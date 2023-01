Nella vita di un celebre gelatiere: in libreria “Io, Sergio Dondoli”

Nel cuore e nella testa di uno dei gelatai più famosi del mondo: Sergio Dondoli, il celebre gelatiere di San Gimignano (Si). Nel mondo della gelateria italiana e internazionale è, infatti, considerato un'autentica icona: i suoi baffi, gli accessori dall'onnipresente colore viola e quel refrain ge-la-to sillabato davanti a ogni telecamera con l'inconfondibile cadenza toscana fanno di Dondoli un personaggio unico nel suo genere. Adesso la sua storia è al centro del volume “Io, Sergio Dondoli” (edizioni Il Forchettiere, 116 pagine, 25 euro), a cura di Marco Gemelli e con foto di Luca Managlia, arricchito dall'introduzione della giornalista Eleonora Cozzella e dalla prefazione della studiosa Luciana Polliotti.

Sergio Dondoli



Viaggio autobiografico e intimo

Un viaggio autobiografico che svela il lato più intimo e meno conosciuto di Sergio Dondoli, in cui il noto gelatiere di San Gimignano - vicepresidente della Coppa del Mondo di gelateria - racconta se stesso, il suo percorso umano e professionale, gli incontri che hanno cambiato la sua vita, e la città che l'ha ospitato. Ma soprattutto un percorso che riunisce e presenta i suoi 16 gusti di gelato più apprezzati, che nel corso degli anni ha ideato e fatto assaggiare a migliaia di persone, incluse tre casate reali, capi di governo, premi Nobel e i volti più noti del jet-set mondiale. Non un ricettario con grammature e procedimenti, quindi, bensì un racconto della genesi e delle peculiarità dei gusti da lui inventati (da quello dedicato a Michelle Obama alla Crema di Santa Fina, fino alle versioni “dondoliane” di gusti mainstream come cheesecake o cookies).

Il libro Io, Sergio Dondoli



Nel libro le anche le collaborazioni con gli chef stellati

Ogni giorno la gelateria di Sergio Dondoli in piazza della Cisterna a San Giminiano viene presa d'assalto da residenti e turisti provenienti da ogni parte del mondo, e con lui hanno collaborato alcuni tra i più apprezzati cuochi stellati del panorama italiano, da Gaetano Trovato a Valeria Piccini. Il libro ne passa in rassegna dodici provenienti da tutta Italia, dando loro la parola per raccontare Sergio dal proprio punto di vista. Accanto ad essi, colleghi e amici storici come Giancarlo Timballo e Sergio Colalucci, personaggi come Dario Cecchini o Simone Fracassi e addetti ai lavori come l'editore Franco Cesare Puglisi e la gelatiera Cinzia Otri.

Le pagine di “Io, Sergio Dondoli” raccontano così storie di amicizie, legami e scoperte con un comune denominatore: il gelato e la ricerca costante della massima qualità.