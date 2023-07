In un libro la Puglia contemporanea di Angelo Sabatelli

I piatti di Angelo Sabatelli, chef una stella Michelin nel ristorante che porta il suo nome a Putignano (Ba), dall’iconica melanzana arrosto alla seppia con “allievi”, mandorle e limone, sono diventati, negli anni, dei veri e propri simboli di una rivoluzione culinaria che lascia tutti a bocca aperta.

La cover di Iosh! Puglia contemporanea

La sua cucina rimane profondamente ancestrale, ma con una combinazione spregiudicata degli ingredienti e con un’attitudine verso la materia prima da vero artista. Questo e molto altro è stato racchiuso nel suo libro di ricette: Iosh! Puglia contemporanea.

Chi è chef Sabatelli

Originario di Monopoli, dopo la scuola alberghiera, Angelo Sabatelli fa i suoi primi passi nel mondo della cucina in un locale di Polignano, per poi trasferirsi a Roma e cominciare a sperimentare con la sua creatività.

Questo lo spinge a fare una serie di viaggi in giro per il mondo: Jakarta, Hong Kong, Shanghai… scopre nuovi prodotti, nuove tecniche e nuove combinazioni di sapori, per poi tornare nella sua terra Natale, la Puglia, dove apre finalmente l’Angelo Sabatelli Ristorante, un luogo che racchiude tutta la sua esperienza come chef.