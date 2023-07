Personale di sala, in un libro tutto ciò che non viene insegnato a scuola

Il libro Tecniche avanzate di vendita nella ristorazione commerciale

Come integrare la figura classica del cameriere con le nuove dinamiche dell’industria ristorativa? Quali sono le nuove competenze richieste nel lavoro ristorativo e come sfruttarle al meglio per aumentare il proprio fatturato e lavorare al meglio? A tutte queste domande, e altre ancora, prova a dare una risposta il nuovo manuale di Enrik Gjoka, “Tecniche avanzate di vendita nella ristorazione commerciale”, in libreria per la Dario Flaccovio Editore dal 14 luglio nei canali online e dal 28 luglio nelle librerie fisiche con la prefazione del direttore di Italia a Tavola, Alberto Lupini.

L’importanza del sapere del personale di sala

In “Tecniche avanzate di vendita nella ristorazione commerciale”, l’autore non si limita a descrivere e spiegare in cosa consistano le tecniche di vendita, ma illustra nel dettaglio come il sapere acquisito dal personale di sala possa essere attuato e implementato nella gestione operativa dell’impresa di ristorazione e quanto esso possa influire sull'incremento del fatturato.

Personale di sale, tutto ciò che non viene insegnato a scuola

L’obiettivo è dare al ruolo dell’operatore di sala l’attenzione che merita per rafforzare la qualità e la competitività di ogni azienda attiva nel campo della ristorazione. Il manuale tratta in dettaglio tecniche e metodologie che non vengono insegnate negli istituti alberghieri o nei corsi di formazione forniti dalle aziende del settore. «Questo libro propone un salto di paradigma trasformando la figura dell’operatore di sala da tecnico del servizio a consulente di vendita tramite l’apprendimento delle tecniche di vendita a dettaglio. Tale cambio di prospettiva genererà inevitabilmente delle reazioni controverse da parte dell’attuale sistema formativo alberghiero» dichiara l’autore.