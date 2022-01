“Dimagrire in pochi giorni”, la dieta lampo di Nicola Sorrentino

Nicola Sorrentino specializzato in Scienza dell'alimentazione e dietetica, in Idrologia, climatologia e talassoterapia, dal 1985 si occupa di problemi legati all'alimentazione ed è attualmente docente presso l'Università degli Studi di Pavia e Milano. È autore di libri e articoli di carattere scientifico e divulgativo. Ricordiamo “La Dieta Sorrentino” (2012), “La dieta dell’acqua” (2014), “Cambio dieta” (2014), “Grassi dentro” (2016), “Siamo gonfi non siamo grassi” (2018), “Tutta la verità sulle diete” (2018). In libreria dal 13 gennaio “Dimagrire in pochi giorni – Perdere peso velocemente e stare bene” (Salani Editore).

La copertina del libro di Sorrentino in questi giorni in libreria

Consigli pratici e ricette

Un libro che alla richiesta di una dieta veloce risponde con più di una proposta, nello stile semplice e rigoroso che da sempre contraddistingue l’autore. Dal digiuno alla chetogenica, dalla vegan-detox alla dieta liquida, tutte le soluzioni più efficaci corredate da ricette da seguire giorno per giorno. Una guida ricca di spiegazioni chiare e consigli pratici per migliorare il nostro rapporto col cibo anche dopo i primi rapidi risultati, nella consapevolezza che da un’alimentazione sana ed equilibrata dipende anche il nostro benessere generale.





«Sappiamo che perdere peso è un percorso lungo, che porta l’ago della bilancia a scendere nel tempo necessario a imparare il giusto modo di alimentarsi. Ma se i miei pazienti mi chiedono una soluzione diversa, io ho il dovere di dare loro una risposta efficace e nello stesso tempo sicura per la loro salute», ha sottolineato Sorrentino.