Sparkle 2023 assegna le “5 Sfere” a 89 bollicine italiane

Le “5 Sfere”, il più alto riconoscimento di Sparkle 2023, 21ª edizione della guida ai migliori spumanti secchi italiani, edita da Cucina & Vini, sono state attribuite a 89 etichette su un totale di 860 presenti in guida, in pratica il gotha della produzione spumantistica del Belpaese. La regione sul primo gradino del podio per numero di etichette premiate è la Lombardia, grazie ai 28 riconoscimenti ricevuti, di cui 23 appartenenti alla denominazione Franciacorta Docg e 5 all’area dell’Oltrepò Pavese. Segue a quota 22 il Trentino con soli Trentodoc. 19 premi per il Veneto, tutti Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, salvo un Lessini Durello. Poi Piemonte (7), Alto Adige (5), Puglia (2), Abruzzo (2), Lazio (2) e infine, con una sola cantina a testa, Valle d’Aosta e Umbria.

La guida Sparkle 2023 ha assegnato le “5 Sfere” a 89 bollicine italiane

«La conclusione del lavoro della 21ª edizione della nostra guida - ha dichiarato Francesco D’Agostino, direttore di Cucina & Vini - sollecita, come sempre, la riflessione sul bilancio di una stagione. Dopo oltre 1.500 assaggi, la sintesi più efficace si effettua nel momento della degustazione finale, quando le migliori espressioni del Paese si incontrano e definiamo le 5 sfere. Il livello delle bollicine italiane è veramente elevatissimo, tanto da richiedere una grande concentrazione per definire i vini top. Molti sottolineano l’incredibile aumento quantitativo che ha portato il nostro Paese a una produzione, dal primo agosto 2021 al 31 luglio 2022, di 1 miliardo e 120 milioni di bottiglie, segnando un incremento di oltre il 13% rispetto allo stesso periodo a cavallo tra 2020 e 2021 (dati Icqrf). A noi piace però evidenziare come si sia alzata l’asticella dal punto di vista qualitativo e questo non soltanto nei territori classici».

Cresce intanto l’attesa per la presentazione della Guida 2023 e relativa premiazione, a cui farà seguito il momento dello “Sparkleday”, uno degli eventi più attesi dagli appassionati del buon bere di Roma e non solo. Sabato 26 novembre dalle 16 alle 22 gli eleganti saloni del Parco dei Principi ospiteranno un’appassionante degustazione con oltre 150 grandi spumanti secchi italiani, tra quelli presenti in guida.

L’elenco completo delle “5 sfere” di Sparkle 2023