Marigliano di Nola (Na)

Nuovo Mondo di Prato

Sal De Riso Costa d’Amalfi di Minori (Sa)

Walter Musco - Bompiani di Roma





Acherer Patisserie.Blumen di Brunico/Bruneck (Bz)

Belle Hélène di Tarquinia (Vt)

Fusto Milano di Milano

Gruè di Roma ( nuovo ingresso)

Ernst K Knam di Milano

Pasticceria Marisa di San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Rinaldini di Rimini

Caffè Sicilia di Noto (Sr)





L’Arte Bianca di Parabita (Le)

Caffè Cavour 1880 di Bergamo - Gruppo Da Vittorio - (nuovo ingresso)

Cortinovis di Ranica (Bg)

Dolce Reale di Montichiari (Bs)

Luca Mannori di Prato

Martesana di Milano

Pepe Mastro Dolciere di Sant’Egidio Del Monte Albino (Sa)

Pasticceria Roberto di Erbusco (Bs)

Sciampagna di Marineo (Pa)

Alessandro Servida di Milano





Tutti i premiati con le Due Torte

88 punti

Atelier Damiano Carrara di Lucca

Roberto Cantolacqua Pasticcere di Civitanova Marche (Mc)

Cappello di Palermo

Sebastiano Caridi di Faenza (Ra)

d&g Patisserie di Selvazzano Dentro (Pd)

Dolciarte di Avellino

Lombardi di Osimo (An)

Pasticceria Palazzolo di Cinisi (Pa)

Piccola Pasticceria di Casale Monferrato (Al)

Dino Pettenò di Mestre (Ve)

Picchio di Loreto (An)

Pasticceria Zizzola di Noale (Ve)

87 punti

Antoniazzi di Bagnolo San Vito (Mn)

Il Chiosco di Lonigo (Vi)

Douce di Genova

Farmacia Del Cambio di Torino

Pino Ladisa di Bari

Marlà di Milano

Marra Pane Pasticceria Pausa e Delizie di Cantù (Co)

Moffa di Foggia

Morlacchi di Zanica (Bg)

Pannamore di Vasto (Ch)

Pansa di Amalfi (Sa)

La Pasticceria di Argenta (Fe)

Antico Caffè Spinnato di Palermo

86 punti

Alfieri di Correggio (Re)

ArteSapori di Lecco

Buosi Food Experience di Venegono Superiore (Va)

Caprice di Pescara

Caffè Commercio di Dolo (Ve)

Pasticceria Dell’Agnese di Torino

Ditrizio Pasticceria di Cagliari

L’Ile Douce di Milano

Nuova Pasticceria Lady di San Secondo Parmense (Pr)

Le Levain di Roma

Fabio Longhin – Pasticceria Chiara di Olgiate Olona (Va)

La Pasqualina di Almenno San Bartolomeo (Bg)

Patalani di Viareggio (Lu)

Pavé di Milano

Regina di Quadri di Bologna

Sartori di Erba (Co)

Stella di Rotondi (Av)

85 punti

Avidano di Chieri (To)

Pasticceria Busato di Isola Della Scala (Vr)

Chez Les Negres di Cagliari

Davenicio di Arzignano (Vi)

Caffè Delizia di Bolognetta (Pa)

I Dolci di Ricky di Badia (Bz)

Falicetto di Piacenza

Gabbiano di Pompei (Na)

Harry’s Pasticceria di Trieste

Ladisa Dolci e Cioccolato di Valenzano (Ba)

Mazzali di Roncoferraro (Mn)

Molineris di Carmagnola (To)

Morandin di Saint Vincent (Ao)

Pasticceria Piemontese di Cagliari

Racca di Padova

Roberto Murgia – Dolci in corso di Alghero (Ss)

Sirica di San Giorgio a Cremano (Na)

Marco Vacchieri – Dolci Intuizioni di Rivalta di Torino (To)

Verga Pasticceri di Giussano (Mb)

Viscontea di Milano





I premi speciali

Pasticcere Emergente

Beatrice Busatta di Babu Dolce e Salato di Vicenza

Novità dell’anno

Atelier Damiano Carrara di Lucca

Miglior Pasticceria Salata

Pfatisch di Torino

Garda Foodie di Riva del Garda (Tn)

Miglior Dolce Al Cioccolato

La Foresta Nera rivisitata in chiave moderna di Alessandro Servida di Milano

Miglior Comunicazione Digitale

Pasticceria Veneto di Brescia

Pavè di Milano

Miglior Packaging

Pasticceria Marisa di San Giorgio Delle Pertiche (Pd)

Stella di Rotondi (Av)

Premio Sostenibilità

Pitti Pasticceria Artigianale di Montalto Dora (To)





I migliori pastry chef, suddivisi per regione