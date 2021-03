Come si gestisce un ristorante? Lo spiega il Vademecum di Ciccio Sultano

Pubblicato il 10 marzo 2021 | 11:45

hef, due stelle Michelin, del ristorante, pubblica il suo secondo libro,. Stampato da Cantieri Sultano, il volume è rivolto a chiunque abbia l’ambizione diun. Più che un manuale, si tratta di un racconto in prima persona delle scelte, delle responsabilità e dei problemi che si possono incontrare lungo il cammino e guida i lettori attraverso le varie fasi e aspetti dell’apertura di un locale.Si parla, concretamente, con: da come si costruisce una, alladellae della; dall’importanza dellae dei, a come si seleziona il. Mai noioso o eccessivamente tecnico, Vademecum Vol.2 raccoglie trent'anni di esperienza sul campo e li ripropone al lettore come in una conversazione personale.Il libro si rivelerà una lettura preziosa non solo per chi è seriamente interessato ad avere un locale, ma anche a chiunque siadie desideroso di osservare il mondo della ristorazione dal di dentro. Il testo è corredato dalle foto di Marco Zanella e Benedetto Tarantino.Dominazioni Siciliane Vol.1, il primo libro stampato da Cantieri Sultano nel 2018 e con prefazione di Carlo Ottaviano - comprende dodicitraed è un viaggio nellae nella vertigine del tempo. Nei secoli, la posizione strategica dell'isola e la fertilità del suolo hanno attirato un numero sorprendente di invasori stranieri che, dominando il territorio e la sua popolazione, hanno arricchito il patrimonio culturale e culinario dei siciliani.Vademecum e Dominazioni Siciliane sono disponibili al prezzo di €30 euro ciascuno, oppure acquistabili insieme al prezzo di € 50 euro la coppia.In vendita su www.cicciosultanoshop.it