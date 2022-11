Film Disney perfetto per le feste di Natale? Nightmare Before Christmas! Abbinalo alla ricetta giusta

Il Natale è alle porte e anche quest’anno Panini Comics fornisce l’assist giusto per scovare il regalo imperdibile per amici e familiari. Tra le molte proposte della casa editrice modenese, i manuali sono uno dei presenti più desiderati e più originali e, per le festività natalizie 2022, quattro proposte a tema Disney sono tra le più preziose e attese: Nightmare Before Christmas: Il ricettario ufficiale, Disney Villans: Il libro ufficiale di ricette perfidamente buone, Festeggia con Disney e Disney Princess Bakery. Questi quattro promettono di accontentare i gusti di tanti appassionati di cucina (e non solo): da chi ha appena iniziato a cucinare a chi vuole mettersi alla prova con ricette fantasiose.

I fan del capolavoro di Tim Burton non potranno che adorare Nightmare Before Christmas: Il ricettario ufficiale, che raccoglie oltre 50 prelibate ricette per organizzare feste “da urlo”. A ogni ricetta corrispondono dettagliate istruzioni per realizzare addobbi, omaggi per gli ospiti e divertenti attività per ben 4 feste a tema. Corredato da fotografie vivaci e modelli scaricabili gratuitamente per inviti, addobbi e creazioni fai da te, questo volume è una guida perfetta per creare un party indimenticabile e da brivido.





Prezzo: 35,00 €

Pagine: 192

Rilegatura: Cartonato

Formato: 20,5X25,5 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online