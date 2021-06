Dal mare alla terra e ritorno: il sogno della famiglia Marconi

Pubblicato il 01 giugno 2021 | 07:30

A

Tenuta Baia è situata nelle colline fra Massignano e Cupramarittima

Tenuta Baia, tra le colline marchigiane

Dalla fattoria all’orto

Vigne di Montepulciano e Pecorino

Tutto in famiglia

Simone e Sara Marconi

Luogo storico protetto dal Fai

Mare e terra insieme

bbiamo incontratoe (Ap). Un ristorante con una location mozzafiato dalla mattina a notte fonda dove la cucina compete ogni giorno con il panorama., coadiuvato, oggi, dal sous chef Filippo Camposeo, proveniente dalla brigata di Felix Lo Basso. In sala, con Simone, c'è la sorella Sara responsabile della cantina e del servizio.La stagione estiva sta già cominciando alla grande e andrà benissimo come sempre.. La tenuta esiste da 10 anni ed è a regime, per passione e diletto, da circa 4 anni.È il suocero di Simone, Raniero Jacoponi, a seguire i lavori della. Tutte le carni vengono utilizzate al ristorante dove Tommaso le lavora. Basti pensare alla Faraona di campagna con carotina baby e rafano. Così accade anche per le verdure dell'orto, come il Carciofo in olio cottura e erbe di campo, che tengono il ritmo delle stagioni in ogni piatto.dalle quali, sotto la supervisione di Sara, Jacoponi produce con il Montepulciano il Base “Si dice rosso e non rotto” e la Riserva "Iacobacco" e con il Pecorino “Cocò”. Nomi affettuosi che ricordano le prime parole della piccola Anna, la figlia di Simone.Insomma, qui è tutto piacevolmente in famiglia e non si fanno mancare punti di vista diversi che aiutano la crescita e fanno nascere nuovi stimoli.. Le bottiglie si possono acquistare in loco, all’Attico sul mare e nei ristoranti limitrofi degli amici.. Suggestivo e senza tempo è il. Lo dimostra il logo del comune di Grottamare denominato, da sempre, il Lido degli aranci., in futuro. Intanto chef Tommaso Melzi prepara Tataki di sgombro di San Benedetto, fave della tenuta Baia e pecorino, Simone lo serve e lo racconta ai clienti e Sara consiglia il vino giusto.è appena cominciato e potrà dare grandi soddisfazioni. A breve sarà possibile visitare il sito online.