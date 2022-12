“Cantine storiche d’Italia”, un viaggio tra architettura ed enologia

Margherita Toffolon, architetto e giornalista, e Paolo Lauria, sommelier professionista, in un volume illustrato di grande formato, intitolato Cantine storiche d’Italia, accompagnano il lettore a visitare alcune cantine storiche, da Nord a Sud, del nostro Paese alla scoperta della storia, delle bellezze architettoniche e della loro produzione vinicola.

Il volume Cantine storiche d'Italia

Cantine storiche d’Italia, un lavoro di ricerca e scrematura

Un lavoro di ricerca e di scrematura, infatti delle 500 cantine realizzate prima del XX secolo, ne sono state selezione 38 in base al loro valore storico-architettonico, all’importanza storico-produttiva dell’azienda per il territorio di appartenenza e l’esistenza di una cantina in attività realizzata prima del XX secolo ed infine alla qualità dei vini prodotti.

Il numero maggiore di cantine si trova in Toscana, nella zona del Chianti, la Val d’Orcia, la Val di Pesa e la Maremma; a seguire il Piemonte con le Langhe. In Veneto, la zona della Valpolicella, ma anche la provincia di Treviso e le ville palladiane nelle province di Padova e Vicenza. Ogni capitolo è dedicato ad una cantina, scritto a quattro mani dove Margherita tratta la storia e l’architettura e Paolo ne descrive il profilo enologico in generale e segnala un vino che può essere considerato per ragioni diverse quello più rappresentativo delle singole proprietà.

Le cantine raccontate nel volume

Un libro ricco di suggestioni, corredato da ricche immagini, racconta di: Abbazia di Novacella (Bz), Antica Fratta (Bs), Argiano Montalcino (Si), Badia a Coltibuono (Si), Badia a Passignano (Fi), Cantina Nino Negri (So), Cantina del Notaio (Pz), Cantine Florio (Tp), Cantine Pellegrino (Tp), Capezzana (Po), Castel Sallegg (Bz), Castello Banfi (Si), Castello di Brolio (Si), Castello di Monsanto (Fi), Castello di Montepò (Gr), Castello di Neive (Cn), Castello di Roncade (Tv), Castello di Spessa (Go), Castello di Volpaia (Si), Castello Nipozzano (Fi), Duca Carlo Guarini (Le), Fontanafredda (Cn), Fratelli Gancio & Co (At), Guerrieri Rizzardi (Vr), Guicciardini Strozzi (Si), Guido Berlucchi & C. (Bs), Il Borro (Ar), Marchesi Alfieri (Cn), Marchesi di Barolo (Cn), Possessioni Serego Alighieri (Vr), Pio Cesare (Cn), Principe Pallavicini (Rm), Rocca Bernarda (Ud), Tenuta San Leonardo (Tn), Tenuta Santa Maria (Vr), Villa Le Corti (Fi), Villa Russiz (Go), Villa Sandi (Tv).

Cantine storiche d’Italia. Un viaggio tra architettura ed enologia

24 ORE Cultura

Pagine 272

Prezzo 70 euro