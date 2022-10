Luca Pappagallo torna in libreria con le ricette dei nonni giramondo

Dopo il buon successo di “Benvenuti a casa Pappagallo” (Vallardi), quello che ama definirsi “food blogger ante litteram”, Luca Pappagallo torna con un nuovo ricettario, ricco di idee golose e spunti per conquistare amici e familiari grazie al calore e al sapore della cucina casalinga.

È già disponibile in libreria e su tutti gli store digitali “Tutti i sapori di Casa Pappagallo” (Vallardi), l'ultima fatica letteraria del cuciniere toscano che in questa occasione riscopre la cucina della sua infanzia, combinandola con ingredienti provenienti da ogni angolo del mondo. Una fusione tra tradizione e innovazione apparentemente complessa, ma che si rivela semplice, alla portata di tutti, replicabile anche quotidianamente. Nel libro, composto da oltre 100 ricette, è presente una selezione di piatti per tutti i gusti, dalle deliziose éclair al caramello al ricco e succoso filetto di maiale, passando per gli gnocchi di pane con cozze e vongole, il ceviche peruviano, l’amatriciana sbagliata, il pan brioche, il pollo alle mandorle, sughi e paste.

In tutte le librerie il libro di Pappagallo

I ricordi d'infanzia

«I miei nonni - racconta Luca Pappagallo - sono sempre stati dei giramondo, attenti e curiosi osservatori e assaggiatori delle cucine dei Paesi che visitavano. Nei miei ricordi d’infanzia ai profumi delle ricette toscane si mischiano gli odori misteriosi delle spezie, delle preparazioni insolite, delle ricette di luoghi lontani e vicini riportate a casa insieme ai souvenir e alle cartoline. Seguendo questa tradizione di famiglia, ho inserito in questo libro le ricette della grande tradizione italiana e regionale, ma anche rivisitazioni, preparazioni, piatti tipici che vanno dalla Grecia al Perú alla Libia in cui riscoprirete pesce, carne e verdure in golosità sorprendenti ma sempre all’insegna della cucina di casa».

Il percorso dell'autore

Grossetano, classe 1964, Luca Pappagallo è tra i cuochi più seguiti e amati del web. Anche se si occupa di cucina a livello professionale da più di vent’anni, non si considera uno chef, bensì un “cuciniere curioso”. È un pioniere della rete: nel 1999, quando Internet era ancora agli inizi, fondò Cookaround, uno dei primi siti dedicati alla cucina in Italia. Ma è nel 2019 che fa il grande passo, mettendosi in gioco in prima persona con Casa Pappagallo, il canale YouTube/Facebook e poi Instagram diventato in un paio di anni uno dei principali punti di riferimento della cucina in Italia, con centinaia di migliaia di follower. Da qui Luca propone quotidianamente ricette di piatti golosi, autentici e soprattutto facili da replicare, conditi dalla sua simpatia e dall’immancabile godurioso assaggio finale. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo libro, “Benvenuti a Casa Pappagallo” (Vallardi) ed è anche uno dei volti del canale Food Network con il programma “In cucina Luca Pappagallo”.