Camminando con le pagine di Andrea Mattei alla scoperta dell'Alto Oltrepò Pavese

Camminando. Un incontro d’autore, passo dopo passo, con Andrea Mattei. Per parlare di libri che camminano, di sentieri che si fanno camminare, di incroci di vie e di culture, di camminatori e camminatori: silenziosi, solitari, a gruppi, curiosi, esperti, alle prime armi.

Sentieri dell'Appennino nell'Alto Oltrepò - Franco Stafforini ph

Un viaggio alla scoperta di un territorio che turisticamente offre davvero tanto, ricco di scorci naturalistici legati all’ambiente tipico dell’Appennino. Un territorio che annualmente, nella stagione estiva, viene frequentato da tanti appassionati di natura e di trakking. Anche questo è un turismo di qualità che abbraccia un territorio attrattivo e che fa da catalizzatore per tanti amanti di questo genere di vacanze. Andrea Mattei con Ediciclo ha pubblicato “L'arte di fare lo zaino” (2018) e “La Via dei Sassi. Da Bari a Matera lungo il Cammino Materano” (2018). È di Roma, classe 1964, trapiantato a Milano per lavoro: giornalista di quotidiani, settimanali e mensili, dopo dodici anni a Max, nel 2013 è approdato alla Gazzetta dello Sport, dove cura - tra l’altro - un canale web dedicato all’Arte di Camminare. Appena può si mette in cammino. Ed è da sempre curiosamente attratto dalla Via del sale. Che scatta a Varzi.

Andrea Mattei

Il territorio paradiso dell'outdoor

Oggetto di incontro e di libri presso la Biblioteca comunale Malaspiniana è Oltrebook, una nuova rassegna di incontri che comunica anche azioni di promozione e di sviluppo che fanno parte della Strategia Nazionale per le Aree Interne Alto Oltrepò Pavese - Piano di Sviluppo e di Promozione del territorio dell'Appennino Lombardo (Por Fesr Asse VI). L'incontro "passo dopo passo" con Andrea Mattei «Accende parole e visibilità sui sentieri dell'Appennino Lombardo, - dice Giovanni Palli, sindaco di Varzi, presidente della Provincia di Pavia e della Comunità Montana Oltrepò Pavese – una ricchezza che abbiamo e che vogliamo valorizzare perché Paradiso dell’outdoor a disposizione di tutti. Non è un caso che la nostra area abbia dimostrato sempre una spiccata predisposizione al cammino e alla cultura del cammino, anche grazie al lavoro associativo locale, attivo e aperto, oltre ad una passione autentica per la Natura di chi anima i nostri centri culturali. Non è una passione solitaria ma frutto di una Comunità che si muove in coro con Biblioteca, Varzi Viva e A Tutta Varzi, in linea con i principi e le azioni della Strategia Nazionale per le Aree Interne che promuovono soprattutto questa realtà di turismo slow ed esperienziale».

Sentieri dell'Appennino nell'Alto Oltrepò, racchiusi nelle pagine del libro - Franco Stafforini ph

Prossimo incontro sabato 18 febbraio

Camminando con Andrea Mattei permetterà di attrezzarci con le parole per metterci in cammino con i fatti seguendo i sentieri dell’Oltrepò Pavese un territorio definito un vero Paradiso per l'outdoor, per tutte le stagioni. Con molti itinerari tracciati e segnalati anche da una app, per tutti i livelli e i gusti, in un’area, l'Alto Oltrepò Pavese, facile e affascinante allo stesso tempo da degustare e conoscere passo dopo passo. L’incontro è aperto a tutti, grazie alla collaborazione di Ubik Voghera sarà possibile acquistare in loco i libri (Ediciclo) scritti e autografati dall’autore Andrea Mattei.

Sentieri dell'Appennino nell'Alto Oltrepò, avvolti dalle fronde - Franco Stafforini ph

Il prossimo appuntamento di Oltrebook si intitola “Una montagna di libri” e vede la partecipazione del pluripremiato scrittore Franco Faggiani, atteso in Biblioteca Comunale Malaspiniana il giorno sabato 18 febbraio alle ore 17.